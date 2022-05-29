Чудотворная икона «Прибавление ума»: история, символизм, кому сможет помочь

«Прибавление ума» — это одна из достаточно редких икон Божьей Матери, имеющая удивительную историю обретения. Образ отличается уникальными свойствами, помогает верующим христианам со времени своего появления.

Откуда происходит данный священный лик, где находится, в каких случаях можно просить у него помощи – предлагаю раскрыть поставленные вопросы в сегодняшней статье.

ИЗОБРАЖЕНИЕ И СИМВОЛИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗА

Икона Божией Матери «Прибавление ума» демонстрирует нам Святую Деву Марию, которая изображена в полный рост. Она стоит рядом со входом в небесные врата, закутана в покрывало, а на руках у неё сидит младенец Иисус Христос.

Рядом с Матерью и её Сыном видим больших и маленьких ангельских существ, держащих горящие свечи. Внизу иконы нарисовано много миниатюрных домиков, зданий, церквей, они символично отождествляются с Небесным Иерусалимом.

Интересно! В христианстве считается, что помолившись у лика «Прибавление ума» человек найдёт верный жизненный путь, сможет достичь успеха в обучении.

Метафорически рассматриваемый образ Богородицы показывает нам жертву, совершённую Спасителем. Именно благодаря ней все верующие, живущие праведной жизнью, смогут после смерти попасть в Небесный Иерусалим.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИКОНЕ

До наших дней дошла не одна история создания чудесного образа Богоматери, называемого «Прибавление ума». Согласно одному из преданий, время написания иконы – 17 столетие. Тогда в России как раз случился раскол церкви по велению патриарха Никона, была проведена так называемая Никоновская реформа.

Один верующий художник (имя которого история не сохранила) решил самостоятельно изучить церковные издания, созданные до раскола церкви, желая понять, кто же был прав. Мужчина не доверял нововведениям, хотел выяснить, как нужно правильно молиться, креститься, чтобы не навлечь на себя греха.

Но в процессе чтения религиозных книг он так сильно увлёкся, что его рассудок спутался. Временами на верующего находило просветление, в такие моменты он начинал рьяно молиться Богородице, умоляя Святую Марию подарить ему светлый ум. Столь искренние просьбы не остались без ответа: как-то раз мужчина увидал саму Матерь Божью, которая наказала ему написать её икону. Причём изобразить Деву нужно было так, как он её увидал. Также Матерь Божья сказала мужчине продолжать свои молитвы ей.

Христианин не посмел ослушаться и тотчас же принялся за работу. Но у него никак не получалось довести образ Богородицы до совершенства: не хватало важных деталей, они словно выскальзывали из его головы. Тогда мастер начинал ещё более усердно молиться, Святая Дева являлась ему снова и снова, так продолжалось ровно столько, пока её икона не была полностью готова.

Завершив кропотливую работу, живописец преклонил колени перед образом и сразу же ощутил просветление рассудка – он смог получить все ответы на тревожащие его душу вопросы. Икона получила символическое название «Прибавление ума», а с той поры она помогает очистить разум, сделать его ясным, лечит душевные болезни.

Есть вторая очень схожая с первой версия развития событий. Она гласит, что авторство создания чудотворного лика принадлежит не просто живописцу, а мастеру по написанию икон, которого мучили вопросы, связанные с новой Никоновской реформой.

Последняя посеяла в его уме множество сомнений по поводу того, каким церковным изданиям стоит доверять: новым либо старым. Пытаясь докопаться до истины, мастер также видит явление Девы Марии, которую вскорости и изображает на новом образе. Как бы там ни было, важно не то, как была создана икона, а то, что она действительно помогает тем, кто искренне молится перед ней.

Интересно! Другие названия лика: «Подательница ума», «Филафета» (греческое слово).

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПРОТОТИП ОБРАЗА «ПРИБАВЛЕНИЕ УМА»

Также есть версия, что икона происходит из итальянских земель. Некоторые исследователи считают, что прообразом «Подательницы ума» могла стать католическая статуэтка Богородицы, выполненная из дерева, которая хранилась в городе Лорето (Италия). Она находилась в «Святом домике» — обители Святой Марии, подвергшейся нашествию арабов.

На счастье одна семья греков чудом сумела спасти деревянную фигурку. Иначе мы бы никогда её не увидели. Статуэтка Богоматери изготовлена из дерева кедра и богато украшена при помощи нитей жемчуга и бриллиантов. Мы видим Деву Марию, облачённую в плащ без рукавов (называемый далматиком). Она держит на руках младенца Христа.

По своему внешнему виду итальянская фигурка очень схожа с отечественным образом «Подательницы ума», а также с иконой Лоретской Богородицы, созданной по подобию скульптурного изображения.

ГДЕ ХРАНИТСЯ ИКОНА «ПРИБАВЛЕНИЕ УМА» СЕГОДНЯ

Оригинальный вариант лика хранился при Спасо-Преображенском соборе, что стоит в городе Рыбинск (Россия). Правда, на сегодняшний день он потерян, место его нахождения неизвестно.

К счастью в России сохранилось немало списков (то есть копий иконы), которые успели прославиться своими чудотворными свойствами. Где же они находятся?

В Покровском храме в городе Тутаев. Туда ежегодно совершаются массовые паломничества верующих. Также раз в год по сложившейся традиции чудотворный лик перемещают в город Ярославль в областной центр. Приурочено данное событие ко дню знаний. Храм Тихвинской иконы Божьей Матери (Церковная Горка, Москва, Россия). Это вторая по популярности копия иконы «Прибавление ума». Храм святой Татьяны (находится при МГУ в городе Москва, Россия).

