«Зайка»: почему женщины на Руси так называли своих мужей

Ласковое прозвище «зая», которым русские женщины называют своих мужей, таит в себе архаическое и сакральное значение.

Мужское начало

В славянской традиционной культуре заяц символизировал собой обобщённый образ мужчины, которому отводилась одна из главных ролей в эротическом фольклоре.Фаллическая символика зайца вполне отчётливо представлена в поговорках, анекдотах и даже в некоторых русско-украинских сказках, где он то попадью с поповнами склонил к сожительству, то лису обесчестил, то женился на кунице или сове.

Олицетворявший мужское начало лесной зверёк часто фигурировал в народном песенном творчестве, где он выступал в качестве соблазнителя девушки, с которой вступал в интимную связь. Этой же теме были посвящены распевавшиеся на праздниках весёлые частушки о похотливом зайце, пристававшим с непристойным предложением, например, к белке.

Южные славяне и жители центральных губерний России на весенних гуляньях обязательно водили заячьи хороводы, которые состояли исключительно из мужчин. Кроме того, в общих игрищах заинькой называли жениха, который искал себе невесту, чтобы подарить ей сплетённый собственноручно венок и поцелуй.

А после первой брачной ночи практиковался обычай приходить к молодым с заячьим чучелом и, расточая эротические шутки, «доить» его словно корову.

Александр Гура обращает внимание, что любовный подтекст присутствовал во многих народных загадках, к примеру, в той, где говорится об озимом поле: «Заюшка беленький! Полежи на мне; хоть тебе трудно, да мне хорошо».

Брачный символизм

В старинных свадебных обрядах, в которых всегда присутствовали ряженые, одним из действующих персонажей был заяц, выступавший в роли самца-жениха.

В доме молодца в преддверии свадьбы обязательно звучала подблюдная песня о прытком зайце, попавшем в западню. Это фольклорное произведение, по мнению этнографа Николая Сумцова, символизировало скорую потерю холостяцкого статуса и начало супружества.

А непосредственно на торжестве исполнялись величальные песни, в которых парня именовали «заюшка беленький, горностаюшка резвенький».

В южных районах страны перед молодожёнами гости плясали танец «заець», каждый участник которого держал в зубах стебли соломы, напоминавшей усы грызуна.

В регионе Прикамья и второй день свадьбы не обходился без этого зверька, поскольку для встречи новобрачных нужно было нарядиться зайцами. Белорусам тоже был знаком подобный обычай, только в дополнение они должны были еще и прыгать как ушастый.

Плодоносящая сила

Известный в природе своей плодовитостью, заяц в народном сознании соотносился с символом нарождающейся жизни и неуёмной сексуальной энергии.Уподобляя мужчину зайцу, пращуры желали перенести характерные черты животного на человека, чтобы его интимная жизнь проходила без фиаско, а в семье рождалось много детей.

В этом отношении прекрасной приметой считалось, если в первый совместный выезд из дома молодожёнов их дорогу перебегал заяц.

В некоторых славянских сонниках отмечается, если во сне женщина поймала шустрого пушистика, вскоре она забеременеет и обязательно родит сына.

Хотя в украинских толкованиях сновидений встречается версия, что зайцы снятся к блуду или скорой свадьбе.

Из этой же трактовки проистекает смысл фразеологизма «нашли в капусте», раскрывающим малышам их загадочную историю появления на свет, ведь в старину процесс зачатия образно обрисовывался как заяц (мужчина) прятал в капусте (женщина) ребёнка.

Источник : https://cyrillitsa.ru/tradition/146777

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