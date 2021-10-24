ТОП-10: Удивительные окаменелости, обнаруженные в пустыне Сахара

Обычно пустыни изображаются как пустынные территории. Хотя на их поверхности есть мало чего интересного, под ней все совсем иначе. В течение десятилетий археологи раскапывали в пустынях окаменелости, особенно в пустыне Сахара - самой большой горячей пустыне в мире.



Разбросанные по всему земному шару окаменелости являются следами организмов, живших в прошлую геологическую эпоху, которые попали в землю и сохранились в ней. Но несмотря на большое количество окаменелостей, в пустыне Сахара встречаются самые старые, самые большие и самые необычные из когда-либо обнаруженных. Эти древние реликвии дают нам представление об истории нашей планеты и развитии многих существ, в том числе человека.



10. Гигантский сом











Древнего родственника известного всем сома выловили в песках Египта в 2017 году. Новый вид назвали Qarmoutus hitanensis и, как полагают, он жил примерно 37 миллионов лет назад. Около 2 метров длиной, этот экземпляр находится на верхней границе размеров сома. Qarmoutus hitanensis представляет собой совершенно новый род и вид, что делает его ранней ветвью на генеалогическом древе сома.





По словам Джона Лундберга (John Lundberg) из Академии Естественных наук Университета Дрекселя (Drexel University’s Academy of Natural Sciences), древнее ископаемое больше похоже на современного сома, чем можно было бы ожидать. «Хотя окаменелость довольно древняя в том смысле, как мы обычно думаем о возрасте в миллионы лет, по своему анатомическому строению она современна и вполне сопоставима с существующими сомами, - сказал Лундберг. – Этот древний сом является одним из самых хорошо сохранившихся и старейших в своем семействе».



9. Огромный крокодил











В 2014 году палеонтологи обнаружили останки одного из самых крупных когда-либо обнаруженных крокодилов. Доисторический Machimosaurus rex был в два раза больше любого современного крокодила. Он весил по крайней мере 2 993 килограмма и достигал в длину около 9,8 метров. Окаменелость была захоронена в Тунисе на краю пустыни Сахара. Похоже, Machimosaurus rex был высшим хищником в древнем океане, который около 130 миллионов лет назад отделял Африку от Европы. «Его череп такого же размера, как я, - объяснил Федерико Фанти (Federico Fanti) из Болонского университета (University of Bologna), который был частью команды, сделавшей это открытие. – Один только череп в длину более 150 см. Это огромный крокодил. Он был так велик и так силен, что находился на самой вершине пищевой цепи».





Эта находка примечательна не только размерами древнего крокодила, а еще и тем, что эти крокодилы, как полагают, пережили массовое вымирание между юрским и меловым периодами около 150 миллионов лет назад. Открытие говорит о том, что вымирание не было столь широко распространено, как думали некоторые палеонтологи. «Все думали, что эта группа крокодилов вымерла в юрский период, но мы нашли окаменелости, относящиеся к меловому периоду, - сказал Фанти. - Мы просто расширили временной диапазон существования этих животных. Двадцать миллионов лет - это довольно большой промежуток».



8. Ископаемый спинозавр











Спинозавр хорошо известен в научном сообществе как один из крупнейших когда-либо живших плотоядных динозавров. Но одна гигантская окаменелость, обнаруженная в 2014 году в пустыне Сахара, позволила ученым лучше узнать это существо. Останки возрастом 95-миллионов лет подтвердили теорию о том, что это первый плавающий динозавр, о котором нам известно. Ученые говорят, что у животного были плоские, похожие на весла ноги и ноздри на верхней части «крокодильей» головы, что позволяло ему легко погружаться под воду. Другие древние существа, жившие в воде, такие как плезиозавр и мозазавр, были морскими рептилиями, а не динозаврами, что делает спинозавра единственным известным полуводным динозавром.





