Священные камни: от чего русские лечились метеоритами

Еще в самых древних летописях Руси есть упоминания о метеоритах. Хоть падение небесного тела и вызывало у людей суеверный ужас, применение этим камням и осколкам находилось сразу.

Метеориты в летописях

Как пишет в своей монографии «Хронология природных и социальных феноменов в Сибири и Монголии» Наталья Задонина, самое первое упоминание о падении метеорита на Руси зафиксировано самой древней рукописи, дошедшей до наших дней, — Лаврентьевской летописи: «В се же лето Всеволоду ловы деющю звериныя за Вышгородом, заметавшим тенета и кличаном кликнувшим, спаде превелик змий от небесе и ужасошася вси людье. В ее же время земля стукну, яко мнози слышаша». Понятно, что в то время люди описывали данное явление как «змия» или «падение камней с неба». Любой историк подтвердит, что в приведенной записи, датированной 1091 годом, под «змием» подразумевается именно метеорит.

С этого момента метеориты фигурировали в письменных источниках постоянно. Так, летом 1290 года метеорит упал в Великом Устюге. Это событие нашло свое отражение в «Житиях праведного Прокопия Устюжского», составленных в XVI веке: «Бысть же о полудни найде внезапу над град Устюг облак темен.. из них же исхождаше молния огненная…». Е.Л. Кринов в издании «Вестники Вселенной» отмечает, что в летописях имеются указания о падении метеорита 22 ноября 1476 года около Новгорода; в 1491 году падение метеорита наблюдалось во Владимире; 31 июля 1556 года наблюдался яркий болид во Пскове, 17 апреля 1564 года — в Новгороде. Такое пристальное внимание к подобным явлениям говорит о том, что они были крайне важными событиями для жителей средневековой Руси.

«Божественное знамение»

Впрочем, это неудивительно. Раньше люди были не в силах объяснить подобные события, а потому, как утверждает Владимир Мезенцев, автор издания «Вселенная и атом», считали метеориты «божественным знамением». Так, в Ипатьевской летописи под 1144 годом имеется следующая запись: «Бысть знамение за Днепром, в Киевской волости: летящу по небеси до земля яко кругу огнену (был замечен диск болида), и остася по следу его знамение в образ змия великого (след от метеорита) и стоя по небу с час дневный, ирaзидеся». Именно на местах их падения строились часовни и служились молебны. Например, упавший в 1492 году в Германии крупный метеорит был даже прикован с церковной стене цепями, дабы не улетел обратно.

Дмитрий Соколов, автор книги «Тайны Алатырь-камня», утверждает, что метеоритные осколки, найденные на местах древних капищ, закладывали даже в фундаменты и стены строившихся православных храмов. Кроме того камни, упавшие с неба, собирали и просто хранили в соборах Вологды, Владимира и многих других русских городов. До революции в ограде храма Святого Прокопия, который с помощью молитвы спас Устюг от метеоритного дождя, на специальном пьедестале тоже красовался один из сохранившихся камней.

Для лечения и защиты

Примечательно, что в лесу, расположенном неподалеку от Устюга, тоже находили осколки упомянутого метеорита. Владимир Ларионов, автор книги «Северный лик Руси», пишет о том, что жители города с особым почитанием относились к священным камням и рассказывали о наказаниях, постигших тех, кто этого не делал. Вообще христиане называли метеорит «христовым камнем». Шарлатаны и жулики, пользуясь верой народа, приписывали метеоритам целебные свойства. Так, в 1886 году в Пензенской губернии упал метеорит. По свидетельству учителя П.И. Барышникова, крестьянин, нашедший осколок, стал распродавать его по кусочкам. Камень необходимо было растереть в порошок и, смешав с водой, принимать внутрь, «творя молитву и крестное знамение».

Если же говорить о более древних временах, то, по данным Е.Л. Кринова, из железных метеоритов могли изготовлять топоры, ножи, мечи, копья и другие предметы. Пока люди не научились получать качественную сталь, железо добывали именно из метеоритных камней. Да и знаменитая дамасская сталь своим появлением в Индии тоже, по одной из версий, обязана метеоритам. Игорь Ковшун, автор книги «И отторгались звезды от неба и падали на землю...», считает, что секрет изготовления холодного оружия из метеоритов был известен и в России: недаром шпагу из «небесного железа» имел и русский царь Александр I. Мало того в Оружейной палате хранится нож Андрея Старицкого с булатным лезвием русской работы 1513 года. Булатные клинки ковали московские мастера Нил Просвита, Дмитрий Коновалов и Богдан Ипатьев.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/160276-svyashhennye-kamni-ot-c...

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Александр Егоров: за что Сталин пустил в расход своего боевого товарища? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43395772428/)

15 любопытных фактов, которые заставят вас непечатно удивиться вслух https://otari.mirtesen.ru/blog/43873166296/

Советская Атлантида, или Как и зачем в России отправили под воду сотни малых городов https://otari.mirtesen.ru/blog/43797669146/