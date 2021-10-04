Топ-10: Удивительные факты про величественные горы, которые вы могли не знать

Массивное, но медленное движение земной коры формирует горы и приводит к появлению величественных вершин по всему миру. Многие из крупнейших горных хребтов планеты сформировались в результате гигантских столкновений между континентами. Горы издавна очаровывают человечество, а тысячи людей ежегодно пытаются покорить самые высокие вершины.



Горы также чрезвычайно важны для экосистемы, поэтому Организация Объединённых Наций объявила 11 декабря Международным днём гор, чтобы привлечь внимание к этой теме.



В этом списке — несколько самых удивительных фактов про величественные горы, про которые вы могли не знать.



10. Пляж на Столовой горе







Легенда гласит, что, когда густой туман или облака окутывают Столовую гору (Table Mountain) в Кейптауне, Ян ван Хункс (Jan van Hunks) неистово попыхивает своей трубкой на соседнем Пике Дьявола, пытаясь задымить самого дьявола.



Считается, что Столовой горе, названной так из-за своей характерной плоской вершины, около 360 миллионов лет, и она сформировалась в результате раскола континентов и нарастания давления в земной коре. Гранит, образованный магмой, охладившейся под поверхностью, укрепил гору, а ледяные щиты сплющили её вершину.





На горе есть всемирно известная канатная дорога, которая с момента своего открытия в октябре 1929 года перевезла более 20 миллионов человек. Процесс строительства прерывался в 1880 году во время Англо-бурской войны, а затем ещё раз, когда началась Первая мировая война.



Один из самых интересных фактов про Столовую гору заключается в том, что можно посетить "пляж" на её вершине. На пляж "Ущелье скелетов" (Skeleton Gorge Beach) можно отправиться пешком через ущелье Скелетов, а затем направиться в местный лес на восточной стороне горы. Оттуда нужно продолжить путь к груде камней под названием Маяк Маклира (Maclear’s Beacon), который отмечает высочайшую точку горы. Пятиминутная прогулка приведёт к участку с белым песком, прилегающему к плотине Хели-Хатчинсон (Hely-Hutchinson), являющейся одной из 5 плотин на Столовой горе.



9. Жизнь на Марсе







Рейнир (Mount Rainier) считается одним из самых потенциально опасных вулканов Каскадных гор не только из-за своей высоты, но также и из-за постоянных землетрясений и значительной ледниковой мантии. И это несмотря на то, что за последние 500 лет не произошло ни одного разрушительного извержения.





На ледниках горы Рейнир живут черви, являющиеся единственными в мире червями, которые всю свою жизнь — от рождения до смерти — проводят на льду. Они могут вырастать до 2,5 см в длину и питаются снежными водорослями. Фумарольные ледяные пещеры этой горы в 2017 году привлекли внимание команды исследователей и добровольцев, которые стали искать ключ к разгадке жизни на Марсе.



Цель их исследования — тщательно изучить экстремофилов, которые выживают, питаясь ядовитыми газами, исходящими из ледяных пещер. Это может помочь учёным лучше понять потенциальную жизнь на других планетах. Проект должен завершиться в 2020 году.





8. Самое высокое рукотворное строение Соединённого Королевства







Самая высокая гора на Британских островах (Соединённое Королевство и Шотландия) каждый год привлекает более 100 тысяч посетителей, пытающихся покорить её высочайшие вершины. Вершина Бен-Невис (Ben Nevis) была образована обрушившимся куполом древнего вулкана, и ей, как полагают, порядка 350 миллионов лет.



Настоящее название Бен-Невиса — Beinn Nibheis, что по-гаэльски означает "Ядовитая или Злобная гора". На вершине горы простирается плато площадью 100 акров (40,46 га), на котором есть пирамида из камней в самой высокой точке и старая обсерватория, которая помогла в изобретении конденсационной камеры (камеры Вильсона). Учёные жили и работали в этой обсерватории в течение 21 года, начиная с 1883 года, фиксируя погодные условия и снимая показания каждый час днём и ночью.



