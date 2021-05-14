10 исследований, результаты которых противоречат устоявшемуся мнению

Учёные постоянно что-то исследуют, пытаются найти ответы на интересующие всех вопросы и улучшить качество жизни.

Сегодня мы собрали 10 фактов, которые были опровергнуты.

Но бывает и так, что исследования только порождают новые вопросы, а некоторые корпорации, преследуя свои интересы, и вовсе готовы заплатить, чтобы подтасовать результаты.

Диетическая газировка полезнее воды

Все знают, что в стакане газировки очень много сахара, но всё равно продолжают пить её

В издании International Journal of Obesity как-то появилась информация, что по исследованиям одного института диетическая газировка полезнее воды. Дело в том, что низкокалорийные подсластители способствуют снижению веса и меньшему потреблению энергии, поэтому исследователи и решили, что газировка полезнее воды и не провоцирует набор веса.

Позже исследование подверглось критике. Во-первых, оказалось, что его спонсировал производитель напитков. Официальным спонсором был Международный институт биологических наук, а в его учёном совете были люди из корпораций Pepsi и Coca-Cola. Кроме того, авторы, которые писали об этом исследовании в журналах, получили вознаграждение в 750 евро.

К тому же к исследованию прилагались 5,5 тыс. анкет испытуемых, а выводы о похудении были сделаны на основании трёх из них.

Наркотики не вызывают зависимость

Причём на двух из них ничего не говорилось о связи диетической газировки и похудении. А третий, проплаченный Американской ассоциацией производителей напитков, как раз подтверждал эту связь.

Может наркотическая зависимость и правда миф?

В 1979 году учёный Брюс Александер из канадского Университета им. Саймона Фрейзера проводил исследование на тему зависимости, он хотел доказать, что её вызывают не наркотики, а окружающая среда. Это исследование получило название «Парк крыс», в нём участвовали крысы, которые попеременно жили в двух клетках — в одной все вместе, а во второй в изоляции. Крысы, которые жили в общей клетке, вели обычный образ жизни и даже могли заводить потомство, в то время как в изолированной клетки животные не могли даже общаться друг с другом. В обеих клетках грызуны получали дозу морфина с водой. Эксперимент показал, что крысы в изоляции потребляли в 7 раз больше морфина, чем те, кто жил со своими собратьями. Оказалось, что основная причина наркотической зависимости — одиночество и среда обитания. Спонсоры исследования даже остановили финансирование, а печатные издания отказались печатать результаты. Помимо всего прочего, это вызвало резонанс в обществе, ведь это противоречит общераспространённому мнению, что наркотики вызывают зависимость.

Позже было обнаружено, что прибор, который измерял количество потребляемого морфина в одной из клеток, сломался, поэтому результаты нельзя считать объективными. Дальнейшие эксперименты показали противоречивые результаты: иногда больше морфина потребляли крысы из общей клетки, а иногда жители изолированной клетки.

Смех может быть опасен

Смех действительно продлевает жизнь?

Мы часто слышим, что смех — лучшее лекарство. Но учёные из Бирмингемского университета с этим не согласны, они уверены, что смех может быть смертельно опасен. Такие выводы были сделаны на основе исследований.

Всего было проведено 5 тыс. исследований, 785 из которых относились точно к нужной теме. По данным 85 исследований смех полезен для здоровья, в то время как 114 доказывали, что он опасен. Оказывается, он может стать причиной брюшной грыжи, вывиха челюсти, недержания мочи, головной боли, астмы и даже обморока. А ещё он может спровоцировать синдром Бурхаве (разрыв пищевода), чаще всего это происходит из-за рвоты. Когда человек смеётся его рот открыт и он глубоко дышит, а значит в организм могут попасть инфекционные заболевания. Чрезмерный смех может также свидетельствовать о психологических проблемах.

Но не пугайтесь, у смеха есть и хорошие стороны. Он улучшает метаболизм, работу лёгких и репродуктивную функцию у женщин. Трудно сказать, сколько именно нужно смеяться, чтобы это было полезно для здоровья.

Алкоголь лучше упражнений

Так ли вреден алкоголь?

Результаты исследования Калифорнийского университета показали, что пожилые люди старше 90 лет живут дольше, если часто употребляют пиво и вино. В исследовании принимали участие 1600 человек, каждые полгода они проходили тесты с указанием пищевых привычек, лекарств и другие показатели.

Наблюдения показали, что вероятность смерти у тех, кто ежедневно употреблял бокал вина или два стакана пива, была на 18% ниже. В тоже время вероятность смерти у тех, кто каждый день уделял физическим упражнениям 15–45 минут была ниже на 11%. Самая низкая вероятность смерти оказалась у тех, кто постоянно делал зарядку, пил вино и кофе и весил немного больше нормы — 21%.

Исследователи также отметили, что люди в возрасте за 70 с небольшим лишним весом живут дольше, чем их сверстники с недостаточным или нормальным весом. Причину таких результатов исследователи объяснить не смогли. Но руководитель исследовательской группы уверена, что результаты объективны и употребление алкоголя действительно увеличивает продолжительность жизни у пожилых людей.

Физические упражнения не так уж полезны

Всё хорошо в меру

Однажды в австралийском издании Alimentary Pharmacology and Therapeutics появилась статья о том, что чрезмерные занятия спортом вредны для здоровья. По мнению журнала физические упражнения больше двух часов в день могут нанести вред здоровью.