Палеонтолог из Чикагского университета (University of Chicago) Низар Ибрагим (Nizar Ibrahim) отметил: «Это действительно странный динозавр, в котором все не так. У него длинная шея, длинный хобот, длинный хвост, 2,13-метровый парус на спине и морда, как у крокодила. И когда мы смотрим на пропорции тела, то становится ясно, что животное явно не было таким проворным на суше, как другие динозавры, поэтому я думаю, что значительную часть своей жизни он проводил в воде. Хотя первые останки спинозавра были обнаружены около 100 лет назад в Египте, они были уничтожены во время Второй мировой войны, когда бомба союзников угодила в музей Мюнхена. Сохранилось несколько рисунков окаменелости, но с тех пор удалось обнаружить только фрагменты костей спинозавра. Новые ископаемые, добытые в восточной части Марокко, дали ученым более детальное представление об этом динозавре.



«Впервые мы можем собрать воедино информацию, полученную из рисунков утерянной окаменелости, из фрагментов костей, а теперь и из этого нового ископаемого, и реконструировать этого динозавра, - сказал Ибрагим. – Его задние конечности были короче, чем у других хищных динозавров, когти на лапах были довольно широкими, а ступни почти веслообразной формы». С течением времени ученым удалось найти все больше доказательств водной жизни этого существа. Ибрагим отметил: его морда очень похожа на морду крокодилов, питающихся рыбой, с зубами, заходящими друг на друга. И даже кости существа больше похожи на кости водных животных, чем на кости других динозавров. Они очень плотные - то же самое можно видеть у пингвинов или морских коров, и это важное условие, обеспечивающее плавучесть.



7. Киты с ногами











Вади аль-Хитан (Wadi Al-Hitan) - Китовая Долина, является объектом изучения палеонтологов, и расположена она в провинции Эль-Файюм (Al Fayyum) в Египте, примерно в 150 километрах к юго-западу от Каира. В 2005 году ее включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО после того, как в этом районе были обнаружены сотни удивительных окаменелостей. Свое название долина получила благодаря невероятно высокой концентрации хорошо сохранившихся морских окаменелостей. Наиболее важной находкой считаются останки вымершего подотряда китов под названием Archaeoceti. Эти окаменелости представляют собой ключ к эволюции китов от наземного существа к океаническому млекопитающему.





Первые скелеты китов обнаружили в 1902 году. Сначала место не вызвало большого интереса, потому что сюда было трудно добраться. Все изменилось в 1980-х, когда транспорт стал более доступным. Самый большой обнаруженный скелет достигал 21 метра в длину, с хорошо развитыми пятипалыми ластами на передних конечностях и, что неожиданно, задними ногами, на которых были пальцы, чего ранее не наблюдалось ни у одного вида древних китов. Помимо китов, были обнаружены останки сотен других морских существ, таких как крокодилы, черепахи, акулы и скаты. Некоторые окаменелости настолько хорошо сохранились, что содержимое их желудка все еще остается нетронутым. Невероятное качество и количество останков позволяют ученым реконструировать окружающую среду и экологические условия того времени.



6. Загадочное существо возрастом 480 миллионов лет











В течение 150 лет с момента его первого обнаружения в 1850-х гг., ученые обсуждали загадочное существо, жившее сотни миллионов лет назад. Эту тайну удалось разгадать в начале 2019 года, когда новые обнаруженные в Марокко удивительные окаменелости позволили палеонтологам идентифицировать это странное существо. Эта форма жизни, известная как стилофоры, выглядела как запаянные в броню настенные украшения с длинной рукой, высовывающейся сбоку. Ранее ученые даже не были уверены, вписываются ли они в генеалогическое древо животных. Однако новое исследование показало, что эти существа были иглокожими—древними родственниками таких животных, как морские звезды, морские лилии, морские ежи, перьевые звезды и морские огурцы.



