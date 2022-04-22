Куда уходит любовь и как её вернуть

Замечали, что истории о Золушке, Белоснежке, Красавице и прочих сказочных героинях никогда не повествуют о том, что было после свадьбы?

Видимо, рассказ о том, как принц, спустя год совместной жизни, превращается в обычного человека с набором недостатков и слабостей, а героиня рожает ребёнка и погружается в процесс накорми-умой-уложи, плохо сказывается на сказочном рейтинге. Потому в конце каждой истории стоит многозначительное «и жили они долго и счастливо».

В детстве этого достаточно, чтобы поверить в магию и чудеса. В юности — это источник романтики и веры в любовь. Во взрослой жизни возникает закономерный вопрос — а вместе ли они жили долго и счастливо?

Но в реальности чаще срабатывает другой вариант — «любовь живёт три года». Циничный факт, в который не хочется верить. И не веришь. Пока сама не обзаведёшься семьёй.

К сожалению, статистика подтверждает — на молодые семьи приходится до 60% разводов. Вначале всё прекрасно — люди влюбляются, женятся, рожают детей. Но со временем погружаются в быт, начинают ссориться, охладевают друг к другу и отдаляются. Затем следует развод и раздел имущества.

Почему так происходит?

Любовь и правда живёт три года, или обманутые сказками мы просто не умеем строить долгосрочные отношения?

Куда уходит любовь, или эволюция отношений

Вариант 1 — сценарий любви на три года

Давайте разберёмся.

Встретив своего человека, с головой погружаешься в бурю эмоций и гормонального всплеска. Пока длится конфетно-букетный период, вокруг только счастье, улыбки и тепло. Кажется, что так будет всегда, поэтому вы решаете создать семью.

Красивая свадьба, медовый месяц где-нибудь на курорте и начало совместной жизни. Вы с удовольствием обсуждаете дальнейшие планы, вместе обставляете квартиру и проводите большую часть дня вместе. Кофе в постель, выходные за городом и прочее волшебство начального периода семейной жизни затмевает бытовые мелочи.

Он разбрасывает носки и бельё по комнате? И пусть, зато он замечательно готовит или выполняет все работы по дому. Храпит ночью или громко поёт в душе? Ради любимого человека можно и потерпеть. Смотрит весь вечер футбол? Пожалуйста, каждый имеет право на свои интересы.

Это прекрасно работает, пока бушуют гормоны счастья. Со временем наступает гормональный штиль, открываются глаза — и партнёры превращаются из принцев и красавиц в обыкновенных мужчин и женщин. Мушка бытовых неурядиц становится слоном, с которым становится сложнее мириться. А если семья успела обзавестись детьми, в котёл эмоционального спада добавляются обиды, раздражение, хроническая усталость и взаимные обвинения.

Наступает кризисный момент.

Обманутые сказками, мы часто живём в иллюзии, что главное — влюбиться и сыграть свадьбу, а дальше оно само всё наладится. Когда не налаживается, единственно правильным решением кажется разойтись. Видимо, не тот человек, нужно искать дальше. Или срабатывает страх одиночества и неизвестности и человек попадает в другую крайность — «стерпится-слюбится», «Москва не сразу строилась» и тому подобное.

В итоге получается или развод и повтор ситуации с другим партнёром, или режим сожительства ради детей, где супруги каждый сам по себе.

Вариант 2 — сказочное «и жили они долго и счастливо»

Сценарий «любовь живёт три года» подтверждён фактическими данными. Сказки всё врут.

Или нет?

Что делать с парами, которые живут «долго и счастливо»? Они — исключение из правила?

Если бы таких пар было по пальцам одной руки пересчитать, то да — они были бы исключением. Но таких пар много. Выходит, они знают секрет длительных и счастливых отношений?

Да, знают. Секрет в том, что отношения — это «не пришёл, влюбился, поженился». Это постоянные обоюдные усилия и труд. Это не значит, что у таких пар влюблённость не проходит. Она проходит всегда и у всех. Но когда партнёры готовы слушать и слышать друг друга, идти на компромиссы и договариваться, влюблённость эволюционирует в глубокую привязанность, доверие и удовольствие от общения. Семейная жизнь в таких случаях насчитывает не 3 года, а 20, 30, даже 50 лет. Чем не «жили они долго и счастливо»?

Вывод напрашивается сам собой — не любовь, влюблённость живёт три года. А любовь — следующая ступень отношений, требующая совместного внимания и труда.

Как превратить отношения в «и жили они долго и счастливо»?

Хотелось бы сказать, что есть волшебная таблетка, которая вернёт любовь в семью. Но так бывает только в сказках. Чтобы вернуть любовь в отношения или не допустить её ухода, потребуется нечто большее, чем одна пилюля. Нужны будут усилия, регулярность и взаимность. Последнее особенно важно: старания одного не смогут спасти то, что предназначено двоим.

