Призраки бывших подружек: как перестать ревновать к ним партнера

Партнер уверяет вас, что перевернул предыдущую страницу своей жизни: он давно развелся, а может, его бывшей жены и вовсе нет в живых. Однако даже если между ним и его давней возлюбленной не осталось контактов, эта женщина словно незримо присутствует между вами. Как быть, если вы не можете перестать ревновать партнера к его прошлому, рассказывает психотерапевт Марина Мяус.

Как ни странно, если бывшей возлюбленной вашего партнера нет в живых, это лишь осложняет ситуацию. Психика устроена так, что в случае трагедии «достает» из воспоминаний лишь прекрасные моменты, которые удерживаются и проносятся через всю жизнь. Ушедшая любимая женщина словно возводится мужчиной в ранг святых, и вы не можете прервать воспоминания вашего партнера, которые причиняют вам боль и заставляют чувствовать, что бывшая жена по-прежнему ему дорога.

Однако даже если она жива и они больше не встречаются, партнер может иногда говорить о ней, и вы понимаете: к этой женщине он некогда испытывал сильные чувства. Движимая ревностью, вы вступаете в негласное соревнование: находите ее в социальных сетях, следите за жизнью и потихоньку начинаете убеждать себя, что это и правда особенная женщина — более красивая, умная, харизматичная.

Она действительно была особенной?

Не зря же ваш мужчина вспоминает лишь лучшие моменты их отношений, а когда говорит о ней, кажется, даже его голос меняется.

Помимо того, что человеческая психика устроена избирательно и нам приятно вспоминать лишь самые радостные, согревающие нас эмоционально эпизоды, мы способны переживать страстные любовные истории не так часто. После их завершения мы бессознательно пытаемся залечить раны и никогда к ним не возвращаться.

Это означает, что ваш мужчина не может эмоционально сгорать с каждой близкой ему женщиной. Прежняя любовь, так сильно затронувшая сердечные струны, не была особенной — просто эта женщина оказалась в его жизни в тот момент, когда он нуждался в страстных чувствах. Нам обидно, когда мы понимаем: душевный надрыв и яркость переживаний достались другой. И даже если вы не говорите об этом с партнером напрямую, обида заставляет вас провоцировать ссоры и скандалы, которые разрушают отношения.

Как быть?

Прежде всего, полезно задать себе вопрос: почему я выбрала мужчину, который до сих пор внутренне несвободен? Зачем мне все время с кем-то воевать и соревноваться, постоянно что-то доказывать, превозмогать себя, быть лучшей? Подумайте, что может вами двигать.

Часто все идет из родительской семьи, в которой вы конкурировали за любовь матери с братом или сестрой и чувствовали, что проигрываете это соревнование. Став взрослой, вы создаете схожие ситуации, постоянно участвуя в битве за любовь и внимание.

Если вы намерены развивать отношения, деликатно подчеркивайте все те моменты, которые вас сближают

Говорить партнеру о том, что вам больно и неприятно слышать рассказы о его бывшей возлюбленной и видеть ее вещи, не всегда помогает. Даже согласившись с вами, мужчина может бессознательно вернуться на волну воспоминаний. Не пытайтесь критиковать его бывшую: этим вы рискуете вызвать лишь неприятие. Однако, если человек вам дорог и вы намерены развивать отношения, деликатно подчеркивайте все те моменты, которые вас сближают.

Находите темы и дела, которые цементируют общность интересов. Это возвращает в реальность сегодняшнего дня и открывает дорогу будущему, в котором появятся новые, радостно окрашенные воспоминания, связанные только с вами.

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