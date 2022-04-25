Сильная молитва Иисусу Христу: когда помогает

В сложных жизненных ситуациях взор человека обращается к Небесам, потому что помощи ждать уже неоткуда. Люди вспоминают о том, что молитва Иисусу Христу о помощи реально помогает. Она спасала даже неверующих скептиков, когда жизненная ситуация заходила в тупик.

И эти свидетельства людей о чудесном спасении заставляют многих уверовать в Бога. Мою сестру постоянно преследовали неудачи, и я посоветовала ей ежедневно читать молитвы Богу, не пропуская ни дня. Через месяц все проблемы исчезли как и не было. С тех пор Наташа не мыслит свой день без молитвы к Иисусу.

ПОЧЕМУ ИИСУС НАШ СПАСИТЕЛЬ?

Иисус Христос является вторым ликом Святой Троицы, Единородным Сыном Бога Отца. Он является Богом и человеком одновременно, поэтому прекрасно понимает тяготы земного существования. Он испытал голод, жажду, усталость, боль, эмоции, смерть. Единственное, что его отличало от обычных людей, это отсутствие унаследованных от Адама грехов.

Иисус спас человечество от вечной смерти и даровал вместо нее жизнь вечную. Он был рожден не от семени человека, а от духа Святого. Матерью его стала невинная девственница Мария, которая не познала мужа и плотскую любовь.

После осуждения на смерть Иисус был распят, но воскрес на третий день — как и было указано в священном писании.

Также Иисус придет на землю во второй раз, чтобы совершить Суд Божий.

Поэтому верующие обращаются к нему с молитвенными просьбами, возносят молитвы Иисусу Христу как защитнику и спасителю от бед и несчастий. Когда Христос ходил по земле и учил апостолов писанию, он говорил: «Просите и дано будет вам, стучите и отворят».

Он оставил верующим одну-единственную молитву Отче Наш как пример правильного обращения к Господу. Поэтому все молитвенные прошения начинаются с этой молитвы.

Однако Христос поставил условие, при выполнении которого молитва Богу будет услышана: прощение ближнего. Если верующий затаил в своем сердце обиду на товарища или враждует со своими родными, то его молитва услышана не будет.

Чтобы не остаться без помощи, можно просить кого-то другого помолиться за вас, и это одобряется евангелием. Более того, молитва за другого человека будет услышана одной из первых.

ГЛАВНАЯ МОЛИТВА ВЕРУЮЩЕГО

Рассмотрим значение молитвы Отче Наш для каждого верующего. Это молитва Иисуса Христа, которую он оставил всем еще при своей жизни в физическом теле. Несмотря на то, что существует множество разных молитв, Отче Наш остается самой главной. Ее текст нужно знать наизусть.

Польза повторения Отче Наш для верующего:

это выполнение самой первой заповеди Божьей;

помогает настроиться на служение Господу;

помогает преодолевать искушения и соблазны в течение дня.

Если человек ежедневно молится у домашнего алтаря, он подает хороший пример всем домочадцам, особенно, маленьким детям. Он автоматически исполняет Первую заповедь «возлюби Бога», не прилагая каких-либо усилий. Только чтение молитвы должно быть искренним, слова должны идти от самого сердца.

Если рассмотреть каждое предложение молитвы, то можно заметить, что в ней содержится всё необходимое для каждого человека:

просьба о хлебе насущном;

просьба о прощении грехов;

просьба не посылать искушения от лукавого.

Это необходимый и жизненно важный минимум для человека — материальная и духовная пища, спасение души и тела, выражение искренней любви и почитания к своему Небесному Отцу.

После чтения молитвенного текста можно своими словами попросить Господа о необходимой помощи, если просьба не противоречит христианским заповедям и общечеловеческой морали. Иными словами, нельзя просить уничтожить или наказать какого-либо человека (вашего врага), потому что условием молитвы является прощение ближнего.

Также человек должен задуматься о своей душе: она требует духовной пищи. Тело человека состоит из трех составляющих:

дух;

душа;

тело.

Дух человека — это частичка (искорка) Духа Божьего, благодаря ему мы становимся причастными к нашему Отцу Небесному. Именно дух является связующим звеном с Божественным, поэтому его питанию нужно уделять максимум внимания. Духовная пища (молитвы, чтение священного писания) должна быть в приоритете.

