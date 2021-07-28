Личные трагедии и любовный треугольник: как снимали «Офицеров»?

«Офицеры» – культовый советский фильм о любви и войне. Удивительно, но его премьера, которая состоялась 50 лет назад, 26 июля 1971 года, прошла практически незамеченной. Однако лично по решению Брежнева ленте был дан второй шанс, и она сразу стала популярной. Это и не удивительно, поскольку практически все создатели фильма видели войну своими глазами. «МИР 24» рассказывает о том, как проходили съемки фильма «Офицеры» и как сложилась судьба главных героев.

Любовный треугольник Любы Трофимовой: как проходили кастинг и съемки фильма?

«Офицеры» были сняты по заказу министра обороны СССР Андрея Гречко. Именно ему и принадлежала знаменитая фраза из фильма: «Есть такая профессия – Родину защищать!». Сюжет картины основан на пьесе «Танкисты» Бориса Васильева и изначально носил такое же название. Лента задумывалась как двухсерийный рассказ о тяжелой судьбе офицерских жен, но первоначальная версия сценария не понравилась заказчику – его пришлось сокращать Кириллу Рапопорту. Режиссером был назначен Владимир Роговой – «Офицеры» стали его дебютом.

Борис Васильев принимал непосредственное участие в создании фильма не только как сценарист. Так, он предложил взять на главную роль Георгия Юматова. Роговой долго отказывался от этой идеи – у Юматова была плохая репутация, он мог сорваться и уйти в запой прямо во время съемок. Несмотря на то, что на роль Трофимова претендовало более 40 кандидатов, режиссер на свой страх и риск согласился взять Юматова.

А вот сыграть роль Вараввы Лановой очень долго отказывался. Ему не нравился характер героя – как офицер может всю жизнь любить жену друга? Тем более что главную роль играет Георгий Юматов! Актеры были в ссоре: еще в 1950-е годы Юматов мечтал сняться в фильме «Павел Корчагин», но вместо него тогда на роль взяли Ланового. Однако на съемках «Офицеров» актеры помирились. Интересно, что изначально на роль Вараввы был утвержден Олег Ефремов, но он не смог успеть к началу съемок из-за загруженного графика.

«Оператор, этот самый, который снимал, сказал: «Вася, а чего ты так? Тебе надо играть специфику русского офицера, всегдашнего, на все времена. Русский офицер, и романтический обязательно». И я тут говорю: «Стоп! Абсолютно правильно! Уговорил»», – рассказывал в интервью Василий Лановой.

Любу Трофимову изначально должна была сыграть Елена Добронравова, но актриса хотела изменить сценарий. По ее мнению, необходимо было ввести любовный треугольник – помимо того, что в Любу были влюблены два офицера, она и сама должна была испытывать чувства к другу семьи. Режиссера это не устроило и, не найдя компромисс, актрису заменили на Алину Покровскую.

Ваню Трофимова сыграл Андрей Громов. Несмотря на ошеломительный успех фильма, актером мальчик не стал – он выбрал учебу и впоследствии защитил диссертацию по экономике. А вот в младенчестве Ванечку сыграл 11-месячный детдомовец.

Говорят, что после эпизода «Офицеров» мать брошенного ребенка решила забрать его.На съемках не обошлось и без ЧП – во время погони басмачей в Ашхабаде Алина Покровская потеряла управление над конем и чуть не упала с обрыва. Трагедии удалось избежать лишь из-за быстрой реакции Юматова и Ланового, которые бросились в погоню и успели остановить лошадь. Была и другая страшная ситуация – второй режиссер фильма Владимир Златоустовский был дублером ашхабадского художника, который сыграл басмача-предателя, упавшего с обрыва. По замыслу внизу обрыва был натянут брезент, но режиссер промахнулся и упал чуть поодаль него, получив сотрясение мозга.

Фильм был снят всего за год. Это рекордное время, ведь съемки проходили в Ашхабаде, Москве, Подмосковье, Твери и Севастополе. Фильм был представлен зрителю 26 июля 1971 года – не лучшее время для премьеры. Большинство людей находится в отпусках или разъездах – не до фильма. Поэтому первый показ обошелся без ажиотажа. Тогда Андрей Гречко отправился с картиной к Брежневу. Фильм генсеку понравился и ему был дан второй шанс. В сентябре провели вторую премьеру, благодаря которой лента получила заслуженный успех.

Личные трагедии: как сложилась жизнь актеров?

Георгий Юматов не просто прошел войну – он даже был награжден редкой медалью Ушакова, которую вручали морякам «за личный подвиг». Успехов он добился и на актерском поприще, однако побороть пристрастие к алкоголю так и не сумел. В возрасте 68 лет, будучи пьяным, Юматов застрелил из охотничьего ружья дворника. Мол, мужчина имел неосторожность сказать, что в войне нужно было победить Германии. Актера отпустили под подписку о невыезде, чуть позже у Георгия диагностировали аневризму брюшной полости и провели операцию. Перед самой смертью Юматов окончательно бросил пить, начал ходить в церковь. Он скончался в возрасте 71 года от разрыва брюшной аорты.

В жизни Василия Ланового тоже были трагедии. Первый брак с Татьяной Самойловой продлился всего три года. Вторая супруга Тамара Зяблова погибла в год премьеры «Офицеров» – будучи беременной она попала в автокатастрофу. Младший сын от третьей жены, Ирины Купченко, умер в 37 лет от сердечного приступа. Актер не переставал выходить на сцену до самой смерти. Он скончался 28 января 2021 года в 87 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

После успеха в «Офицерах» Алину Покровскую редко можно было встретить в фильмах. В основном актриса посвящала свою жизнь театральной сцене. Покровская была замужем три раза. Первым супругом стал преподаватель Щепкинского училища Алексей Покровский, с ним брак продлился недолго. Во второй раз актриса пыталась создать семью с Владимиром Сошальским, но и с ним семейной жизни не сложилось. В третий, и последний раз, Покровская вышла замуж за Германа Юшко. С ним она прожила 40 лет, до самой его смерти. Актриса до сих пор служит в Театре Российской армии.

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