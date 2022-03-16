Зачем Сталин передал Донбасс Украине 

Донецко-Криворожская республика

Границы Украины были намечены ещё Центральной Радой, самочинно собравшейся в Киеве 4 (17) марта 1917 года. Объединившиеся в ней либерально-националистические политики провозгласили право Украины на автономию в границах Волынской, Подольской, Киевской, Херсонской, Таврической (без Крыма), Екатеринославской, Полтавской, Харьковской и Черниговской губерний. В дальнейшем, по мере ослабления власти Временного правительства, требование автономии или федерации с Россией сменилось у Центральной Рады требованием независимости, каковая и была провозглашена 12 (25) января 1918 года.

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В ходе борьбы за установление советской власти на Украине, развернувшейся зимой 1917/18 года, возникла, помимо Украинской, также Донецко-Криворожская советская республика. Она объединила территории с довольно значительным удельным весом промышленного пролетариата, в основном великорусской национальности. В республику вошли Харьковская и Екатеринославская, север Таврической губернии, районы области Войска Донского, где были угольные шахты.

Поскольку по Брестскому договору РСФСР не имела права вмешиваться в дела Украины, Донецко-Криворожская республика не смогла долго противостоять интервенции немецких и австрийских войск и пала в мае 1918 года.

В ноябре 1918 года Германия подписала капитуляцию на Западном фронте. Немецкие войска, в которых разгоралось революционное движение, собрались уходить из Украины. Вслед за ними на Украину выдвинулась Красная Армия. Снова провозглашалась Украинская ССР, столицей которой стал Харьков.

Любопытно, однако, что на этот раз большевики совсем не собирались восстанавливать Донецко-Криворожскую республику ни как самостоятельную советскую республику, ни даже как автономию в составе УССР.