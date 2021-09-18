Одним из символов Великой Победы над немецкими захватчиками был Четырежды герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков, вошедший в историю под благозвучным прозвищем «Маршал Победы». Однако многие из-за его природной жестокости и садизма называли маршала Жукова различными нелицеприятными прозвищами. Например, писатель Александр Щербаков-Ижевский в своей книге «Маршал Победы Жуков – Каин?» утверждает, что маршал Конев окрестил Жукова «негодяем и ни на что не способным солдафоном»! Писатель Виктор Астафьев называл Жукова «браконьером русского народа» !

Однако наиболее часто «Маршала Победы» называли «сталинским мясником».Так Жукова из-за жестокости, равнодушия к солдатским жизням и расстрелам своих военнослужащих назвал писатель Виктор Астафьев, а также Александр Левченко — автор книги «Маршал Жуков: сталинский мясник или герой?». Называя его «сталинским мясником», многие сослуживцы не могли простить ему загубленные судьбы ,по сути, невиновных подчиненных — бригадного комиссара Шабалова и отважного командира полка Герасимова, которых Жуков, не разобравшись в ситуации, приказал расстрелять!

Именно на его совести огромные «котлы» начального периода войны под Витебском, Могилёвом, Минском, Вязьмой и Брянском, в которых погибли или попали в плен сотни тысяч красноармейцев. Разве можно забыть «мясорубку», устроенную Жуковымим в боях на Зееловских высотах, когда из-за его подлых амбиций погибли десятки тысяч советских солдат!Такое количество жертв понадобилось этому кровожадному чудовищу только ради того, чтобы опередить войска Конева и первым войти в Берлин, чтобы тем самым стать "Маршалом Победы" !

Любопытно также, что его другому "конкуренту" в этом наступлении Рокосовскому, который имел более реальный шанс первым войти в Берлин, Сталин ,вообще,запретил первым вступать в него, чтобы последнюю точку в истории мировой войны не поставил бы поляк родом из Варшавы!Именно так незаслуженно Жуков стал "Маршалом Победы" !

Особенно ненавидят Жукова на Украине, где он послал на верную смерть сотни тысяч мобилизованных молодых украинцев, в очередной раз произнося знаменитый варварский девиз некоторых русских полководцев, не жалеющих своих солдат(как,например, Кутузов), — «Солдат не жалеть— бабы еще нарожают!». В этом отношении хотелось бы спросить у сердобольных сторонников сталинского мясника: « Как бы они тогда себя чувствовали бы, если ,например, их сыновья служили бы в войсках, которыми командовал маршал-мясник Жуков, абсолютно не жалевший своих солдат?»!

Именно поэтому в своих мемуарах он всегда обходил стороной потери со стороны Красной Армии в кровопролитных боях. К примеру, мемуары не содержат карты Ржевско-Сычевской операции , и о павших в бою советских солдатах автор пишет без особой конкретики, хотя о противнике указывает следующее: «Немцы понесли у Сычевки большие потери». Между тем в ходе операции советских воинов погибло в несколько раз больше, чем солдат вермахта!

Даже некоторые предатели и враги так жестоко не относились к своим бойцам, как Жуков!В этом отношении поучительна и трогательна забота о своих бойцах предателя генерала Власова! Например,в конце апреля 1945 года, когда до поражения Германии оставались считанные дни, испанский диктатор Франко собирался послать за Власовым специальный самолет, который бы доставил его на Пиренейский полуостров. Но командующий РОА , как ни странно, отказался от прекрасной возможности спастись, так как не пожелал бросить на произвол судьбы своих бойцов.Разве Жуков, которому было наплевать на жизнь своих бойцов, поступил бы так трогательно с судьбой своих подчиненных?

Кстати, в книге В. Бешанова «Ленинградская оборона» приводится хитроумный план заговора группы генералов во главе с Жуковым против Власова, которому они завидовали из-за того, что сам Сталин восхищался его доблестью!Именно поэтому Жуков тогда специально предательски выдвинул кандидатуру Власова на пост командующего 2-й ударной армией, которая фактически оказалась под угрозой окружения на ленинградском направлении! Однако тогда завистливому Жукову избавиться от неугодного ему соперника не удалось, поскольку руководимые Власовым войска, которые он принял далеко не в образцовом состоянии, были ,наоборот, награждены переходящим Красным знаменем как лучшая в Киевском военном округе!

Именно Георгий Константинович отвечает за катастрофические потери

в начале войны, поскольку именно он был главным инициатором наступательной, а не оборонительной войны! Важно отметить, что в середине мая 1941 года Жуковым и Тимошенко был разработан план операции «Гроза», который подписал Сталин. Согласно этому плану именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии.

