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4 элементарных задачки, которые ставят в тупик многих взрослых

Иногда взрослые ломают голову над элементарными вещами.

Задачки, с которыми легко справляется ребенок, вызывают у его родителей ужас. Не потому что с возрастом глупеешь, а потому что начинаешь искать подвох там, где его. А решение при этом лежит на поверхности.

Эти 4 задачки не вызывают труда у детей, зато взрослые могут сидеть над ними часами. А у вас получится дать правильные ответы?

4 элементарных задачки, которые ставят в тупик многих взрослых

Задача №1

В этом числовом ряду есть определенная закономерность, которую гораздо проще найти маленьким детям, чем тем, кто уже знаком с четырехзначными числами. Вероятность того, что программист справится с заданием, близка к нулю.

Продолжите по аналогии.

4 элементарных задачки, которые ставят в тупик многих взрослых

Постарайтесь выйти за пределы простой арифметики. Листайте ниже, если вам нужна подсказка.

4 элементарных задачки, которые ставят в тупик многих взрослых

Подсказка: с этой задачкой справляются дошкольники, а они не умеют считать такие сложные числа, значит, все гораздо проще, чем вы думаете.

Задача №2

А это задание дают детям при поступлении в начальную школу. Какой номер парковочного места под машиной?

4 элементарных задачки, которые ставят в тупик многих взрослых

Задача №3

Простой тест, правильный ответ на который дают только самые смекалистые взрослые. А между тем, эта задачка для 12-летних! В коробке с конфетами 50 шоколадных конфет. Из них 30 содержит карамель, 25 содержит кокос, а 10 – и то, и другое.

Какая из представленных диаграмм отражает содержимое коробки?

4 элементарных задачки, которые ставят в тупик многих взрослых

Задача №4

Добавьте всего одну палочку, чтобы неправильное равенство стало правильным. Выйдите за рамки прямой логики!

4 элементарных задачки, которые ставят в тупик многих взрослыхRiddle

Ответы:

Задача №1. Ответ элементарно прост. В каждом ряду нужно посчитать кружочки. Например, «8» состоит из двух кружочков, «6», «9» или «0» - из одного, а в «2» или «5» нет ни одного кружочка. Это значит, что 2581 = 2

Задача №2. Все, что вам нужно было сделать, это перевернуть картинку. Правильный ответ - 87.

Задача №3. Тут нужно внимательно читать условие, ведь в формулировке кроется подвох. Итак, 30 конфет содержат только карамель. Следовательно, 30 – 10 = 20 (конфет только с карамелью). 25 – 10 = 15 (только кокос). И правильный ответ B.

Задача №4. Как бы вы не крутили цифры, ответить на вопрос не получится, если не пойти на маленькую хитрость: пририсовать к знаку “+” черточку так, чтобы получилось 4. Таким образом, 545+5+5 = 555 или 5+545+5 = 555, или 5+5+545 = 555.

 

А вы знали об  этом? 

Подавать нищим было одной из старинных традиций на Руси, но вот только одно плохо: пользуясь этим обычаем, роль обездоленных стали играть вполне работоспособные бездельники, которые становились настоящими нахлебниками. Первым борьбу с нищенством начал Петр Великий. Читайте в материале, какие суровые меры были предприняты царем для этого. Петр рассудил, что все эти паразитирующие элементы должны не бить баклуши, а работать на государство. Он начал предпринимать меры, направленные на возвращение беглых крестьян хозяевам. Тех, кто не был крепостным, отправляли в работные дома. Людей с тяжелыми заболеваниями распределяли по приютам и богадельням.Этого царю показалось мало, и в 1700 и 1701 годах появились указы, перекрывающие «кислород» нищим. Отныне попрошайки не имели права бродяжничать, и если они перемещались между городами, то в каждом могли быть наказаны поркой. Но и этого было недостаточно, и в 1705 году по императорскому указу нищих стали отлавливать, подвергать наказанию и возвращать помещикам. Последним доставались и заработанные нищенствующим деньги. Либо увозить нищих в монастыри и приюты. Эти обязанности были возложены на Монастырский приказ.

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