Крыша обсерватории хоть и обветшала, простирается над вершиной, что делает обсерваторию самым высоким рукотворным строением в Соединённом Королевстве. Обсерваторию также можно использовать в качестве укрытия в чрезвычайных ситуациях.



7. Дом богов







Согласно греческой мифологии, гора Олимп — это дом богов, победивших в битве между олимпийцами и титанами. Говорили, что на её самой высокой вершине часто бывал Зевс.





Олимп — самая высокая гора в Греции, и оставалась неизведанной до тех пор, пока её наконец не покорили три альпиниста в 1913 году. Горный проводник Христос Каккалос (Christos Kakkalos), помогавший Фредерику Буассоннасу (Frédéric Boissonnas) и Даниэлю Бод-Бови (Daniel Baud-Bovy) в их экспедиции, оставался официальным проводником Олимпа до своей смерти в 1976 году.



Олимп имеет хрупкую экосистему, состоящую из сотен видов представителей флоры и фауны, включая 60 видов орхидей, васильков, лилий и многого другого. На его склонах можно встретить рогатых жаворонков, беркутов, стенолазов, а также осоедов и серн. Гора находится на пути медведей, мигрирующих с севера в Пелион и Фессалию, а 170 различных видов бабочек украшают пейзаж ещё больше.



6. Последнее пристанище Ноева Ковчега







Первое зарегистрированное восхождение на гору Арарат датируется 1829 годом. Гора состоит из двух вулканических конусов, Большого Арарата (высочайшая точка Турции) и Малого Арарата.





Арарат является священной горой для армян и главным национальным символом Армении, изображаясь в искусстве и литературе, а также на гербе страны с Ноевым Ковчегом на вершине.



В 2010 году группа исследователей из Турции и Китая заявила, что во время своей экспедиции между 2007 и 2008 годом обнаружила Ноев Ковчег недалеко от вершины горы. Эта группа, получившая название Noah’s Ark Ministries, сообщила, что нашла семь больших деревянных отсеков, погребённых на высоте 4000 метров над уровнем моря, и вернулась на место своего открытия в 2009 году в сопровождении съёмочной группы. Они заявили, что взятая с места обнаружения древесина, согласно радиоуглеродному анализу, имеет возраст примерно 4800 лет, что совпадает с временем Мирового потопа, описанного в Библии.



Эти утверждения вызвали широкую критику и горячие споры, при этом большинство специалистов опровергали их.



5. Горы с призраками







Аппалачи (Appalachian Mountains) формируют естественный барьер между восточной Прибрежной равниной и Внутренними низменностями Северной Америки и сыграли решающую роль в заселении континента. Аппалачи известны на весь мир в немалой степени благодаря Аппалачской тропе (National Scenic Trail), живописному маршруту, растянувшемуся на 3,5 тыс. километров. Говорят, создатель этой фантастической пешеходной тропы мечтал об этой идее, сидя на дереве на вершине горы Страттон (Stratton Mountain), штат Вермонт.





Несколько туристов пытались пройти всю тропу, но большинство из них не смогли этого сделать из-за травмы, болезни или сильной усталости. В 1955 году 67-летняя Эмма Гейтвуд (Emma Gatewood) стала одной из первых людей, кто проделал весь путь от начала до конца. В 2009 году поход по Аппалачской тропе стал чем-то вроде мема про адюльтер после того, как выяснилось, что губернатор Южной Каролины Марк Сэнфорд (Mark Sanford), отправившийся, якобы, в поход по Аппалачской тропе, как утверждали его сотрудники, на самом деле поехал к своей любовнице в Аргентину.



Аппалачи ещё широко известны своими очевидными "привидениями", а также красотой пешеходного маршрута. Поступало множество сообщений о бестелесных следах от шагов, голосах, шёпоте, встречах с Бигфутом (также известным как Сасквоч) и призраках со светло-голубыми глазами, одетых в строгую одежду, которые при приближении исчезали.