Ведь не секрет, что в то время в массовом сознании советских людей господствовали представления о войне мирового масштаба как неизбежно приближающейся реальности. Придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.

Безусловно, Жуков, готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет, pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы, в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны, поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией, советское бестолковое руководство опоздало с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил их и первым напал на СССР !

Любопытно, что многие историки считают, что снятие с должности самого выдающегося генерала ВОВ Шапошникова было связано именно с его несогласием с позицией Жукова и однозначным убеждением в необходимости готовиться к обороне страны, а не к наступательной войне!Следует также отметить, что именно Шапошников, в отличие от неопытных тогда сталинских генералов, точно предсказал направления главного удара немцев. Однако, поскольку он раньше служил в царской армии, параноик Сталин полностью не доверял ему и поэтому опять поддержал ошибочное направление главного удара немцев, предложенное Жуковым и Тимошенко! Именно это роковое решение стало еще одной причиной катастрофических потерь Красной Армии и стремительного наступления немецких войск в глубь СССР!

Разве можно простить Жукову, когда он, чтобы угодить палачу народов Сталину , гнал войска в безнадежные атаки, заранее зная, что люди идут на верную смерть. В этом отношении невозможно читать без ужаса и сожаления, эпизод, рассказанный в своей книге «Крестовый поход в Европу» известным американским генералом Дуайтом Эйзенхауэром, в последствии ставшим президентом США. В этой книге Эйзенхауэр написал: «Меня поразил русский метод преодоления минных полей, о котором на одной из наших встреч иронически рассказал маршал Жуков.

Исходя из его рассказа, сначала по минному полю специально посылались вперед пехотинцы, которые из-за собственного веса подрывались на противопехотных минах, делая проходы для расчистки саперами противотанковых мин .Затем уже, по этим очищенным проходам , продвигались «без потерь» советские танки!» На недоумение же Эйзенхауэра, Жуков цинично дал понять собеседнику, что солдатские потери при такой атаке не имеют особого значения, поскольку главное для нас сохранить боевую дорогостоящую технику !

Разве можно оправдать Жукова, который беспрекословно выполнял все злодейские приказы палача народов Сталина! Например, когда он не посоветовал Сталину отказаться от его чудовищного приказа — не разрешать эвакуировать женщин, детей и стариков из окруженных фашистами Ленинграда, Сталинграда и других городов , превратив их в «пушечное мясо»!Он полностью был согласен с кощунственным заявлением Сталина «Солдаты пустых городов не защищают»! Аналогичное можно сказать и в связи с приказом Сталина не щадить и беспощадно расстреливать беззащитных советских женщин, детей и стариков, прячась за которыми наступали на Ленинград немцы!

Дело дошло до того, что, когда сдача в плен советских военнослужащих

приняло катастрофический характер, Жуков, будучи командующим Ленинградским фронтом, 28 сентября 1941 года отдал варварский приказ No 4976. По нему подлежали расстрелу семьи всех сдавшихся в плен, а по возвращении из плена солдат ждала такая же участь(подобное не делали даже многие тираны Средневековья!).Тогда,как известно, не помог даже Приказ Сталина за No 227 от 28 июля 1942 года, известный в народе как «Ни шагу назад!».По сути, Жуков был таким же кровавым живодером, как и Сталин!

Разве не Жуков благодаря своим меркантильным интересам помог бездарному сталинскому холую Хрущеву, который на даче палача народов Сталина из под стола развлекал его гостей, незаконно прийти к власти и тем самым приостановить на многие годы цивилизованное развитие страны! И разве можно простить Жукову подлое предательство своего друга и соратника Берии, который уважал и высоко ценил его.Ведь именно благодаря Берии в марте 1953 года Жуков был назначен первым заместителем министра обороны, о чем впоследствии он глубоко раскаялся !Однозначно, если бы к власти пришел Берия, то он точно не вышвырнул бы в последствии Жукова как использованный презерватив. А ведь именно так Хрущев обошёлся с Жуковым, благодаря которому он стал руководителем СССР!

Как не не позорно и гнусно, но даже после смерти Берии в своих мемуарах продажный сталинский холуй Жуков лживо унижал и издевался над ним, говоря, что якобы он перед смертью вел себя как трус, моля о пощаде! А ведь на самом деле Берию убили в его особняке на Малой Никитской улице, где он оказал достойное сопротивление заговорщикам.В этом отношении заслуживает внимания слова Леонида Брежнева по поводу этого убийства «Берия был настоящим грузином, который никогда не дал бы себя арестовать и пойти на расстрел, как овца»!