Душа оживляет физическое тело эмоциями и переживаниями, без которых жизнь человека бы превратилась в автоматическое существование. Питанием души являются приятные переживания, которые человек испытывает при общении со своим Создателем.

Старайтесь как можно чаще наполняться приятными переживаниями, чтобы душа была ими насыщена.

Тело — это временный дом для души и духа, но ему тоже нужно уделять внимание. Дом следует содержать в чистоте, регулярно проводить уборку, заботиться о свежем воздухе. Однако тело не должно диктовать душе свои условия. Чтобы этого не произошло, нужно регулярно молиться Богу, и в этом помогает молитва Отче Наш.

ИИСУСОВА МОЛИТВА

Это вторая обязательная молитва, которую должен ежедневно произносить верующий человек. Текст ее несложный:

«Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешную (го).»

Также эти простые слова сравнивают с молитвой Мытаря. Притчу о мытаре и фарисее рассказал Иисус Христос, в ней он наглядно показал, что Богу важно искреннее покаяние, а не возвеличивание собственных заслуг. Потому что «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Гордыня, которой был поражен фарисей, часто приводит к отступничеству, как и произошло с приближенным к Престолу Бога Люцифером.

Именно гордыня — источник всех зол, потому что тянет за собой другие грехи. Чтобы не впасть в прелесть и не соблазниться собственными заслугами, нужно регулярно произносить внутри себя Иисусову молитву.

Она является лакмусовой бумажкой, тестирующей духовное состояние человека. Как только не захочется повторять про себя эту строчку о помиловании, значит, произошло духовное поражение.

Важно! Эта коротенькая молитва может заменить чтение любых молитвенных текстов, кроме Отче Наш и Верую.

Серафим Саровский рекомендовал всем верующим постоянно произносить внутри себя Иисусову молитву от утреннего молитвенного правила до обеда. А после обеда нужно было читать постоянно «Богородице дево, радуйся».

Если верующий выполняет эти правила, ему не грозят беды и несчастья. В этом и состоит помощь Бога. Сильная молитва Иисусу Христу реально спасает от искушений, жизненных проблем и болезней. Потому что все физические недуги человека происходят от духовного заболевания.

ПОМОЩЬ В ИСЦЕЛЕНИИ

Иисус Христос запомнился своим соотечественникам как великий целитель. Он поднимал на ноги парализованных, даровал зрение слепым, даже воскресил умершего Лазаря. Поэтому к нему и поныне возносят молитвенные просьбы об исцелении.

Но что говорил Спаситель, когда исцелялись больные? Он говорил следующие слова:

Это важно понимать, что без веры исцеления не будет и болезнь не отступит. Когда человек читает молитвенное обращение к Иисусу, в его сердце не должно быть сомнений.

Почему так важна вера в исцеление, и как это работает? Корни любой болезни находятся в духовном плане: простыми словами, из-за грехов люди болеют.

Были нарушены заповеди или человек поддался соблазнам и искушениям мира сего в ущерб духовному. Когда человек искренне раскаивается в своей греховной природе, открывается дверь в Небеса. Далее всё вершит вера. Если есть вера в исцеление, оно наступит.

Сильная молитва Иисусу Христу об исцелении недужных, текст:

Сколько раз читать? Это зависит от времени, возможности, состояния больного. Как минимум, читают утром и перед сном. Но чем чаще звучат святые слова, тем быстрее будет достигнут результат. Иногда нужно читать ежедневно по нескольку раз в день до полного исцеления.

Чтобы усилить эффект исцеления и наполниться уверенностью, можно слушать (или читать) Акафист Иисусу Сладчайшему. По свидетельствам верующих, ежедневное прослушивание акафиста в разы ускоряет регенерацию тканей и дарует крепкое здоровье больному.

МОЛИТВА О ПОМОЩИ

Эта молитва из утреннего молитвенного правила, ее необходимо читать ежедневно. Когда верующий находится в постоянном потоке Божьей благодати, ничто и никто не сможет ему навредить. День нужно начинать и заканчивать молитвами.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Открытое письмо Президенту Российской Федерации В. Путинуhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43740317011/

"Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты" (https://otari.mirtesen.ru/blog/43309075785/)

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!