«Заразный» психоз: почему множество людей «видит» пришельцев

Встречи с инопланетянами, видения ангелов и другие подобные явления психиатры считают одним из признаков измененного состояния психики. Это галлюцинации – образы, которые индивидуум наблюдает без какого-либо внешнего раздражителя. Человек в буквальном смысле видит то, что создает его собственный мозг.

Плод воображения или реальность

Галлюцинации – симптом ряда очень сложных и потенциально опасных заболеваний. Чаще всего встречаются у людей с диагнозом «шизофрения», а также при ряде других неврологических и психических расстройств. Галлюцинации могут быть истинными, ассоциативными, императивными и пр.

Они могут выступать в виде визуальных, звуковых, обонятельных, тактильных и других образов. Во ряде случаев разные типы галлюцинаций проявляются одновременно. Человек с измененным сознанием может не только видеть инопланетных существ (НЛО, ангелов, чертей и пр.), но и различать фактуру их «тела», слышать голоса, «касаться» пришельцев и испытывать ряд других ощущений.

Классический пример слуховых галлюцинаций – история Жанны Д`Арк, слышавшей голос Господа. Одновременно со слуховыми у Орлеанской Девы были и зрительные галлюцинации: Жанна рассказывала, что видела проливавшийся на нее божественный свет, образы ангелов, Богоматери и пр.

Проявление болезни

Можно возразить, что не у всех людей, описывавших встречи с НЛО, диагноз «шизофрения». Это верно лишь наполовину. С одной стороны, само заболевание может проявляться лишь время от времени. В период ремиссии – относительной стабильности – шизофреник может вести себя как абсолютно нормальный человек. Даже близкие люди долгое время могут не догадываться о том, что человек болен.

Но у любого пациента с диагнозом «шизофрения» рано или поздно происходит так называемая манифестация болезни. Этим термином называется первое проявление клинических симптомов недуга. Болезнь как бы «заявляет» о себе. Чаще всего это выражается у шизофреников именно в галлюцинациях и навязчивом бреде.

То же мы наблюдаем и в истории Жанны Д`Арк. До определенного возраста она вела себя абсолютно нормально и ничем не выделялась в среде своих сверстников. Потом вдруг ей явился некий образ, который она восприняла, как образ Бога или ангела. После этого девушку всю жизнь сопровождали голоса, которые периодически исчезали, а потом появлялись вновь.

С другой стороны, видят галлюцинации не исключительно пациенты с шизофренией. Есть целый ряд других психических расстройств, при которых это возможно. Галлюцинируют также люди с некоторыми органическими поражениями (новообразованиями, травмами) головного мозга. Нельзя забывать и о тех, кто принимает алкоголь или какие-либо психотропные препараты. Под воздействием этих наркотиков тоже легко «увидеть» летающую тарелку или ангела с карающим мечом.

Массовый психоз

Еще один вопрос вызывает частота, с которой появляются в СМИ всевозможные рассказы о пришельцах, «зеленых человечках» и пр. Все они очень похожи друг на друга. Психиатры и социологи объясняют это феноменом массового психоза.

В любом человеческом сообществе есть определенный процент эмоционально восприимчивых людей. Они представляют собой очень специфический тип личности. Обладая легко возбудимой психикой, такие индивидуумы быстро поддаются чужому влиянию, «идут на поводу». Таким личностям свойственна повышенная тревожность, поэтому они быстро воспринимают всевозможные пугающие идеи типа появления на Земле пришельцев.

Услышав один или несколько рассказов «очевидцев», эти люди глубоко проникаются всем рассказанным и легко в него верят. Наиболее восприимчивые граждане способны не только в результате увидеть схожие образы, но и могут «заразить» своей идеей окружающих, вызвать у тех эмоциональный отклик. Так один за другим начинают «подхватывать» бредовую идею все новые и новые члены общества.

В середине прошлого века такой идеей было появление на Земле пришельцев. В Средние века массовый психоз вызывали ведьмы. Огромному количеству психически здоровых людей казалось, что они видели полеты ведьм, шабаш или что-то в том же духе. Этот феномен объясняется еще и тем, что людям свойственно подсознательно копировать друг друга. Стоит 2-3-м «очевидцам» заявить, что они видели НЛО или ангелов, как у них тут же появятся последователи.

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