Кстати, если бы тогда к власти пришел бы «великий мегрел» Берия , то сегодня многие россияне, живя в богатейшей стране мира, не жили бы как нищие бомжи, ностальгируя по кровавому советскому прошлому! Берия был единственный из злодейской большевистской банды людоеда Сталина, который одним из первых понял всю утопию и бездарность советского социализма и был уверен, что этот строй рано или поздно все равно разрушится, что ,собственно, и произошло в девяностых! Именно поэтому Берия еще тогда хотел построить общество, подобное сегодняшнему процветающему Китаю!

В настоящее время доказано, что не будь лозунга «победа любой ценой», которым активно манипулировали Сталин и Жуков из-за своих непростительных просчетов и преступлений, война ,безусловно, закончилась бы гораздо меньшими жертвами! Хотя о какой победе можно говорить, сравнивая собственные потери с потерями врага! В этом отношении любопытно,почему Жуков,если он был честным и благородным человеком, даже после смерти тирана Сталина, когда ему ничего не угрожало, не осудил тягчайшие преступления палача народов Сталина в своих мемуарах? А все очень просто, поскольку он сам был участником этих кровавых преступлений !

Именно поэтому, не осудив эти преступления в своих мемуарах, "народный герой" Жуков однозначно стал соучастником этих жутких преступлений! Именно поэтому мне просто жалко наивных и доверчивых людей, которые обыкновенного грабителя и вора (см. ниже) считают героем и которых лживая советская пропаганда развела как обыкновенных лохов! Эти облапошенные люди никак не могут понять, что Гитлер все равно никогда бы не смог покорить Матушку-Россию, поскольку как сказал в эмиграции царский генерал Деникин:"Начав борьбу не против большевизма, а против самой России, фюрер уже с самого начала был обречен на поражение"!

Сталинский мясник Жуков прославился своей жестокостью и безразличием к жизни подчиненных ему солдат и после войны, когда это кровожадное животное 14 сентября 1954 года провел на Тоцком полигоне в СССР небывалое военное учения, задачей которого было отработать «взлом» обороны противника при помощи ядерного оружия.Тогда этот палач лично отправил на ужасную смерть от ядерного удара 45 000 своих солдат. Бойцы проводили учения без защиты и после того, как 14 сентября 1954 года в 9 часов 33 минуты бомбардировщик скинул на полигон ядерную бомбу РДС-2, мощность которой равнялась тридцати восьми килотоннам, дышать даже в противогазах было просто невозможно..

Взрыв раздался на высоте в 350 метров над поверхностью земли — бомба почти на полкилометра отклонилась от цели. Из 45 тысяч военных, принимавших участие в Тоцких учениях, до той поры дожило менее 2 тысяч. Половина из них официально признаны инвалидами первой и второй группы, у 74,5% — выявлены болезни сердечно-сосудистой системы, включая гипертоническую болезнь и церебральный атеросклероз, еще у 20,5% — болезни органов пищеварения, у 4,5% — злокачественные новообразования и болезни крови. Информация о Тоцком ядерном взрыве долгое время была засекречена и до самого 1990 года участники Тоцких учений и вовсе не имели никаких документов. Только с наступлением новой эпохи их официально приравняли с чернобыльцами!

Вот каким был настоящий "маршал победы" Жуков, который не жалел своих бойцов, но одновременно не забывал о своем благополучии, превратившись в конце войны в обыкновенного вора и грабителя (после войны он украл и вывез из Германии для своей семьи целых семь вагонов с одной только мебелью и награбленного антикварного барахла)! Трудно даже представить, что именно собирался обставлять этой мебелью "запасливый" маршал-воришка!

При обыске его дачи было найдено около трех сотен шкурок различных животных, почти четыре километра тканей, множество картин, золотых колец, кулонов и часов, столовых приборов, оружие и т.д..Но что больше всего удивляет и является просто свинством, так это восемь аккордеонов (судя по всему, маршал собирался организовать личный ансамбль или, выйдя на пенсию, до конца жизни зарабатывать на хлеб, развлекая людей на улице)!

Безусловно, историю невозможно скрыть, спрятать, изменить — рано или поздно тайное становится явным и бывшие «герои» предстают перед потомками в своем дьявольском облике.Что поделаешь, в истории за все ошибки и преступления рано или поздно приходиться расплачиваться!Исходя из всего вышесказанного , пологаю, недопустимо , когда в центре столицы Матушки-России стоит памятник сталинскому мяснику, мародеру и обыкновенному воришке !

Писатель Виктор Астафьев, прошедший Отечественную войну, в 1987 году писал своему товарищу, фронтовику Вячеславу Кондратьеву: «Тот, кто "до Жукова доберется", и будет истинным русским писателем… Он, он и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский народ и Россию. Вот с этого тяжелого обвинения надо начинать разговор о войне, тогда и будет правда, но нам до нее не дожить»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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