Выжившие после казни: пять самых невероятных случаев

Приговорённые к смертной казни, как правило, уже не надеются выжить и начинают заранее считать себя покойниками. Однако орудия казни несовершенны, да и человеческий фактор в работе палача никто не отменял. История знает немало случаев, когда казнённые выживали (и порой жили после этого долго и успешно).

Святой Себастьян

Сюжет, изображающий казнь Святого Себастьяна – один из самых популярных в европейской живописи. Однако в жизни сцена казни, вероятно, выглядела куда страшнее, чем на полотнах Боттичелли, Тициана или Сальвадора Дали.

При римском императоре Диоклетиане Себастьян занимал должность начальника преторианской когорты (дворцовой стражи), тайно исповедуя христианство. Во время антихристианских гонений он поддерживал связи с единоверцами, что вызвало гнев императора.

«Я считал тебя за первого при моём дворе; ты же, замышляя против меня, стал врагом мне и моим богам, и до сих пор скрывал свою злобу», – заявил Себастьяну император.

Он приказал привязать бывшего начальника стражи обнажённым к дереву и пронзить его стрелами. Себастьяна обступило множество воинов – по преданию, в его тело вошла тысяча стрел. Воины сочли казнённого мёртвым и ушли. Но Себастьян остался в живых. Благочестивая христианка Ирина перенесла его в дом и перевязала ему раны.

Уже через несколько дней мученик полностью выздоровел.

Себастьян снова явился к Диоклетиану и стал обличать правителя за жестокость. Но чудесное спасение казнённого не вразумило императора. На сей раз Диоклетиан приказал забить Себастьяна до смерти палками на городском ипподроме. Имя святого мученика почитается как в католической, так и в православной церкви.

Джудит де Большам

Хроники европейского Средневековья донесли до нас историю женщины по имени Джудит (Инетта) де Большам. Эта жительница британского графства Стаффордшир в 1264 году попалась на том, что помогала укрывать воров. Власти приговорили Джудит к смертной казни через повешение. Как указано в книге Роберта Плотта «Естественная история Стаффордшира», женщину казнили рано утром в понедельник и оставили висеть в петле до восхода солнца. Однако женщина осталась жива, и повторно вешать её не стали.

Джудит де Большам выжила благодаря сразу двум совпадениям. Во-первых, её позвоночник не сломался под весом тела. А во вторых, она избежала асфиксии, то есть смогла дышать даже с петлёй на шее. Роберт Плотт объяснял это явление анатомической патологией – окостенением трахеи.

Венсеслао Могуэль

В XX веке самой популярным видом казни сделался расстрел из огнестрельного оружия. Однако это вовсе не гарантировало, что казнённый умрёт. В 1915 году власти Мексики схватили 25-летнего студента Венсеслао Могуэля Эрерру. Его вина заключалась в том, что он участвовал в революционных выступлениях. Разговор с бунтовщиком был коротким – его приговорили к расстрелу. В тело Венсеслао попало 9 пуль, причём последний выстрел палач произвёл в голову. Тем не менее молодой революционер выжил. По одной версии, его нашли среди тел в бессознательном состоянии. По другой, Могуэль сам пришёл в себя и смог доползти до Церкви апостола Иакова, находившейся в трёх кварталах от места казни. Один из верующих подобрал раненого юношу и выходил его.

Лицо Могуэля осталось на всю жизнь изуродованным – казалось, что у него нет подбородка. Мексиканец смог публично рассказать свою историю лишь в 1930-х годах, когда политический режим в его стране изменился. Могуэля, известного по прозвищу El Fusilado («Расстрелянный»), приглашали и на популярные радиошоу США. Умер он в 1975 году – через 60 лет после своей казни.

Сергей Кравченко

История Гражданской войны в нашей стране тоже знает немало случаев выживания казнённых. Объясняется это просто – казни обычно совершались наспех. Один из самых поразительных случаев произошёл на Дону в 1920 году. После освобождения казачьих станиц от войск Деникина красные кавалеристы занялись массовым грабежом населения. Чтобы навести порядок, советская власть устроила показательный процесс над командованием Штаба конно-сводного корпуса 9-й армии во главе с комкором Борисом Думенко. Одним из приговорённых к расстрелу стал 29-летний Сергей Кравченко, начальник снабжения 2-й бригады.

Вместе с четырьмя другими смертниками Кравченко привезли на окраину Ростова, в так называемую Кизитеринскую балку, где поставили перед могилой.

«Стреляли меня в затылок, получив три пули, я свалился в яму», – рассказывал Кравченко впоследствии.

По-видимому, ни одна из пуль не задела мозг и жизненно важные сосуды. Да и закапывали казнённых небрежно. Можно лишь представить ужас Кравченко, когда он очнулся в яме среди тел.

«После того, как нас зарыли, оказавшись раздетым, я как-то опомнился, стал кричать, чтоб меня добили, но исполнители разбежались, – рассказывал он. – Оставшись до половины зарытым землей, после того как на мои просьбы не получил ответа, то из могилы стал вылезать в одной рубашке и брюках, пошел в балку, где в сарае пролежал до 4-х часов следующего дня».

Добравшись до города, выживший назвался красноармейцем Кравцовым. Он объяснил что на него напали грабители и сумел выправить документы на вымышленную фамилию. Впоследствии Кравченко был разоблачён и репрессирован, но к смертной казни его больше не приговаривали.

Константин Феоктистов

Во время Великой Отечественной войны едва не оборвалась жизнь будущего знаменитого космонавта, Героя Советского Союза Константина Феоктистова. В 1942 году, когда уроженцу Воронежа было 16 лет, его приняли разведчиком в оперативную группу НКВД. 11 августа 1942 года на улицах родного города Феоктистова схватил немецкий патруль. Никакого суда и следствия не было – фашисты решили расстрелять «партизана» прямо на месте, во дворе жилого дома. Феоктистову повезло – пуля вошла ему в подбородок и навылет вышла из шеи.

«Я не успел испугаться, увидел только мушку на стволе пистолета, когда немец вытянул руку и выстрелил мне в лицо, – писал космонавт в автобиографической повести «Траектория жизни». – Я почувствовал будто удар в челюсть и полетел в яму. Упал удачно. Падая, перевернулся на живот и не разбился: грунт был твердый, и на дне ямы валялись осколки кирпичей. На какой-то момент я, наверное, потерял сознание, но тут же очнулся и сообразил: не шевелиться, ни звука!»

Тактика оказалась верной. Обманув фашистов, Феоктистов сумел выбраться с оккупированной территории. Ему пришлось лечиться в госпитале, но серьёзных последствий для здоровья расстрел не имел.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/160601-vyzhivshie-posle-kazni-...

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