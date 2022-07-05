Определить характер человека задав 4 вопроса

Психологи недавно поняли, что можно определить характер человека, попросив его сделать всего несколько простых движений. Тест состоит всего из четырёх лёгких заданий, которые человек выполняет интуитивно. По его результатам можно назвать основные черты характера. Его можно распечатать и попробовать на близких. Возможно, вы узнаете что-либо новое и интересное о себе и своих близких.



Приготовьте листок бумаги или запоминайте, впереди всего 4 вопроса и ответом будет служить одна из цифр.



1. Сложите руки в замок. Если сверху окажется большой палец правой руки, запишите на листочке цифру «2», если левой — цифру «1».



2. Прицельтесь в невидимую мишень, закрыв один глаз… Если остался открытым левый глаз, то запишите цифру «1», если правый — «2»



3. Положите руки на грудь крестом, и посмотрите, какая рука окажется сверху. Если кисть левой руки окажется лежащей сверху на правой руке, то запишите цифру «1», правая сверху — «2»



4. Поаплодируйте. Если сверху окажется левая рука, то цифра «1», если правая, то «2»



Оцените результат по сочетанию цифр:

«2222» — (стопроцентный правша) — устойчивый тип характера, консерватизм, не желание вступать в конфликты спорить с кем либо.

«2221» — у вас самая яркая черта характера — крайняя нерешительность.

«2212» — вы коммуникабельны, всегда можете найти общий язык практически со всеми.

«2111» — вы непостоянны, делаете всё сами, не ищите поддержки других.

«2211» — довольно не часто встречающееся сочетание. Вы коммуникабельны, идёте на контакт, в тоже время имеете очень мягкий характер.

«2122» — вы — «технарь» и вам присущи аналитический склад ума и мягкость. Вы осторожно ко всему относитесь, наблюдается некоторая холодность в отношении с окружающими.

«2121» — самое редкое сочетание, беззащитность, подверженность к влиянию людей.

«1112» — Вы эмоциональны, энергичны и решительны.

«1222» — довольно часто встречаемый характер. Вы эмоциональны, но не хватает упорства и настойчивости в решении жизненных вопросов, подвержены чужому влиянию, обладаете хорошей коммуникабельностью, и люди тянутся к вам.

«1221» — Эмоциональность, нехватка настойчивости, очень мягкий характер, наивность.

«1122» — Вы дружелюбный человек, но в то же время немного наивный и простой. Склонны к копанию в себе, анализу действий. Интересов много, но не на все хватает времени

«1121» — Вы очень доверяете людям и у вас мягкий характер. Скорее всего, вы творческая натура.

«1111» — (стопроцентный левша) — вы крайне не консервативный человек. Творчество занимает в вашей жизни далеко не последнюю роль. На многие вещи вы смотрите нестандартно. Сильные эмоции, выраженный индивидуализм, эгоизм. Вы упрямы и эгоистичны, но это не мешает вам жить.

«1212» — Вы сильный духом человек, можно сказать, упрямый, достигаете поставленных целей.

«1211» — Вы склонны к самокопанию, немного замкнуты, из-за чего вам довольно сложно найти друзей, но духом сильны, а в достижении поставленной цели вряд ли что-то может сломить вас.

«2112» — У вас лёгкие и непринуждённые черты характера, вы спокойно находите новых друзей, заводите знакомства и часто сменяете увлечения.

Источник : https://test.temaretik.com/2514872710366235511

А вы знали об этом?

Эммануэль Ярборо в Книге рекордов Гиннесса числился самым тяжелым единоборцем на планете и спортсменом в целом. Гигант с лицом ребенка при росте в 203 сантиметра весил в зрелом возрасте от 268 до 397 килограммов. Ярборо выступал по четырем видам единоборств – смешанные поединки, борьба, сумо и дзюдо. Большинство людей со столь аномальной массой десятилетиями ведут малоактивный, сидяче-лежачий образ жизни. Ярборо стал обладателем титула All American в супертяжелом весе, в двух категориях. В дзюдо его наилучший результат – серебряная медаль на чемпионате Соединенных Штатов Америки. Но широкой публике Эммануэль стал известен в качестве бойца ММА, хоть и провел всего три профессиональных поединка.За колоритную внешность он получил от зрителей прозвище Человек-гора (официальное "второе имя" – Мэнни). Первый бой состоялся в 1994 году. В тот период бои ММА еще напоминали бои без правил, где сходились бойцы самых разных стилей и габаритов. Поединок с каратистом среднего веса длился меньше двух минут – тот измотал Человека-гору и отправил в нокдаун. К сожалению, сердце не справилось с аномальным весом, и жизнь Мэнни оборвалась, когда ему был всего 51 год (в 2015-м).

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