Какой русский правитель был самым уродливым

Образ царя в течение долгих веков имел сакральное значение для большинства жителей России. В фигуре верховного правителя люди видели помазанника Божьего, а не реального человека, который может быть и некрасивым. К тому же, сам по себе монарший статус обеспечивал восторженное отношение народа, а царственное облачение заметно украшало внешний вид любого мужчины. И все же, на русском троне порой оказывались такие люди, чья отталкивающая внешность бросалась в глаза подданным.

Иван Грозный

Описывая Ивана IV Васильевича (1530-1584 гг.), современники не жалели мрачных красок. Это не удивительно: к объективно нелестной оценке примешивался негативный имидж этого правителя. Ради справедливости стоит отметить, что в молодости царь хоть и не был красавцем, но выглядел вполне достойно. Однако впоследствии на его облике отразился тяжелый нрав, а также мстительность и подозрительность правителя.

Автор книги «Царь Иван Грозный» (Москва, 2013 г.) Валентина Колыванова отметила, что монарх обладал высоким ростом и был сухощав. В зрелые годы он носил усы и бороду, которая была рыжеватой. К старости растительность на лице царя заметно поредела и поседела, а голову он регулярно брил. В сочетании с пронзительным и холодным взглядом на постоянно угрюмом лице картина, и правда, получается неприятная.

В «Летописной книге», авторство которой приписывается князю Ивану Катыреву-Ростовскому, содержится такая характеристика внешности монарха: «Царь Иван образом нелепым, очи имея серы, нос протягновен и покляп; возрастом<ростом> велик бяше, сухо тело имея, плещи имея высоки, груди широкы, мышцы толсты, муж чюдного разсуждения, в науке книжного поучения доволен и многоречив зело...».

То есть, автор вышеупомянутого исторического памятника откровенно назвал Ивана Грозного некрасивым (нелепым) мужчиной с длинным и крючковатым носом, который вдобавок ко всему был еще и очень болтлив (многоречив зело).

Федор I Иванович

Третий сын Ивана Грозного унаследовал от своего отца разве что его ястребиный нос. Федор I Иванович не отличался ни высоким ростом, ни хорошим телосложением. Это был приземистый, вялый человек с неуверенной походкой, тихим голосом и заискивающей улыбкой, не сходившей с его пухлого, одутловатого лица.

В издании «Полный курс русской истории: в одной книге. В современном изложении» (Санкт-Петербург, 2009 г.), составленном на основе сочинений известного историка Василия Ключевского, приведены различные описания Федора I Ивановича. И все его современники, русские и иностранцы, утверждали, что набожный и милостивый царь слаб рассудком, и якобы поэтому он беспрестанно улыбается.

С самого детства третий сын Ивана Грозного выглядел хилым и слабым среди шустрых ровесников. Он ходил медленно, двигался с осторожностью, серьезно заболел в отрочестве и перестал расти. Врачи предполагали, что у него водянка. Юный Федор не умер от этой смертельно опасной болезни, но на его внешности недуг отразился.

Лжедмитрий I

Большинство историков считают, что под именем чудом спасшегося царевича Дмитрия Ивановича скрывался беглый монах Григорий Отрепьев. И все же, этот человек носил царский титул почти год – с июня 1605 по май 1606 года. Несмотря на то, что он совсем не походил на своих предполагаемых отца и брата, лицо и фигура самозванца также оставляли желать лучшего.

Писатель и публицист Юрий Лубченков в своей книге «Главы государства российского. Выдающиеся правители, о которых должна знать вся страна» (Москва, 2013 г.) отметил, что внешность Лжедмитрия I была хоть и весьма примечательной, но откровенно непривлекательной. В нем не было даже намека на царственную осанку или просто аристократическую стать.

По воспоминаниям современников, самозванец был «возрастом (ростом) мал, груди имея широки, мышцы имея толсты. Лице ж свое имея не царского достояния, препросто обличие имяху». К тому же, он «обличьем бел, волосом рус, нос широк, бородавка подле носа, уса и бороды не было, шея коротка».

Невысокий мужчина, непропорционально сложенный, с простецким лицом и бородавкой – таким запомнился москвичам Лжедмитрий I.