Ведущий исследователь Бертран Лефевр (Bertrand Lefebvre) заявил, что открытие стало возможным благодаря окаменелостям «исключительно хорошо сохранившихся мягких частей как в придатке, так и в теле стилофор». Хотя эти окаменелости были обнаружены в Сахаре еще в 2014 году, исследователи не сразу поняли, что в некоторых из 450 раскопанных образцов стилофор сохранились мягкие ткани. «Это открытие имеет особое значение, потому что оно завершает 150-летнюю дискуссию о том, какое положение должны занимать эти странные окаменелости на древе жизни»,-сказал Лефевр.



5. Самый древний цвет биологического происхождения









В 2018 году под песками пустыни Сахара группа ученых обнаружила самый старый цвет в геологической летописи. Раскопанные окаменелости были разного цвета. Сначала зеленые, окаменелости изменили свой цвет до насыщенного кроваво-красного и темно-фиолетового. Однако, когда окаменелости помещали в воду, то появлялся ярко-розовый пигмент в масляной форме. Считается, что этому ярко-розовому пигменту 1,1 миллиарда лет. По словам Нура Гюнели (Nur Gueneli) из Австралийского национального университета (Australian National University), древний пигмент был извлечен из морских черных сланцев бассейна Таудени (Taoudeni Basin) в Мавритании в Западной Африке. Гюнели отметил, что пигмент был получен из молекулярных окаменелостей хлорофилла, обработанного древними организмами, участвующими в фотосинтезе, которые раньше правили океанами.



«Конечно, вы можете сказать, что все имеет какой-то цвет», - сказал старший ведущий исследователь Йохен Брокс (Jochen Brocks). Он сравнил это открытие с находкой древней кости тираннозавра. «У нее тоже был цвет, серый или коричневый, но это ничего не могло вам сказать о цвете кожи тираннозавра». Брокс продолжил: «Если бы вы сейчас нашли сохранившуюся, окаменелую кожу тираннозавра, которая все еще сохраняла бы свой первоначальный цвет, скажем, синий или зеленый, это было бы удивительно». Затем он заключил: «То, что мы обнаружили, в 10 раз старше типичного тираннозавра. И молекулы, которые мы нашли, происходили не от большого существа, а от микроскопических организмов, потому что животных в то время не существовало. Это самое удивительное».



4. Новый птерозавр и неизвестный зауропод









Открытие нового вида динозавров происходит редко, но открытие двух новых видов во время одной экспедиции – это мечта любого палеонтолога. В 2008 году одна команда палеонтологов воплотила эту мечту в реальность, когда в пустыне Сахара раскопала нового птерозавра и ранее неизвестного динозавра зауропода. Птерозавра удалось идентифицировать по большому фрагменту клюва летающей рептилии, в то время как останки зауропода ограничивались костью длиной более 0,9 метра. Она принадлежала травоядному животному длиной почти 20 метров. Оба этих вымерших гиганта жили почти 100 миллионов лет назад.



Останки птерозавров встречаются особенно редко, потому что их легкие и хрупкие кости, созданные для полета, редко хорошо сохраняются. Низар Ибрагим (Nizar Ibrahim), аспирант Университетского колледжа Дублина (University College Dublin), который возглавлял экспедицию, заявил: «Большинство обнаруженных останков птерозавров представляют собой фрагменты зубов и костей, поэтому было удивительно обнаружить большую часть клюва, и этого было достаточно, чтобы стало ясно, что у нас, вероятно, есть новый вид».



3. Окаменелости рыб помогли обнаружить древнее мега-озеро











В 2010 году ученые обнаружили свидетельства существования доисторического мега-озера, которое образовалось под песками Сахары около 250 000 лет назад, когда река Нил затопила Восточную сахару. В период своего расцвета озеро покрывало площадь в более чем 108 780 квадратных километров и достигало уровня 247 метров. Ученые подсчитали, что Нил когда-то затопил всю котловину Кисейба-Тушка (Kiseiba-Tushka) в Египте, в результате чего появилось огромное озеро. Отложения окаменелостей рыб, найденные примерно в 402 километрах к западу от Нила, сыграли важную роль в данном открытии и использовались в качестве маркера самого высокого уровня озера.



