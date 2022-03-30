Зачем муравьи бегают по кругу, пока не умрут?

Муравьиные круги — зрелище странное, а если знать его причину и последствия — ещё и жуткое. Муравьи бегают по кругу без всякой видимой цели, умирая один за другим. Со стороны это напоминает живой водоворот из насекомых. Каждый муравей, попавший в круг, обречён на гибель.

У муравьёв довольно плохое зрение, зато обоняние — превосходное. Найдя еду, муравей метит путь к ней, выделяя пахучие вещества из лапок — феромоны. Ориентируясь на этот запах, другие муравьи тоже могут отыскать вкуснятину и совместными усилиями переправить её в муравейник.

Однако если муравей потеряет запах источника пищи, он может начать бегать по кругу, ориентируясь на свой собственный след. Каждый раз, пробегая по следу, он добавляет феромонов, делая круг всё более заметным для других муравьёв. Постепенно к беготне примыкает всё больше и больше особей.

Каждый муравей в круге также метит свою дорогу феромонами, усиливая запах и делая ловушку привлекательной для тех муравьёв, кто в неё ещё не попал. Очень редко кому удаётся «выпасть» из бега по кругу, и это может произойти только случайно. Большая же часть муравьёв гибнет от истощения.

Самый большой муравьиный «круг смерти» наблюдал американский путешественник Уильям Биб в 1921 году в Гайане.

Тогда круг достиг диаметра в 360 метров, а бег по нему продолжался около двух суток.

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