Василий Шуйский

Представитель суздальской ветви династии Рюриковичей занимал русский престол с 1606 по 1610 годы. И его внешность была настолько лишена благообразности, что этот факт не обошли вниманием политические противники Василия Шуйского. Многие современники отмечали, что облик этого боярина-интригана полностью соответствовал его хитрой натуре.

Писатель Валерий Анишкин и кандидат философских наук Людмила Шманева в совместной книге «Быт и нравы царской России» (Ростов-на-Дону, 2010 г.) обращают внимание читателей, что у Василия Шуйского, все же, имелись и положительные черты. Но они не имели никакого отношения к внешности правителя.

«Василий Шуйский был наделен от природы умом, а начитанность его была явлением для своего времени таким необычным, что его считали мудрецом. Внешностью же Шуйский, как говорится, не вышел: маленький, толстый, подслеповатые глаза и большой рот. К тому же он отличался крайней скупостью», – написали Л.В. Шманева и В.Г. Анишкин.

Петр III Федорович

Почти все представители династии Романовых отличались вполне благообразной или просто сносной для мужчин внешностью, хотя были и исключения. Так, многие современники считали Петра III Федоровича (1728-1762 гг.) некрасивым, ленивым и глуповатым человеком. Эти черты императора особенно были заметны на фоне его супруги – активной, привлекательной и умной Софии Августы Фредерики Анхальт-Цербстской.

В книге «Екатерина II без ретуши. Биографии и мемуары» (составитель А.Р. Фадеева, Санкт-Петербург, 2009 г.) собраны воспоминания современников Петра III Федоровича. И многие из них изображают этого мужчину весьма нелицеприятно.

Например, фрейлина Варвара Головина в своих «Записках» дала венценосной особе такую характеристику: «Он был некрасив, слабоволен, маленького роста, мелочен, пьяница и развратник».

А польский король Станислав II Август Понятовский, живший в России в 1755-1758 годах, в своих мемуарах написал о Петре III: «Прибавьте к этому привычку курить табак, лицо, изрытое оспой и крайне жалобного вида, а также то, что ходил он обычно в голштинском мундире, а штатское платье надевал всегда причудливое, дурного вкуса – вот и выйдет, что принц более всего походил на персонажа итальянской комедии».

Над несуразной внешностью, неумением вести себя с достоинством и неподобающими нарядами Петра Федоровича посмеивались многие царедворцы и иностранные послы.

Павел I Петрович

Павел I Петрович (1754-1801 гг.) унаследовал от отца не только отталкивающую внешность, но и судьбу: они оба стали жертвами заговорщиков.

В.Г. Анишкин и Л.В. Шманева в книге «Быт и нравы царской России» написали со ссылкой на польского историка Казимира Валишевского, что «Павел был некрасив. Он был курнос, большерот, имел большие зубы, выдающиеся вперед челюсти и толстые губы. На коротком туловище сидела большая, рано облысевшая голова. Лицо без всякой растительности казалось мертвым».

Адмиралу Павлу Чичагову приписывают такую характеристику Павла I: «Курносый чухонец с движениями автомата». А французская художница-портретистка Мари-Элизабет Виже-Лебрен, посетившая Россию в 1795-1799 годах, в своих мемуарах отметила, что лицо русского императора было похоже на карикатуру.

Некоторые историки считают, что от природы неказистая внешность Павла Петровича была подпорчена еще и падучей болезнью. При дворе поговаривали, что он страдал нервными припадками. Добавьте к этому тяжелый, подозрительный характер и картина сложится полностью.

Источник

А вы знали об этом?

Косматый Хомяк: Единственное животное с ядовитой шерстью. Но ядовитых млекопитающих не существует! Оказалось, что хомяк приноровился натирать свои бока жвачкой из коры акокантеры абиссинской. Яд этого дерева издревле использовался африканскими аборигенами в охоте на крупную дичь, включая слонов. Вещество приводит к нарушению работы и остановке сердца. Хомяк грызет ядовитое растение, разжевывает в кашицу, а потом вылизывает все свое тело этой смертоносной смесью. Как следствие, этих хомяков никто не ест и угроз их существованию тоже нет.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43288775513/ ).

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Чудо: что это такое, и есть ли чудеса в наши дни https://otari.mirtesen.ru/blog/43402372131/

12 удивительных вещей из разных стран, которых нет больше нигде на всей планетеhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43979193356/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!