Исследователи также использовали египетские радиолокационные данные, полученные радаром Space Shuttle Radar Topography. Геологи собрали воедино профиль мега-озера, используя изображения отложений, выдуваемых ветрами, отложений, образованных проточной водой, и коренных пород под песками пустыни. Другая археологическая находка вблизи Бир Кисейба (Bir Kiseiba), расположенного в 150 километров к западу от Нила, предполагает, что второй уровень озера находился на высоте 190 метров. Нижний уровень озера, как полагают, соответствовал периоду, когда озеро покрывало 48 174 квадратных километра. Эта находка добавляет дополнительную информацию к свидетельствам существования многочисленных озер раннего и среднего плейстоцена в Северной Африке, что могло бы поддержать модель миграции людей.



2. Святой Грааль окаменелостей динозавров











В 2013 году группа ученых из Университета Мансуры Палеонтологии Позвоночных (Mansoura University Vertebrate Paleontology) раскопала то, что описали как Святой Грааль окаменелостей динозавров – это был почти целый динозавр размером со школьный автобус, родом из мелового периода. Хорошо сохранившиеся останки принадлежали титанозавру зауроподу – это вид длинношеих травоядных динозавров, которые жили около 94 до 66 миллионов лет назад.



Динозавра, которого назвали Mansourasaurus shahinae gen, обнаружили в Кусейрском образовании (Quseir formations) в оазисе Дахла (Dakhla Oasis) в Западной пустыне в Египте. Это был шестой по счету и самый молодой динозавр, обнаруженный в Египте. По словам Хешама Саллама (Hesham Sallam), ведущего автора исследования, окаменелости представляют собой наиболее полные останки, принадлежащие динозавру этой эпохи на всем Африканском континенте. «Данное открытие и извлечение мансуразавра стало для команды уникальным опытом, - сказал Саллам. – Мои студенты были счастливы, раскапывая кость за костью, которые помогли нам шаг за шагом выяснить, кем был этот гигантский динозавр».



1. Древнейшие окаменелости Homo sapiens











В 1961 году на участке под названием Джебель Ирхуд (Jebel Irhoud) в Марокко старатели раскопали несколько фрагментов черепа. Еще несколько костей были найдены во время более поздних раскопок наряду с кремневыми лезвиями и углем, что указывает на разжигание костра. Сначала исследователи решили, что возраст останков составляет 40 000 лет, пока в 1980-х гг. палеоантрополог по имени Жан-Жак Хаблин (Jean-Jacques Hublin) не изучил одну челюсть. В то время как зубы были похожи на зубы современных людей, сама челюсть выглядела странно примитивной. «Она не имеет смысла», - отметил в интервью доктор Хаблин. В 2004 году Хаблин и его коллеги проводили раскопки в слоях горных пород на склоне холма в пустыне в Джебель Ирхуд. Они нашли много окаменелостей, включая кости черепа пяти человек, которые умерли примерно в одно время.



В том же осадочном слое ученые также обнаружили кремневые лезвия. Люди, жившие в Джебель Ирхуд, вероятно, разжигали костры, чтобы приготовить пищу, нагревая лезвия. Это позволило использовать лезвия в качестве исторических часов. С помощью метода термолюминесценции, доктор Хаблин и его коллеги подсчитали, что лезвия поджигали примерно 300 000 лет назад. Поскольку черепа были обнаружены в том же слое породы, они должны были быть примерно одного возраста. Несмотря на их преклонный возраст, анатомические детали показали, что зубы и челюсти принадлежали Homo sapiens, а не другой группе гомининов, таких как неандертальцы.



Однако утверждение исследователя является спорным. Антропологи до сих пор спорят о том, какие именно физические особенности отличают современных людей от наших предков. Предыдущим самым древним известным костям, признанным как останки Homo sapiens, около 200 000 лет. Новое открытие отодвигает дату появления нашего вида еще на 100 тысяч лет назад.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2330030867351341086/

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