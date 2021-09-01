Топ-10 самых веселых городов мира

В мире немало городов, обитатели которых любят повеселиться от души, забывая о тяготах повседневной жизни.

Мы расскажем вам о 10 городах, славящихся самыми смешными праздниками, культовыми фестивалями и аттракционами, способными поднять настроение даже царевне Несмеяне. Ищите лекарство от скуки? Вот оно! В нашем списке каждый найдет вариант для самого веселого отпуска.



1. Мюнхен (Германия)

Начнем мы с наиболее известного в каждом уголке мира города, признанного столицей пива. Мюнхен пользуется необычайным спросом среди туристов благодаря ежегодному осеннему фестивалю, где можно вдоволь поесть вкуснейших колбасок, запивая их хмельным напитком. Речь, разумеется, об Октоберфесте – самом крупном народном гулянии, побывать на котором жаждет каждый почитатель пива. За столиками ярмарок собираются представители всех наций: поднимая огромные бокалы с пенной шапкой, пьют они за здоровье новых знакомых – здесь воистину царит дружба народов. А между посетителями снуют улыбчивые официантки в традиционных нарядах, с трудом неся с десяток тяжеленных кружек. Во время фестиваля, Мюнхен на две недели превращается в обитель обжорства, возлияний, шуток и смеха.



2. Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Вечное лето, пляжи со знойными красотками и превосходные футбольные клубы – все это манит отдыхающих к солнечным берегам крупного бразильского курорта.

Главной же особенностью города был и остается всемирно известный карнавал, во время проведения которого местных жителей и приезжих объединяет безудержный дух веселья. Фантастические наряды ряженых завораживают, а ритмичное покачивание ярких перьев словно убаюкивает. Одеяния смугленьких танцовщиц столь вызывающие, что нередко переходят черту между приличием и откровенной наготой, вводя в ступор неподготовленных туристов: мужчины цепенеют от восторга, а их спутницы – от зависти. Если же вам не посчастливилось оказаться в Рио-де-Жанейро во время карнавала, то не спешите отчаиваться. Вы, безусловно, превосходно проведете время на пляже с бокалом освежающего кайпиринья. А вот бедных кварталов Рио, коими усыпаны склоны, лучше избегать. Несмотря на радужные домики фавел, атмосфера там отнюдь не радушная. Зато в центре города можно веселиться до упаду.



3. Амстердам (Нидерланды)

Старушке Европе тоже есть чем позабавить путешественников. Амстердам, к примеру, снискал славу среди искателей отдыха для взрослых. В большинстве стран мира развлечения, доступные в Амстердаме, все еще остаются вне закона, однако местные власти доказали, что легализация пирожков с сами-знаете-чем и заведений с интимными услугами не только превращают город в магнит для туристов, но и ощутимо пополняют государственную казну (на сотни миллионов евро в год!). Вопреки расхожему мнению, в столице Нидерландов нет всплеска преступности, что вполне логично – запретные плоды здесь дозволены, а потому не так уж и притягательны для местных. Десерты с «сюрпризом» подают в так называемых «кофешопах», ставших визитной карточкой города. Наиболее посещаемым считается квартал де Валлен (известный так же как «улица красных фонарей»). Однако не стоит ассоциировать удивительный Амстердам лишь с развлечениями «18+». Тут вы найдете множество достопримечательностей на любой вкус. Даже простая прогулка поярким улочкам способна поднять настроение.



4. Сидней (Австралия)

Крупнейший и старейший город Австралии – идеальное место для поиска позитивных эмоций. Любители улетного отдыха с друзьями по достоинству оценят ночные клубы столицы Южного Уэльса. Романтиков Сидней порадует изумительными прибрежными закатами. Вы гурманы? Тогда отправляйтесь в гастрономическую экскурсию по местным ресторанам, где сможете отведать даже диковинные шедевры молекулярной кухни. Семьянинам следует посетить Сиднейский аквариум и зоопарк Таронга, где ваши дети проведут незабываемое время. Разве можно не расплыться в улыбке при виде забавных жирафов? Серфинг, подводное плаванье, отпадные вечеринки – Сидней развеселит любого!



5. Анахайм (США)

О путешествии в калифорнийский город Анахайм мечтает практически каждый ребенок. Впрочем, многие взрослые тоже не прочь провести здесь денек-другой. Почему? Да потому что именно в Анахайме расположен воистину сказочный (в прямом смысле этого слова) парк развлечений! С 1955 года здесь функционирует Диснейленд, поражающий своих посетителей удивительными аттракционами и аниматорами, переодетыми в мультипликационных персонажей. Конечно, в мире есть и другие Диснейленды, но именно этот считается особенным. Во-первых, он старейший из своих собратьев. Во-вторых, только в этом парке сети бывал сам Уолт Дисней. Одним из самых зрелищных представлений здесь считается ночное шоу Fantasmic!, в ходе которого можно увидеть борьбу добра и зла, где добрые герои, конечно, побеждают. Сложнейшие трюки, салюты и яркие наряды захватывают дух, даруя вам радостные эмоции.