Одно из заболеваний — синдром повышенной кишечной проницаемости, при нём слизистая оболочка кишечника истончается, микробы и бактерии попадают в кровь и провоцируют рассеянный склероз и хроническую усталость. Кроме того, есть предположение, что при чрезмерных занятиях спортом сердечная мышца ослабевает, ритм сердца нарушается и может случиться инфаркт. В дополнение ко всему этому вырабатывается гормон кортизол — спутник стресса и страха. Когда выработка кортизола происходит естественным путём, то все процессы быстро приходят в норму. При чрезмерных физических нагрузках уровень кортизола остаётся на высоком уровне, воздействует на иммунную систему и костные ткани, а это может привести к артриту и остеопорозу.

В дополнение ко всему может появиться «синдром перетренированности», по сути своей он близок к клинической депрессии, основные симптомы — раздражение, снижение мотивации и нарушения сна.

Врать полезно

Нас с детства учат не врать, а вдруг это полезный навык?

Исследование Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете показало, что врать иногда полезно. Речь идёт о тех случаях, когда ложь помогает людям почувствовать себя лучше. Например, сказать другу, что его произведение искусства очень красивое, хотя на самом деле это не так.

Исследователи воссоздали события, при которых они врали кому-то, испытуемым оставалось только сказать, чувствовали ли они себя хорошо ил плохо. Все участники подтвердили, что ложь во благо — это хорошо. Но если ложь ранит чьи-то чувства или не вызывает положительных эмоций, то лучше говорить правду.

Заметки мешают тренировать память

Тренируйте память!

Исследование Университета Маунт-Сент-Винсент показало, что ведение ежедневника провоцирует забывчивость. Дело в том, что мозг отказывается фиксировать информацию, если знает, что она где-то записана и можно подсмотреть.

В рамках исследования испытуемых разделили на две группы и предложили сыграть в игру «Концентрация». Только одной группе разрешили делать заметки до конца игры. После игры выяснилось, что те, кто делал заметки, вспомнили меньше, чем те, кто не делал. Исследование показало, что учить и запоминать — это разные вещи. Мозг может отказаться хранить информацию, если знает, что она уже где-то зафиксирована.

Газировка и фастфуд не влияют на набор веса

А вы сможете отказаться от бургера?

Сладкую газировку и фастфуд уже давно объявили главными виновниками ожирения. Учёные Корнеллского университета смогли доказать обратное. Для исследования взяли количество газировки и фастфуда, съеденное 5 тыс. американцев в любые два дня недели в течение двух лет.

Оказалось, что 95% людей не набрали вес. Кроме того, выяснилось, что люди с нормальным весом и с ожирением едят примерно одинаковое количество фастфуда. Всё-таки набор веса напрямую зависит от количества калорий, а не от типа еды. Исследователи уверены, что люди наговаривают на еду, игнорируя истинные причины ожирения. Но и тут не обошлось без критики. Представитель Британской организации питания считает, что данные исследования необъективны, так как учёные не брали в расчёт вид и количество фастфуда, количество потребляемых и потраченных калорий, к тому же неизвестно, говорили ли эти люди правду или нет.

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Принимать душ вредно

Принимать душ каждый день не стоит

Исследователи из университета Юты неожиданно обнаружили, что принимать душ вредно. Если мыться слишком часто, то можно смыть важные микроорганизмы, которые живут у нас на коже и помогают избегать заболеваний. Это также может повлиять на возникновение проблем с сердцем и пищеварительной системой.

Изучение коренного населения деревни Яномамо, живущее в регионе Амазонки, показало, что у этих людей на коже живёт больше бактерий, чем у представителей любой другой народности, к тому же у них есть уникальная бактерия, устойчивая к антибиотикам, может потому, что они никогда не употребляли их.

Учёные уверены, что частые водные процедуры, считающиеся нормой у жителей западных стран, влияют на микробиом населения. Но рекомендаций по оптимальной частоте принятия душа учёные не предоставили.

Разговаривать с самим собой полезно

Приятно поговорить с умным человеком, особенно с самим собой

Считается, что если человек разговаривает сам с собой, то это первый шаг к безумию, но учёные Бангорского университета опровергли это предположение. Напротив, беседы с самим собой могут быть показателем высокого интеллекта, особенно если вокруг шумно. Психолог из исследовательской группы уверена, что это помогает концентрироваться, планировать и думать лучше. В состоянии стресса это поможет повысить мотивацию.

Для подтверждения гипотезы исследователи подготовили инструкции для 28 участников исследования. Испытуемые должны были прочитать их вслух или про себя и потом получили задания. Результаты показали, что те, кто читал инструкции вслух, лучше справились с заданиями.

До этого также проводилось исследование, которое показало, что люди быстрее находят вещи, если разговаривают сами с собой. Дети быстрее завязывают шнурки, если проговаривают действия вслух. Процесс поиска ускоряет и произнесение названия вещи вслух. Интересно, что само название потерянной вещи влияет на время поиска, чем оно короче, чем меньше времени потребуется, чтобы его найти.

Не зря говорят, что сколько людей столько и мнений. В большинстве случаев довольно легко перетянуть одеяло на свою сторону и доказать почти любую теорию. Только вам решать, что для вас вредно, а что полезно. Главное быть осторожным и опираться только на экспертное мнение.

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