ЧТО ОБОЗНАЧАЮТ ОБРАЗЫ НА ИКОНЕ «ПОДАТЕЛЬНИЦА УМА»

Хотя обычно православные иконы писались на досках, наиболее старые версии лика «Филафета» были выполнены на холсте. Давайте рассмотрим символические образы, изображённые на ней, и что они значат:

небо со звёздами – метафорически подразумевает собой рай, Царство Небесное. А сама Мария стоит рядом с вратами в рай, словно показывая, что каждый, кто будет молиться ей, сможет пройти тем же путём;

крылатые серафимы – символизируют собой исполнение Божьей воли. У верхних ангелов нарисовано по многу крыльев, что говорит об их быстроте, а соответствующее расположение на лике – свидетельствует о максимальной приближенности к Создателю;

четыре ангела, облачённые в апостольское одеяние, которые держат свечи – это прототипы четырёх Евангелистов, распространявших христианскую веру по миру;

маленькие белые дома внизу у ног Девы Марии – символ Небесного Иерусалима. Ещё метафорически они обозначают города, где находился «Дом Богоматери», при совершении путешествия в Италию из Палестины;

две зажженные лампадки, висящие над вратами в рай – символично выступают «светильниками мудрых дев» из евангельского рассказа о девушках, находящихся в ожидании Жениха. В нём говорится, что мудрые девы запаслись достаточным количеством масла, которое позволило их светильникам гореть до утра, а глупые взяли масла мало, из-за чего не успели на пир, так как пытались развести пламя.

ТРАДИЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЗА «ПРИБАВЛЕНИЕ УМА»

Раньше существовала традиция размещения в храмах так называемых «обетных икон». Можно было заказать иконописцу создать лик Богородицы, изобразив на нём конкретных святых личностей, которые вызывали наибольшую симпатию у заказчиков. Впоследствии такая святыня отдавалась в церковь, а человек просил Бога помочь исполнить его значимую просьбу.

Нередко обетной иконой становился и лик «Филафета». Интересно, что сюжетная линия в этом случае могла меняться. Например, в одном из вариантов иконы Спаситель сидит на правой руке своей Матери, в его руках изображён символ власти правителя. А с другой стороны доски нарисованы святые, которым молятся об избавлении от алкоголизма, блуда.

Другая же обетная икона, помимо традиционных элементов, изображала святого мученика Антипу – его люди просят вылечить зубную боль. Сохранилась также информация про образ «Подательницы ума», датированный 18 столетием, изображающий святых, которым посвящали постройку будущего храма.

Очень печально, но в большинстве своём древние версии иконы были утрачены во времена Октябрьской революции.

ДАТА ПРАЗДНОВАНИЯ ИКОНЫ

Священный лик Богородицы почитается ежегодно 28 августа (по современному календарю) или 15 числа того же месяца (по Старому стилю). В эту же дату празднуется и образ Премудрости Божьей Софии, скорее всего, что это не просто случайное совпадение.

Дело в том, что икона «Подательница ума» — олицетворяет собой заступничество Святой Марии перед Иисусом Христом и Богом Отцом. Богородица просит подарить людям духовное и умственное просветление – послать им Божественную мудрость.

«ПРИБАВЛЕНИЕ УМА» ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ: В ЧЁМ ПОМОГАЕТ?

Итальянцы молятся образу «Филафета», прося его защитить людей, перемещающихся по воздуху (экипаж и пассажиров).

Если же внимательно рассмотреть древние русские иконы «Подательницы ума», то обнаружим на них надписи, согласно которым лик поможет «от смертного убийства, от тлетворных ветров, от озноба, от трясавицы, от находа зверей ядовитых, от врагов и мшиц, и комаров»

Но, конечно, самую большую славу икона обрела как помощница людей, имеющих слабый интеллект (в частности, детей), страдающих от душевных болезней, постигающих знания, а также тех, кто стоит на перекрёстке жизненных дорог, никак не может совершить важный выбор.

Ниже перечислены основные проблемы, с которыми вы можете обратиться к чудотворному лику:

при низкой успеваемости ребёнка в учёбе;

при детской гиперактивности, когда чадо постоянно нарушает процесс обучения;

если имеет место недостаточное интеллектуальное развитие (ребёнка или взрослого);

при наличии душевного расстройства;

если человек повышенно забывчив, рассеянный, у него нарушена концентрация внимания;

когда требуется выполнение новой, сложной и ответственной работы;

для людей, трудящихся в научной деятельности.

Также считается, что «Подательница ума» сможет защитить человека от сильного ветра, урагана.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2484971804932966572/

А вы знали об этом?

Холопы являлись одним из первых возникших сословий на Руси. Историки до сих пор не могут определиться с тем, в какой период они точно появились и образовались в отдельное сословие, но в XI веке такое сословие уже существовало и являлось самым низшим в сравнении со всеми остальными. В холопы зачислялись все люди, которые оказались в плену в результате военных действий в противостояниях между княжествами. Часто холопами становились должники. Так поступали с людьми согласно закону. Любой человек, который не смог отдать долг, обязан был его отработать, и ни на какую свободную жизнь после этого рассчитывать не мог. Холопы на Руси являлись первым сословием, которое по факту образовало будущую модель крепостного права, которое по версии ряда историков появилось намного раньше, как раз в тот момент, когда сложилось холопское сословие.

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