6. Орландо (США)

Киноманам советуем отправиться в Орландо (штат Флорида) и посетить здешний парк развлечений Universal Orlando, входящий в топ-10 крупнейших и самых посещаемых луна-парков планеты. Это место – рай для всех фанатов удивительного мира Гарри Поттера, ведь в специальных тематических секциях растворяешься в атмосфере волшебства и ощущаешь себя персонажем книг Джоан Роулинг. Можно покататься на американских горках, имитирующих полет на Гиппогрифе, а затем перекусить в пабе «Три Метлы». После этого непременно стоит посетить лавку Олливандера, чтобы купить волшебную палочку (для этого придется пройти испытание). Ну и, конечно, обязательно загляните в «Зонко» – магазинчик с каверзными игрушками от близнецов Уизли. Перечислять все развлечения удивительного парка – дело долгое. В общем, здесь есть все для почитателей поттерианы!



7. Барселона (Испания)

Вы любите молодежную музыку и хотите отдохнуть в жарких странах? Тогда отправляйтесь в солнечную Барселону, где ежегодно проводится крупнейший музыкальный фестиваль Sónar. В 2018 его проведение запланировано на период с 14 по 16 июня. На масштабном мероприятии выступит множество современных групп, а концерты будут длиться нон-стоп – как днём, так и ночью. Это идеальное место для поклонников электронной музыки. Сюда приезжать лучше всего с большой компанией друзей, впрочем, завести новых приятелей не составит труда. Интересный факт: фестиваль внес вклад в науку, который может существенно повлиять на освоение космоса. В рамках проекта Sónar Calling (приуроченного к 25-летнему юбилею) в открытый космос были отправлены записи музыкальных композиций. По мнению ученых, через 25 лет сигналы достигнут планеты GJ 237b на орбите звезды Лейтена. Может, лет через 50 на Sónar зазвучит внеземная мелодия, присланная инопланетянами?



8. Лас-Вегас (США)

Лас-Вегас считается мировой столицей азарта – здесь расположены крупнейшие казино, где каждую ночь проигрываются колоссальные суммы. Впрочем, некоторым счастливчикам все же удается набить карманы. Однако не стоит полагать, что Лас-Вегас привлекает исключительно любителей рулеток да блэк-джека. Приехав в мегаполис, вы найдете уникальные музеи, неописуемой красоты фонтаны (разноцветные струи которых будто танцуют под музыку). А еще этот город бьет рекорды по количеству заключенных в нем браков. Так что если вам хочется срочно обзавестись колечком, то в Лас-Вегасе вас обвенчают без какой-либо волокиты. Кстати, о свадьбах: самым популярным местом проведения мальчишников и девичников считается именно Вегас. Планируете распрощаться с холостяцкой жизнью? Тогда заказывайте билеты в город развлечений!



9. Дублин (Ирландия)

День святого Патрика – один из самых популярных христианских праздников, отмечаемых по всему миру. Зародился он в Ирландии, и именно эта страна способствовала его распространению, привнеся в него элементы своей истории и культуры. Так неотъемлемыми атрибутами Дня святого Патрика стали костюмы зеленых оттенков (в Чикаго даже реку окрашивают в зеленый цвет), лепестки клевера, ирландские шляпки и лепреконы. С наибольшим размахом праздник проходит в Дублине – столице Ирландии. В середине марта сюда стекаются туристы, чтобы проникнуться атмосферой юмора, поглазеть на красочный парад и отведать изумрудного пива.



10. Агра (Индия)

Наверняка вы слышали о фестивале Холи, а может, даже сами принимали в нем участие. Этот красочный (во всех смыслах слово) праздник – неотъемлемая часть индуисткой культуры, знаменующая окончание зимы и приход весны. Веселое событие теперь отмечают не только в Индии, но и за ее пределами. Судя по всему, Холи может стать популярнее Хэллоуина или упомянутого выше Дня святого Патрика. Если вы хотите прочувствовать истинный дух праздника красок, то стоит посетить Агру. Во время фестиваля толпы людей выходят на улицы индийского города, и без того излюбленного туристами (благодаря знаменитому Тадж-Махалу). Веселье не знает границ: взрослые и дети танцуют, пачкая друг друга разноцветным порошком. На синих, зеленых и розовых лицах прохожих сияют улыбки.



Путешествие в эти удивительные места станет лучшим способом от депрессии.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2292900562075650993

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