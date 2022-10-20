4 последствия неправильно сделанного приворота

Иногда тяга к человеку настолько сильная, что влюбленный решает прибегнуть к очень опасному способу — черной магии. Множество специалистов отговаривают людей от использования темных сил в качестве достижения своих целей. Одно неловкое движение в привороте и вы будете виновным в череде страшных последствий своей ошибки!

От ваших неправильных действий можете пострадать не только вы, но и родственники. О том, что за собой влечет неправильно сделанный приворот, читайте далее…

Изменения возлюбленного

Поначалу вам будет казаться, что жизнь стала налаживаться. Объект обажания начал проявлять к вам знаки внимания и вроде бы ворожда подействовала! Но скоро вы заметите, как возлюбленный перестал быть похож на себя и начал медленно угасать:

* возлюбленный может начать проявлить агрессию, не свойственную ему ранее. Объектом для его нападок можете стать вы или посторонние люди. В любом случае гнев будет вызывать у вас дитчайший страх, ведь это вмешательство темных сил!



* ухудшение здоровья привороженного. Он начинает худеть, страдать бессонницей. Могут появляться нервозность и даже психические болезни.

Изменения со стороны ворожившего

Если вы неверно провели ритуал приворота, например, забыли поблагодарить духов за помощь или не закрыли портал в чужое измерение, то высшие силы и с вас три шкуры сдерут!

У вас может появляться все то, что уже описанно вышы: неоправданная агрессия агрессия, ухудшения проблем со здоровьем, а также новые симптомы ошибочного ритуала.. Кажется, что вы добились своего.При виде вас объект обажания начинает краснеть, заикаться, а глаза

его горят и восхищенно смотрят на вас. Но неожиданно вас все это

начинает раздражать. Вам больше не нравится запах партнера, вас



раздражает каждое его действие! Вы готовы сменить имя и уехать в



другой город, лишь бы больше не пересекаться с возлюбленным!

* сильные неприятности у родственников. Те, кто связан с вами одной

кровью, в какой-то степени ответственны за вас. И если кто-то

совершил грех, есть вероятность, что расплатится вся родословная!

Если у ваших близких начало ухудшаться здоровье, они то и дело

попадают в неприятности и влезают в долги, то стоит западозрить

ошибку в привороте.

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А вы знали об этом?

В Таиланде "людей третьего пола" называют катоями, или леди-бойз. (мужчин, сменивших пол на женский). История возникновения этого феномена в Таиланде, как это ни странно, напрямую связана с войной во Вьетнаме. Получив в качестве военной базы тайскую Паттайю, американцы серьезно обосновались там. Со временем возникла потребность в публичных домах. Зарплаты тайских проституток росли, а достойно оплачиваемой работы для тайских мужчин остро не хватало. Эта тенденция сохранилась до сих пор – современной женщине в Таиланде гораздо проще найти работу, чем мужчине. Поэтому в сферах, где традиционно трудятся представительницы слабого пола (торговля, общепит, салоны красоты), появились катои. Не редкость, когда родители новорожденного заранее договариваются с тайской сутенерской мафией (которая процветает в Таиланде) о том, что их ребенок станет транссексуалкой и будет отдан в этот бизнес. Подобным образом, жертвуя одним ребенком, отец с матерью получают деньги и, соответственно, возможность содержать и учить других своих детей.В тайских тюрьмах транссексуаов стараются помещать в отдельные боксы, поскольку они самые активные разносчики венерических заболеваний.



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