Итак вам понадобится 7 инструментов, чтобы построить свой вариант «и жили они долго и счастливо»:

1. Займитесь собой

Странный совет, да? Ведь речь идёт о строительстве отношений, а не о вопросах, например, самооценки. Но, как показывает практика, этот совет тут очень кстати.

Многие женщины растворяются в муже и детях, теряя индивидуальность. Наблюдая рядом некое аморфное существо, занятое всеми, кроме себя, мужчина отправляется на поиски той, которая впечатлит и подарит новые эмоции. Та же история, если мужчина полностью отдаётся режиму работа-диван-работа — женщине становится скучно и хочется внести в жизнь разнообразия. Это приводит к непониманию, изменам и ссорам.

Чтобы стать интересными друг другу, для начала необходимо стать интересными самим себе. Поэтому займитесь собой — следите за внешностью, находите время для своих увлечений и личного развития. Так вы вырастите в своих глазах и заодно в глазах партнёра — он всё время будет открывать в вас новые грани.

2. Разделите обязанности

В обществе принято семейное разделение обязанностей по гендерному принципу: женщина готовит, убирает, стирает, мужчина забивает гвозди, выносит мусор и двигает мебель. Но это не значит, что вы должны взвалить на себя тяжёлые обязанности по дому только потому, что так положено.

Готовить еду можно по очереди. Уборку делать вместе, превращая её в интересную игру и совместное времяпровождение. А для строительных работ и вовсе приглашать специалистов.

Обсудите с партнёром на старте, как именно вы будете делить семейные обязанности. Это снимет ненужное напряжение и уберёт претензии, кто для семьи больше сделал.

3. Относитесь к партнёру с вниманием

Кофе в постель, особое блюдо на ужин, цветы и так далее — всё это эпизоды очень приятные, но со временем теряющие свою привлекательность. Срабатывает привычка — человек начинает воспринимать всё как должное.

Относитесь к тому, что делает для вас партнёр с вниманием и благодарностью, покажите ему, что для вас это действительно важно, поощряйте его делать ещё больше. Не позволяйте романтическим моментам превратиться в обыденность — и ваши чувства с годами не утратят свою свежесть.

4. Говорите и слушайте

Диалог — основа отношений. Умение говорить, слушать и слышать — ключевые навыки для создания счастливой семьи и долгих гармоничных отношений.

Проявите терпение и позвольте партнёру выговориться, даже если вам кажется, что проблема яйца выеденного не стоит. Делитесь переживаниями и вместе стройте планы. Внимательно слушайте и поддерживайте собеседника. Остановите ненадолго время и побудьте с партнёром в моменте «здесь и сейчас ». Кто, как не ваша половинка, услышит и поймёт вас? Кому ещё вы сможете доверить свои мысли и тайны?

5. Разработайте инструкцию любви

Он подарил ей новый блендер, а она хотела цветы. Или он рассчитывал на билеты на футбол, а получил очередную пару носков. Знакомая ситуация?

На самом деле, мы плохо знаем своих партнёров, поэтому оказываем им те знаки внимания, которые соответствуют именно нашим представлениям или желаниям. Потому неудивительно, что вместо благодарной улыбки и поцелуя мы получаем сухое «спасибо».

На начальном этапе обсудите на семейном совете, что именно вы считаете проявлением любви. Иными словами, дайте партнёру инструкцию, как вас любить. Дополняйте её с течением семейной жизни новыми пунктами. Так вы всегда будете знать, как сделать друг другу приятное и напомнить о своих чувствах.

6. Соблюдайте баланс даю-получаю

Соблюдайте в отношениях баланс даю-получаю. Это не значит, что за каждое действие на благо семьи вы должны тут же выставлять счёт. Это лишь говорит о том, что вам необходимо разработать систему вознаграждений, чтобы ни одно ваше или усилие партнёра не оставалось незамеченным. И не обязательно ждать благодарности за свою работу от второй половины, иногда можно и нужно баловать себя самостоятельно.

7. Делайте глупости и создавайте общую историю

Как не превратить отношения в скучную рутину? Делать вместе глупости. Битва подушками, катание на качелях или аттракционах, поход в комнату смеха — это так по-детски и так весело. Развлечения в духе «вести себя в приличном обществе так не принято» и «так поступают только дети» склеивают отношения лучше супер-клея и создают общую историю, которую приятно вспомнить и рассказать потомкам.

Вместо заключения

Одни, неправильно истолковав сказочные сюжеты и живя иллюзиями, создают отношения по принципу «авось само получится». Их любовь живёт три года. Другие подходят к вопросу семьи с пониманием того, что над отношениями нужно работать. И потому живут «долго и счастливо».

А вы готовы строить своё «долго и счастливо» или предпочитаете облегченный трёхлетний вариант?

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2459458716022343743/

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