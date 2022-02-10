Суперженщины: какие необычные способности могут проявиться во время беременности

Настоящие супергерои, вроде Росомахи или Супермена, существуют и в реальности. Неожиданно, но это — беременные женщины. Дело в том, что организм человека во время вынашивания ребенка так сильно меняется, что дамы могут ставить удивительные рекорды, на которые никто не способен. Что они делают?

Изменяют тело

В 2016 году китаянка Ван Ши была беременна целых 17 месяцев (прежний рекорд составлял 13 месяцев). А индианка, Р. Фернандес, родила целых 11 детей за одни роды. Но есть и способности, присущие всем беременным. Например, у всех будущих мам в сотни раз (до 500) в размере увеличивается матка, а в весе – до 24 раз (до 1200 грамм). А после рождения ребенка возвращается к изначальному состоянию. Также увеличивается и сердце (буквально), так как ему приходится работать с объемом крови, в полтора раза больше обычного.

Обостряются и чувствительность, биосенсорные и эмоциональные возможностей женщин. Начинают вырабатываться различные гормоны, меняющие многие функции тела. Например, суставы под действием гормона релаксина становятся мягче и гибче, чтобы роды прошли легче. Эстроген, прогестерон и хорионический гонадотропин человека увеличивают обонятельные способности: организм манипулирует ими, чтобы получить те вещества, которые для него теперь особенно важны.

Самоисцеляются

Продукты, бывшие любимыми до беременности, могут стать непереносимы отвратительными на запах и вкус, потому что телу они не нужны. Прогестерон работает как «радар», ищущий именно то, что нужно – хоть клубнику, хоть мел, хоть мыло.

Пожалуй, самая удивительная способность беременных женщин заключается в том, что у них чрезвычайно усиливаются иммунитет и регенеративные способности – плод делится с матерью фетальными стволовыми клетками в случае травмы, а также и «молодой кровью», так что травмы женщин заживают с поразительной скоростью.

Как в журнале «БИОХИМИЯ» написали специалисты МГУ, биологи В.А. Попов, Д.Н. Силачев, С.С. Янкаускас, беременность – это парабиозная модель взаимодействия двух организмов разных возрастов. По сути – взаимовыгодное сосуществование. И более молодой организм не только питается от матери, но и сам оказывает на нее благотворный эффект: он омолаживает ее или, по меньшей мере, замедляет старение.

Кроме того, зачастую у беременных навсегда проходят хронические болезни. Кардиологи заметили, что более чем у половины беременных или недавно родивших женщин, страдавших кардиомиопатией или другими сердечными проблемами, неожиданно восстанавливается нормальное функционирование сердца. В этом смысле ни одно лекарства не добивалось в лечении сердечных заболеваний такого результата, как беременность! Также становятся реже или проходят обострения таких болезней как рассеянный склероз. При этом чем больше женщина рожает, тем сильнее становится ее сопротивляемость многим болезням. Женщинам с проблемами сердца, скелетных мышц, печени, мозга (как головного, так и спинного) беременность иногда не просто не противопоказана, но и может помочь с ними справиться. В конечном счете, утверждают ученые, беременность продлевает жизнь, что является фактором в среднем большей по сравнению с мужчинами продолжительности жизни у женщин.

Гипнотизируют окружающих

Но, конечно, самая большая и очень приятная для будущих мам суперспособность беременных женщин – управление людьми. Сколько мужчин бегает для своих женщин в любое время дня и ночи за теми самыми клубникой и мелом! У многих мужчин ученые зафиксировали во время беременности их жен «симптомы беременности» - усиление эмпатии, эмоциональности и готовности к альтруизму. Безусловно, обычно отношение к беременным женщинам в любом обществе исключительное, и можно сказать, что еще великая способность беременности – порождать любовь.

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