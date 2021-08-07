О мужском внимании мечтают многие женщины, однако на практике его избыток часто оборачивается проблемами и неприятностями. Тогда встает вопрос: как избавиться от назойливого поклонника, чтобы не обидеть его, и сохранить свои нервы? Если слова не помогают, используйте несложные психологические приемы.

Как избавиться от назойливого мужчины

Многие девушки в попытках избавиться от назойливого мужчины начинают вести себя вызывающе, агрессивно, но не получают ожидаемого результата. Все дело в мужской психологии: часто подобное поведение и грубость молодые люди воспринимают как вызов. Инстинкт охотника и победителя заставляет их еще активнее проявлять внимание. Чтобы не попасть в такую ситуацию, используйте маленькие уловки.

Постарайтесь в процессе общения узнать, что больше всего раздражает надоедливого кавалера, какие недостатки в девушке раздражают, отталкивают его. Выяснить все нужно ненавязчиво, чтобы парень не заподозрил неладное, затем начать вести себя так, как ему будет неприятно. Вскоре ухажер сам сбежит от вас, сетуя на свою слепоту и внезапное прозрение. Избегайте любого физического контакта, изобразите полную самостоятельность. Не принимайте руки, поданной при выходе из транспорта, не позволяйте платить за вас и т. д. Покажите, что нуждаетесь в его помощи. Это любому мужчине будет неприятно, пыл поумерит. Сделайте вид, что вы не понимаете его намеков. Зрелого взрослого мужчину это только раззадорит, а вот юношу отпугнет.

Как отшить навязчивого поклонника

Когда психологические уловки и разговоры не помогают, придется брать грубостью. Чтобы отвадить нежелательного кавалера, нет необходимости ругаться матом и насмехаться над ним. Нужно проанализировать ваше общение и постепенно его изменить.

Расскажите о своем женихе (пусть его даже не существует), о том, что вы планируете связать себя узами брака. Большая часть мужчин предпочитает не посягать на женщин, априори принадлежащих другим. Хорошим знаком "стоп" является обручальное кольцо: даже если вы еще не посещали ЗАГС, можете надеть на безымянный палец правой руки любое тонкое золотое колечко. Так мужчинам становится ясно, что дама занята. Если знакомство произошло в интернете, можно просто перестать отвечать на сообщения или занести абонента в черный список. Остается риск, что сильный интерес к вашей персоне не угаснет и незнакомый ухажер попытается писать с другой страницы. В таком случае отшить навязчивого поклонника быстро не получится.

Как отвадить надоедливого ухажера

Современные мужчины, особенно женатые, стараются не связывать жизнь с расточительными и капризными женщинами. Вы быстро сможете отвадить надоедливого ухажера, продемонстрировав навязчивость и требовательность. Просите платить за вас в кафе, требуйте дорогие подарки, раздражайте его своими вредными привычками. Не помогает? Тогда начните при нем знакомиться кокетничать с другими парнями. Делайте все, что может ему не понравиться. Если этот способ, как избавиться от навязчивого мужчины не помог, задумайтесь: может он действительно любит вас, и это судьба?

Отзывы

Анастасия, 28 лет Устроилась на новую работу, один из коллег стал проявлять повышенное внимание ко мне, постоянно навязывался, предлагал посидеть где-нибудь, проводить, подвести и т.д. Говорила, что замужем, просила брата под видом мужа встречать с работы, но этому товарищу было все равно. В итоге просто пообщалась с начальницей, объяснила ситуацию, его перевели.

Екатерина, 19 лет Познакомилась в контакте с молодым человеком, начали общаться, мне с ним было просто интересно поговорить, а я для него стала чуть ли не божеством. Удаляла из друзей, блокировала, но он меня преследовал, писал с левых страниц. В конечном итоге просто предложила встретиться в живую, вела себя ужасно, после встречи его интерес резко угас.

Марина, 42 года После развода заметила, что мужчины проявляют ко мне большой интерес. Особенно один, мой сосед, хотя он женат. Что только не делала, друзей просила с ним пообщаться, сама разговаривала, и хамила. Ничего не помогало! От безысходности пошла к местной ведунье, рассказала все как есть. Она сделала заговор, и вскоре сосед съехал.

Как отвязаться от назойливого ухажера

Порой необходимость отвязаться от назойливого ухажера возникает и у несвободных дам. Это может быть коллега на работе, случайный знакомый из соцсетей или даже сосед по лестничной клетке. Самый действенный метод, чтобы поставить кавалера на место – сказать, что вы замужем. У большинства парней этот факт отбивает желание появляться в поле вашего зрения, тратить силы на флирт. В некоторых случаях стоит попросить супруга/друга, чтобы он встречал вас.

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