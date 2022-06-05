7 золотых правил богатого человека

Наверняка, вы замечали, что в нашем обществе не принято заявлять о том, что хочешь стать богатым. Неловко, стыдно, неудобно хотеть денег. Это первый из блоков, который необходимо преодолеть.

Правило №1: поменяйте свое отношение к деньгам.

Не надо думать, что деньги – это зло. С таким неуважительным отношением к финансам успеха вам не достичь никогда. Помните, что деньги – это не цель, а средство. С помощью денег вы можете расширять свои горизонты, познавать мир, помогать нуждающимся. Деньги – это ваш путь к свободе выбора и свободе действия.

Правило №2: смотрите по сторонам.

Не нужно заострять свое внимание только на одном виде заработка. Оглянитесь: вокруг вас много возможностей улучшить свое материальное положение. Так используйте их! Учитесь новому, пробуйте, экспериментируйте.

Правило №3: благодарите.

Часто ли вы слышите, как друзья или знакомые благодарят свою судьбу? А как они на нее жалуются? Так вот знайте: нытье и жалобы приводят к еще большей бедности. Благодарите Вселенную каждый день, отмечайте обязательно всё хорошее, что произошло с вами, каждый подарок Судьбы, даже самый маленький.

Правило №4: радуйтесь тому, что вы живете.

Скажите твердое «нет» унынию. Пока вы живы, все пути перед вами открыты.

Правило №5: полюбите себя.

Научитесь их замечать и ценить.

Деньги любят счет, это правда. Но если всегда и во всем себе отказывать, то пропадает мотивация работать. Именно поэтому полезно баловать себя иногда приятными покупками.

Правило №6: визуализируйте свое богатство.

Что вы представляете, когда речь идет о богатстве? Что значит для вас это слово? Возьмите лист бумаги и нарисуйте его. Возможно, в вашем понимании, это огромный дом с бассейном, дорогая машина, красивая брендовая одежда. Или всемирное путешествие. Может быть, вы мечтаете о статусном хобби или ужинах в дорогих ресторанах. В любом случае, вы должны четко представлять то, к чему стремитесь.

Правило №7: общайтесь с успешными людьми.

Такое общение не только наполнит вас энергией успеха, но и позволит шире взглянуть на окружающий вас мир. Вы научитесь видеть возможности для развития там, где другие их не замечают.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2493007759833041420/

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