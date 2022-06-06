Что «коллективный запад» требовал от Колчака в обмен на признание за рубежом белой власти?

Интересно, что белые правительства официально не признавались «иностранными партнерами», за редкими исключениями (Колчака признала Югославия, Врангеля, де-факто — французы, но на этом — все).



В период наибольших успехов белогвардейцев, А. В. Колчаку была отправлена нота (составлена в мае 1919 года), от Верховного Совета Антанты (Великобритания, Франция, США, Япония, Италия). В документе указывалось, что в обмен на дальнейшую материальную и политическую поддержку белые должны были выполнить ряд условий (доказав тем самым свою «демократичность» западному обывателю и правительствам):

— созвать Учредительное собрание сразу же после занятия белыми Москвы;

— обещать не восстанавливать дореволюционный режим (с помещиками, правовыми ограничениями, преследованием несогласных и т.д.);

— не притеснять местное самоуправление (земства);

— признать независимость Польши, Финляндии, прибалтийских лимитрофов, договориться с прочими национальными окраинами (федерализация будущей России).

А. В. Колчак и британские офицеры (включая А. Нокса, главу военной миссии).



В ответной декларации Колчак говорил о «заново избранном» Учредительном собрании (эсеровскому собранию Колчак предпочитал «национальное», видимо, предполагалось провести новые выборы), которое и решит в будущем все спорные вопросы, включая территориальные споры.

Подтверждались демократические завоевания Февральской революции, признавались все государственные долги «старой России» (особенно важный пункт для иностранцев).



Однако, донесения иностранных и военных дипломатов (которые критиковали колчаковскую власть, указывая на отсутствие поддержки у населения), плюс поражения белых армий на востоке страны, скоро окончательно сняли вопрос о признании власти Колчака с «актуальной повестки дня».

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А вы знали об этом?

Фадеев был сильно увлечен матерью Кошевого, яркой и красивой женщиной, у которой он оставался во время приезда и с которой они вместе выпивали. Она делилась с писателем тем, что знала, но знала она очень мало ,но несмотря на это она почему-то была награждена правительственной наградой, тем более что первый , кто сбежал из подпольной организации был именно Олег Кошевой, а остальные спасались как могли!

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