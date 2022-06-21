5 признаков, что мужчина не влюблен в вас (а лишь пользуется «удобным» положением)

К сожалению, не все отношения строятся на искренних намерениях. Порой партнеры поддерживают связь лишь до того момента, пока общение удобно им и вписывается в намеченный план. Что в поведении мужчины может выдать его истинные намерения?

Многие люди боятся одиночества и воспринимают отсутствие отношений как прямую угрозу или клеймо «одиночки». Как показывает практика, тогда в игру вступают «удобные» отношения, которые, к сожалению, в перспективе и в большинстве случаев не приводят к положительному финалу, а лишь на время занимают пустующее место для идеального партнера в будущем. Рассказываем о том, какие тревожные сигналы в поведении мужчины могут указать на то, что он относится к вам как к временному компаньону, который подходит лишь для нынешнего временного отрезка.

Все его друзья уже состоят в отношениях

Да, этот показатель не всегда является стопроцентным, но часто именно он в корне влияет на самоощущение мужчины даже в близком окружении. Нежелание быть белой вороной приводит к тому, что девушка, которая всегда сможет пойти на общий ужин, пикник или чью-то свадьбу — идеальный вариант, который избавляет от чувства «третьего лишнего» и в то же время позволяет выйти из отношений в любой комфортный для мужчины момент.

Он не помогает вам в бытовых вопросах и не проявляет заботу

Да, взаимопомощь и поддержка — одни из основных составляющих крепких отношений. Часто женщинам нужна помощь в бытовых вопросах: повесить картину, передвинуть мебель, починить полку или попросту донести тяжелые пакеты. Если каждый раз партнер увиливает от помощи, ссылаясь на дела и плотный рабочий график, задумайтесь: а действительно ли он относится к вам с трепетом и заботой?

Ваше расписание встреч подстраивается лишь под его график

Представить незаслуженного человека в современном мире — задача непростая, но, несмотря на плотные графики, при большом желании каждый из нас может скорректировать время, отведенное на работу, встречи и прочие деловые обязательства, которыми обременен каждый. Вспомните, как часто вы подстраивались под рабочий график партнера? Если это происходит на регулярной основе, то, возможно, мужчина в принципе не считается с вашим положением дел и игнорирует факт того, что и у вас есть свои обязательства и договоренности.

Он не проявляет интерес в отношении ваших близких друзей и семьи

Не стоит ожидать предложения о знакомстве с родителями и друзьями сразу же после начала отношений, но заинтересованность и желание узнать больше о ваших близких — естественно для мужчины, который планируют построить с вами серьезные отношения. Более того, если он намеренно избегает каких-либо контактов, то значит, он не собирается становиться полноценной частью вашей жизни.

У ваших отношений нет развития

Конечно, после первого свидания говорить о каком-либо долгоиграющем развитии отношений глупо, но если прошел месяц, два, а ваше общение осталось на той же ступени, что и раньше — стоит задуматься. Даже если вас все устраивает в сложившейся рутине, стагнация — неестественный процесс. В любом случае отношения не могут существовать без небольших подвижек, и отсутствие каких-либо изменений и планов на совместное будущее свидетельствуют о нежелании мужчины впустить вас в свою жизнь в качестве полноценного партнера.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2501570812441004951/

А вы знали об этом?

Уникальность России в том, что эта империя содержала внушительную армию и флот за счет эксплуатации титульного народа. Именно крепостные крестьяне были той самой тягловой лошадью, труд которой обеспечивал реализацию амбициозных проектов царской верхушки. Именно русских забирали в рекруты, превращая в пушечное мясо. Солдат не жалели, даже возникла поговорка: «Бабы рожать не разучились». Дескать, замена «людишкам» всегда найдется. .

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