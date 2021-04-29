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7 удивительных фактов об ирландцах, которые позволят взглянуть на эту страну с совершенно другой стороны

Что вы первым делом представляете себе, когда кто-то говорит «Ирландия»? Море пива, веселых рыжих людей, лепреконов и листья клевера? Сегодня я развенчаю многие стереотипы об Ирландии и постараюсь показать ее с другой стороны. 

Например, расскажу вам, что рыжих в этой стране не так много, как принято думать, и по потреблению дублинского пива Guinness ирландцы далеко не впереди планеты всей. Готовы узнать неожиданные факты? Тогда поехали!

Только 10 % ирландцев рыжие

7 удивительных фактов об ирландцах, которые позволят взглянуть на эту страну с совершенно другой стороны

Ирландцы ассоциируются в первую очередь с огненно-рыжими красавцами и красавицами. Сегодня мы вынуждены разбить этот стереотип при помощи статистики, согласно которой лишь 10 % ирландцев являются обладателями натурального рыжего цвета волос.

У Дракулы ирландские корни

7 удивительных фактов об ирландцах, которые позволят взглянуть на эту страну с совершенно другой стороны

Многие знают, что прототипом героя романа «Дракула» Брэма Стокера является реально живший человек — Влад III Басараб, более известный как Влад Дракула, князь Валахии (территория нынешней Румынии), живший в XV веке. Однако некоторые историки уверены, что Стокер, который родился и вырос в Дублине, черпал вдохновение для создания образа знаменитого кровопийцы в ирландском фольклоре. 

Согласно легенде, Авертах был воеводой низкого роста, всегда очень бледным.

Он терроризировал своих подданных, которые боялись его и считали колдуном. Однажды их терпение лопнуло, и они попросили одного воина убить их господина. 

Воин дважды убивал колдуна, но каждый раз тот восставал из могилы и требовал от неверных подданных дань в виде кубка их собственной крови. Воевода не вернулся к жизни лишь тогда, когда воин по совету друида сначала отрубил Авертаху голову мечом из ясеня, а затем еще и похоронил его вверх ногами и положил на могилу огромный камень.

Королева пиратов 

7 удивительных фактов об ирландцах, которые позволят взглянуть на эту страну с совершенно другой стороны

Грануаль, или Грейс О`Мэлли, — дочь вождя клана, ирландская бунтарка и гроза северных морей, жившая в XVI веке. После смерти отца Грануаль одолела брата в честной битве и заняла место вождя. Она промышляла пиратством, прекрасно владела мечом, сражалась на передовой наравне с мужчинами, отличалась смелостью и отвагой, была страстной натурой и одновременно вдумчивым стратегом, хорошим политиком. 

По одной из легенд, на следующий день после родов храбрая Грейс уже участвовала в морском поединке с алжирскими пиратами и вдохновляла своих людей словами о том, что рожать хуже, чем сражаться.

Ирландия — 2-я в мире страна по потреблению чая

7 удивительных фактов об ирландцах, которые позволят взглянуть на эту страну с совершенно другой стороны

Статистические данные утверждают, что больше всех к чаю неравнодушны турки, а на почетном 2-м месте расположились ирландцы. Примечательно, что Великобритания оказалась лишь на 3-м месте.

День святого Патрика

7 удивительных фактов об ирландцах, которые позволят взглянуть на эту страну с совершенно другой стороны

День святого Патрика отмечается 17 марта и является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В Канаде праздник лоббирует пивной бренд Guinness. 

В Дублине и множестве других городов Ирландии проходят фестивали, парады и, конечно, пивные вечеринки во всех барах страны. На фотографии внизу можно оценить размах подготовки к торжеству в одном из пабов Дублина.

7 удивительных фактов об ирландцах, которые позволят взглянуть на эту страну с совершенно другой стороны


Символы праздника — трехпластинчатый лист клевера, ирландский флаг и лепреконы. В этот день принято носить одежду зеленого цвета. В американском городе Чикаго в день святого Патрика даже специально окрашивают реку в зеленый цвет. Зрелище действительно впечатляющее.

7 удивительных фактов об ирландцах, которые позволят взглянуть на эту страну с совершенно другой стороны


Нецентрализованно день святого Патрика отмечается во многих других странах мира. Особо широкий размах торжество приобретает в Великобритании, Канаде, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии.

В Нигерии продается больше пива марки Guinness, чем в Ирландии

7 удивительных фактов об ирландцах, которые позволят взглянуть на эту страну с совершенно другой стороны

Удивительный факт: из 150 стран мира, в которых продается ирландское пиво Guinness, Нигерия является лидером как по его потреблению, так и по объему производства. Таким образом, получается, что в Нигерии пьют больше пива Guinness, чем в самой Ирландии.

Ирландская философия 

7 удивительных фактов об ирландцах, которые позволят взглянуть на эту страну с совершенно другой стороны

Житейская философия ирландского народа и отношение к жизни в целом — это как раз то, чему иностранцам стоит поучиться у ирландцев. Вот одна из ирландских народных мудростей: 

«Есть всего 2 вещи, о которых нужно беспокоиться: здоровы вы или больны. 

Если вы здоровы, то беспокоиться вам не о чем, но если вы больны, то есть только 2 вещи, о которых нужно беспокоиться: или вы выздоровеете, или умрете. 

Если вы выздоровеете, то вам не о чем беспокоиться, но если вы умрете, то есть только 2 вещи, о которых нужно беспокоиться: вы попадете или в рай, или в ад. 

Если вы попадете в рай, то вам не о чем беспокоиться, но если вы попадете в ад, то вы, черт возьми, будете так заняты, пожимая руки приятелям, что беспокоиться вам будет уже некогда».

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