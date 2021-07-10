Олимпиада-80 под защитой воров в законе

Олимпиада 1980 года в СССР была большим событием для всего мира. Это были первые Игры, проведённые в социалистической стране. А в Москве даже построили несколько круглых домов специально к Олимпиаде.

На улицах столицы запретили появляться попрошайкам, алкоголикам и женщинам лёгкого поведения. Глава МВД СССР Щелоков даже пошёл на сделку с ворами в законе, чтобы обеспечить безопасность Олимпиады-80.

Договор Комитета госбезопасности СССР и королей преступного мира

В процессе подготовки к Олимпиаде в СССР были предприняты беспрецедентные меры для обеспечения общественной безопасности в Москве. С улиц мигом исчезли все антисоциальные элементы. Не стало видно проституток, пьяниц и прочих маргиналов. В столицу стянули отряды милиции особого назначения. Они сразу начали активные рейды. В их ходе было привлечено к уголовной ответственности около 12 000 человек. Это были представители различных ОПГ и преступники-одиночки.

После рейда правительство вспомнило о ворах в законе. За несколько дней до начала Олимпиады в здание МВД были доставлены 25 криминальных авторитетов. Диалог с ними вели министр Щелоков и его заместитель Чурбанов. Ещё присутствовали при разговоре сотрудники Комитета государственной безопасности и чиновники.

Ворам в законе было сделано выгодное предложение: правительство закрывает глаза на их прошлые грешки, а воры гарантируют безопасность туристов и москвичей. Разумеется, воровским «генералам» пришлось согласиться. По своим каналам они передали, что на период проведения Олимпиады в Москве грабить, воровать и нападать на людей запрещено. Конечно же, за отказ подчиниться авторитетам следовала смерть. Поэтому ворами был введён усиленный режим присмотра за ненадёжными преступниками.

Что конкретно сделали воры в законе для обеспечения безопасности

В восьмидесятых годах юго-западный район Москвы контролировала особенно жестокая Коптевская ОПГ. А перед Олимпиадой власти построили там новенькую Олимпийскую деревню. В ней должны были жить спортсмены из разных стран. Разумеется, деревня находилась под негласным присмотром советских спецслужб. Но в одиночку им было непросто справиться с коптевскими.

Тогда на помощь пришёл вор в законе Анатолий «Черкас» Черкасов. Вполне вероятно, что он и до Олимпиады сотрудничал с КГБ. Таким образом он пытался остановить захват Москвы кавказцами. Черкасов сумел договориться с преступниками из Коптевской ОПГ. А те на время Олимпиады свернули свою деятельность в районе Олимпийской деревни.

А что делали спецслужбы?

На улицах столицы в то время нельзя было встретить преступников из-за договора с ворами в законе. Однако министерство безопасности не спешило расслабляться. Было открыто специальное управление МВД. Его сотрудники следили за обеспечением безопасности. Чтобы они набрались опыта в делах с возможными террористами, их отправили в Канаду на обучение.

В Москве велось усиленное патрулирование улиц и днём, и ночью. Поэтому в 1980 году в столице было около 50 000 милиционеров. Но внимание к обилию стражей порядка на улице правительству привлекать не хотелось. Поэтому, чтобы не выделяться, они патрулировали улицы в штатском.

Этого же принципа должны были придерживаться и 15 000 полевых сотрудников КГБ. Однако с ними вышел небольшой курьёз: для них были закуплены одинаковые костюмы ярко-сиреневого цвета. Так руководство хотело замаскировать своих работников. Но, конечно же, вышло всё наоборот. В результате сотрудники КГБ выделялись намного больше простых прохожих в сером и чёрном.

За всё время проведения Олимпиады в Москве не было зафиксировано ни одного серьёзного правонарушения. Это случилось потому, что за безопасностью следили особо тщательно. Случались лишь мелкие нарушения, типа торговли валютой или громких скандалов на дискотеках.

Источник : https://www.factroom.ru/rossiya/olimpiada-80-pod-zashchitoj-...

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