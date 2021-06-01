Почему русские боятся доедать за детьми

Нередко случается так, что ребенок отказывается доедать последнюю ложку супа или каши, и предприимчивые родители тут же берут всё в свои руки. Такую картину можно встретить у кого угодно, но не у русских. Наши бабушки ещё с детства твердили своим внукам: «не доедаешь - силу в тарелке оставляешь». Во что же верили наши предки, что наотрез отказывались доедать за своим чадом?

«Заедание судьбы»

На самом деле, запрет на поедание остатков пищи за ребенком у русских появился ещё в древности. Эта народная примета возникла ещё во времена, когда добыча еды была одним из главных занятий человека, поэтому её не просто ценили, а считали священной. Люди верили, что пища не только помогает нашему организму нормально функционировать, но и обладает рядом магических свойств, которые и пополняют наш внутренний запас энергии. Получается, недоесть самому означало упустить что-то важное, а съесть за другого — отобрать его жизненную силу. Наши предки верили, что доедая за ребёнком, родители лишают его долгожительства и обрекают на горькое будущее.

Каким бы странным не показалось это суеверие, место для здравого смысла в нём всё же есть. Для полноценного развития ребёнку необходим целый ряд витаминов, которых он может запросто лишиться, оставив последние кусочки еды на тарелке.

«Маменькин сынок»

Детям важно съедать всю положенную для их возраста порцию, ведь иначе ни о каком крепком здоровье речи идти не может.

До своего рождения дети получали питательные вещества через пуповину матери, а после они впитывали их с грудным молоком. Так, между матерью и ребёнком постоянно поддерживалась неразрывная связь. Поэтому ещё с младенчества у детей начинает формироваться настоящая зависимость от родителей. А те, в свою очередь, вовсе и не торопятся её прерывать. Мало кто подумает, что доедая за своим ребёнком очередной обед, он не оставляет ему шансов на своевременную социализацию. Но это действительно так! О вреде родительской привычки всё прощать и безотлагательно потакать своему чаду пишет австрийский психиатр Альфред Адлер в своей работе «Индивидуальная психология и развитие ребёнка»: «Находясь во власти родительского внимания и опеки, ребенок может быть практически не предоставлен самому себе. У него оказывается мало возможностей самостоятельно строить свои отношения с окружающими». Значит, помогая ребёнку справиться с пищей, родители всё сильнее привязывают его к себе и постепенно приучают к чувству беспомощности, которое вряд ли станет его хорошим спутником по жизни.

Так что, прежде чем доедать за ребёнком, лучше подумать, готовы ли вы отнять у него не только жизненные силы, но и возможность стать независимой личностью в будущем.

Источник : https://cyrillitsa.ru/sueverija/159694

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