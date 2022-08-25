Как маршал Жуков дважды спас Хрущева, а тот его предал и обманул

В 1952 году по указанию Сталина маршал Жуков был включен в состав делегатов XIX съезда партии. На этом партийном форуме Георгий Жуков был избран членом ЦК. Уже после смерти генсека Хрущев вызвал маршала в Москву и назначил его заместителем министра обороны – Булгарина. В июне 1953 года в ГДР вспыхнуло восстание, и Берия срочно вылетел в Берлин. Этим воспользовался Никита Хрущев, чтобы подготовить переворот, сместить и уничтожить своего политического соперника. Жуков не только пообещал Хрущеву, что без его приказа с места не тронется ни один танк, но и ввел в Кремль армию, блокировав охрану резиденции правительства, которая состояла из войск МГБ.

Придя к власти, Хрущев не забыл этот поступок и сделал Жукова министром обороны. В середине 1957 г. Молотов, Маленков, Каганович и Булгарин, не собирая пленумы ЦК, попробовали снять Хрущева с поста первого секретаря, но за него вступился Жуков. Маршал пригрозил использовать войска, и антихрущевская оппозиция вынуждена была пойти на пленум. 22 июня 1957 года состоялся пленум ЦК, на котором Хрущев окончательно похоронил «сталинскую гвардию». Жуков зачитал перед собравшимися членами ЦК доклад, составленный помощниками Хрущева. Маршал открыто обвинил Маленкова, Кагановича и Молотова в организации массовых репрессий военнослужащих и членов партии.

Конев, Рокоссовский и Жуков в 1955 г.

Так маршал Жуков во второй раз спас Хрущева, но спустя всего 4 месяца был снят со всех постов и отправлен в отставку, больше похожую на домашний арест. Пока маршал находился в Югославии, Хрущев собрал в Москве совещание партактива, перешедшее в пленум ЦК. Прибывший 29 октября 1957 в столицу Жуков как раз успел к своим политическим похоронам. Теперь против него были все. Конев, Василевский, Еременко и даже Рокоссовский – маршалы, не позволившие Сталину расстрелять Жукова в 46-м, сейчас целенаправленно «топили» министра обороны. Пленум единогласно вывел Георгия Жукова из членов Президиума и состава ЦК. Кроме того, маршал расстался со всеми остальными своими постами.

Жуков встречается с Тито в Югославии, 1957 год.

Конев, которому по заданию партии сразу после снятия Жукова пришлось написать в «Правду» разгромную статью о маршале, позднее вспоминал: «У Сталина хватило ума не расправляться с Жуковым таким образом, как это случилось позднее при Хрущеве. Нечестно с ним поступили, несправедливо. Послали в Югославию и Албанию, а сами за его спиной срочно организовали пленум ЦК, договорились освободить с поста министра обороны».