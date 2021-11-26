Царь Борис Годунов: почему его похоронили сидя

В 1605 году умер самый невезучий русский царь — Борис Годунов. Смерть государя ввергла Россию в хаос Смутного времени. По иронии судьбы, одной из «жертв» политической катастрофы стало тело самого Бориса.

Первое захоронение

Борис Годунов скончался 13 апреля 1605 года от внезапного приступа болезни (есть версия, что он покончил с собой). Перед смертью правителя успели, по его собственной просьбе, постричь в монашество с именем Боголепа. Как и прочих русских государей (великих князей и царей), Годунова с почестями похоронили в некрополе Архангельского собора Московского Кремля. Но мало кто в тот момент догадывался, что основатель династии Годуновых упокоился там совсем ненадолго.

Перезахоронение

Сторонники Лжедмитрия I не могли допустить, чтобы тело Годунова оставалось в Кремле. Согласно легенде, придуманной «царевичем Димитрием», по вине узурпировавшего трон Бориса ему пришлось десятилетиями скрываться на чужбине.

5 июня 1605 года мятежники вынесли останки царя из Архангельского собора, и, по-видимому, надругались над ними. Спустя несколько дней тело «бесчестным образом» привезли в Варсонофьевский девичий монастырь на Сретенке. Царские останки поместили в деревянную колоду и без всяких обрядов зарыли в скудельнице, где хоронили нищих.

Рядом с Борисом захоронили останки его жены и сына, царя Фёдора Борисовича, убитых 10 июня.

Историк Александр Боханов поражается, насколько безразлично москвичи отнеслись к судьбе царских останков, несмотря на то, что Борис многое сделал для простого народа в период голода.

«Толпы москвичей пришли на Красную площадь в июне 1605 года созерцать выставленные напоказ тела удушенных Фёдора и Марии, тысячи созерцали процессию унизительного перезахоронения Царя Бориса в Варсонофьевском монастыре; не наблюдалось никакого возмущения, никакой горести, а одно только праздное любопытство», – отмечает автор биографии Бориса Годунова.

Сторонники Лжедмитрия «разъясняли» жителям столицы, что все Годуновы якобы были самоубийцами, а значит, недостойны христианского погребения.

Второе перезахоронение

У взошедшего на трон в 1606 году царя Василия Шуйского не было особых причин чтить память Годунова, оттеснившего от престола исконную династию Рюриковичей. Поэтому он не стал возвращать тело предшественника в Архангельский собор. Тем не менее Годунов признавался законным царём, а значит, был достоин почестей. Кроме того, Шуйский стремился переложить всю вину за гибель членов годуновской династии исключительно на самозванца.

Осенью 1606 года или, по другой версии, в феврале 1607 года, тела Годунова и его семьи выкопали и вывезли в Троице-Сергиеву Лавру. При жизни Борис Годунов делал колоссальные пожертвования этому монастырю, например, в 1585 году он подарил инокам тысячу рублей.

На сей раз Москва торжественно попрощалась с останками царя:

«Тело Бориса несли 20 монахов, – свидетельствовал немецкий наёмник Конрад Буссов, – Его сына Федора Борисовича – 20 бояр, жены Бориса – также 20 бояр, а за этими тремя телами шли пешком до самых Троицких ворот все монахи, монашки, попы, князья и бояре, здесь они сели на коней, тела приказали положить на сани и сопровождали их в Троицкий монастырь, расположенный в 12 милях от города Москвы».

В составе траурной процессии находилась и выжившая дочь царя Ксения Годунова, обесчещенная Лжедмитрием и постриженная в монахини.

В Лавре Годунова, его жену и сына захоронили «по царскому чину» в склепе под западной папертью Успенского собора.

«В паперти над Годуновыми были установлены надгробницы с покровами, на стенах помещены иконы, перед надгробницами – поставные свечи», – описывает захоронение кандидат исторических наук Сергей Шокарев.

Бориса Годунова перезахоронили в необычной позе – «сидя». Почему было избрано такое положение, источники умалчивают. Можно предположить, что останки деформировались в результате событий 1605 года, когда с телом царя обращались крайне небрежно. Если перезахоронение совершалось в холодное время года, то разогнуть окоченевшие члены, вероятно, было затруднительно. Однако возможно и иное объяснение особенностей захоронения царя-инока. Сидячее положение усопшего вполне допустимо в традиции восточного христианства – так, например, покоятся мощи патриарха Константинопольского Афанасия Цареградского, которые находятся в кафедральном соборе Харькова.

Не исключено также, что организаторы перезахоронения оставили намёк на татарское происхождение Бориса Годунова. С распространением ислама у татар распространился обычай хоронить сидя.

Дальнейшая судьба останков

Известная сегодня туристам «палатка-усыпальница» Годуновых появилась в 1781 году, когда прежнюю паперть Успенского собора не то разобрали, не то она обрушилась. При Романовых ежегодно в день кончины Бориса Годунова по нему совершалась панихида. Но после революции тела двух царей и их родных были потревожены. Это обнаружил в 1945 году советский антрополог Михаил Герасимов. Когда он вскрыл усыпальницу Годуновых, оказалось, что царские кости валяются вперемешку с обрывками погребальных саванов, а черепа и вовсе не сохранились. По одной из версий, во время Великой Отечественной войны загорские мальчишки, воспитывавшиеся без отцов, извлекли черепа из гробницы, чтобы поиграть ими... в футбол.

Но не исключено, что усыпальница была разграблена гораздо раньше. В годы Гражданской войны большевики закрыли Троице-Сергиеву Лавру, и следить за царским склепом оказалось некому. Как видно на фотографии из коллекции краеведа Александра Рдултовского, в 1929 году усыпальница находилась в полуразрушенном состоянии. Есть предположение, что в ту пору в ней могли ночевать беспризорники.

Источник : https://cyrillitsa.ru/past/169611

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