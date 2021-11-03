«Синдром старшей сестры»: почему он возникает и как влияет на наше будущее

С появлением второго ребенка в семье дети часто неосознанно начинают бороться за внимание родителей, и иногда это соревнование приводит к серьезным психологическим проблемам. Рассказываем, об истоках «синдрома старшей сестры» и возможных его последствиях.

Часто взрослые недооценивают молодежные соцсети, называют их «пустой тратой времени» и считают, что они годятся лишь для видео с милыми животными, танцами и прочим кривлянием. Однако с виду веселые ролики могут быть одной из форм коммуникации молодежи о действительно серьезных проблемах и внутренних переживаниях.

Так, например, недавно в TikTok стал активно обсуждаться «синдром старшей сестры». Пользователи в форме ироничных скетчей начали выкладывать свои мысли по поводу того, как на них повлияло рождение в семье второго (или более) ребенка.

Сейчас под хэштегом #oldersister набралось более 173 миллионов клипов. Мы решили разобраться, действительно ли это синдром существует, как он влияет на девочек и чем опасен для их будущего.

Причины синдрома

«Синдромом старшей сестры», по факту, называют частный случай более известного явления — «синдрома старшего ребенка».

До рождения брата или сестры старший ребенок, будучи единственным, являлся «центром» семьи, у него было мало причин усомниться в любви родителей.

С появлением же брата или сестры, по его мнению, ситуация кардинально изменилась — любовь родителей пришлось делить с кем-то еще.

«Так возникает «травма свержения с трона». Ребенок перестает быть единственным, возникает зависть и формируется конкуренция. И это нормально, это биологически и психологически очевидно», — говорит психолог и психотерапевт Ирина Белоусова.

Чаще всего в такую ситуацию попадают дети в возрасте от трех до шести лет, они как раз проходят период Эдипа — учатся самоидентифицировать себя, примиряются со своим «Я». В ситуации, когда родители больше времени уделяют другим детям, ребенок испытывает трудности с самоопределением и слишком ранней самостоятельностью и начинает искать причину проблемы в себе.

«Он же помнит, как его любили до рождения брата или сестры и как урезали внимание после. А детская психика обычно эгоцентрична и дает установку: «Все, что происходит — все из-за меня»», — объясняет психолог. По ее мнению, девочки сложнее справляются с этим комплексом, именно поэтому «синдром старшей сестры» отделился в обособленное явление.

Путь достижения успехов

У развития «синдрома старшей сестры» есть две стороны медали. Первая — мысли девочки о том, что она может завоевать любовь родителей обратно. Например, с помощью хороших оценок, грамот или заслуг в спорте.

«У нее есть иллюзия: «Если я принесу достижения и буду хорошей — мне, возможно, вернут утерянный «трон»». А родители не понимают, что стоит за пятерками и олимпиадными грамотами, которыми можно уже стены обклеить. Они правда искренне радуются успехам старшего ребенка, а это в свою очередь только еще больше «затачивает» старшую сестру на достижения», — говорит Ирина Белоусова.

Если эта ситуация не сопровождается хоть каким-то проявлением тепла со стороны родителей, то, по мнению психолога, во взрослом возрасте человек может стать эмоционально глухим и меланхоличным, а также начать страдать от проблем в сексуальной сфере и низкой самооценки.

«Старшие сестры, которые живут в постоянной борьбе, вечно балансируют на тонкой грани между вспышкой триумфа и депрессией. В таких случаях агрессия к родителям за отвержение — запрещенная, непринятая, неосмысленная — разворачивается на собственное «Я».

Начинаются бесконечные вопросы самой себе: «Чем же я не такая? Какие грехи я совершила? Что мне еще надо сделать, чтобы наконец заслужить любовь?», — объясняет Белоусова. Некоторые психоаналитики называют это состояние «негативным нарциссизмом».

Путь заботы о младшем

Обратная сторона медали — ситуация, когда старшая сестра, наоборот, не конкурирует с другим ребенком, а гиперопекает его, берет на себя обязанности родителя.

Как объясняет Ирина Белоусова, это все тот же вытесненный гнев или показательные выступления перед родителями с целью дополучить любовь: «Это немного другая стратегия соперничества. В данном случае девочка идентифицируется с «хорошим родителем» в себе. Но причина такого поведения, как правило, одна — вытесненная агрессия».

Во взрослой жизни такие «старшие сестры» нередко продолжают искать объект для опеки. Они излишне заботятся о своих романтических партнерах, становятся их «мамами», делая центром своей жизни, и думают, что именно так смогут получить любовь в ответ.

Что делать?

Чтобы не развить в ребенке данный синдром, родителям достаточно дать ему понять, что он все равно любим и что чувства к нему безусловны, даже если появился брат или сестра.

Родителям нужно убедиться, что ребенок не чувствует себя одиноким. Всеми действиями они должны демонстрировать, что видят, любят и поддерживают его.

«Дети нам ничего не должны. Они просто приходят в этот мир, в нашу семью, и ищут возможности избежать боли. Это наша обязанность — любить и растить их здоровыми», — подводит итог Ирина Белоусова.

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