4. Отель у подножия "Огра"







В 1930-х годах у подножия горной вершины Айгер (Eiger) в Швейцарии собирались люди, чтобы посмотреть, как группы альпинистов пытаются покорить отвесный склон горы. На его северную стену впервые поднялась австрийско-немецкая экспедиция в 1938 году, а вскоре гора, также известная как "Огр", стала печально известной из-за многочисленных жертв. Начиная с 1935 года, на горе погибло 64 человека, и все они были альпинистами, пытавшимися подняться на её вершину. Северная стена Айгера состоит из известняка и льда и всегда находится в тени. Она также заработала себе прозвище "Мордванд" (Mordwand), что буквально означает "стена смерти". Гора Айгер также известна тем, что имеет свою "собственную погодную систему", которая очень непредсказуема.



У подножия северной стены горы Айгер, а также прилегающих к ней вершин Мёнх (Mönch) и Юнгфрау (Jungfrau), прячущихся в огромной тени, находится отель Bellevue des Alpes. Именно здесь на балконах и террасах собирались вышеупомянутые группы людей, чтобы мельком увидеть группы альпинистов, взбирающихся по этой стороне горы. Отель находится на высоте 2070 метров над лыжным районом Гриндельвальд – Венген (Grindelwald – Wengen), являясь одним из немногих сохранившихся гранд-отелей XIX века.



3. Невероятная дань уважения







Маттерхорн (Matterhorn) — одна из наиболее узнаваемых гор в мире. Она находится на границе Швейцарии и Италии. Её пирамидальная форма образовалась миллионы лет назад, когда два массива суши врезались друг в друга, заставив землю подняться вверх. Как было установлено, скала на вершине горы произошла от Африканской континентальной плиты, которая врезалась в Европейскую плиту. Получившийся в результате этого пик имеет четыре стороны, совпадающие со сторонами света: севером, югом, востоком и западом.



Гора забрала своих первых жертв во время первого восхождения на вершину группы из 7 альпинистов в 1865 году. Только трём из них удалось вернуться обратно живыми. В последующие годы при попытке восхождения на гору погибло ещё около 500 человек.



В 2015 году группа горных проводников прошла по следам тех, кто поднимался на гору 150 лет назад, и установила вдоль их маршрута по горному хребту светящиеся красные фонари. Это была прекрасная дань уважения отважным душам, отдавшим свои жизни в стремлении покорить вершину.



2. Что в имени?







Коренные коюконы (атабаскский народ) называют высочайшую гору в Северной Америке "Денали" (Denali), что означает "Великая". Однако в 1896 году золотоискатель по имени Уильям Дикки (William Dicky) назвал её горой Мак-Кинли (Mount McKinley) в честь президента Уильяма Мак-Кинли. Парк, на территории которого находится гора, был также назван "Национальный парк "Гора Мак-Кинли" (Mount McKinley National Park) и основан в 1917 году.



В 1975 году штат Аляска изменил название горы на "Денали", но федеральное правительство запретило делать это официально. В конечном счёте, в 2015 году, во время президентства Барака Обамы, название "Денали" было возвращено горе официально.



Денали выше, чем Эверест, однако обе эти горы значительно уступают Мауна-Кеа на Гавайях, высота которой составляет 10.204 м от основания на дне океана до своей вершины (относительная высота).



1. Растущая гора







Основные изменения, внедрённые Парками Канады в 2020 году, заключаются в запрете индивидуальных экспедиций на гору Логан (Mount Logan) и другие вершины, находящиеся на территории Национального парка Клуэйн (Kluane National Park). Альпинисты должны иметь обязательную страховку, а за все спасательные операции взимается плата.



Гора Логан — самая высокая гора в Канаде и вторая по высоте в Северной Америке. Она имеет самую большую длину окружности основания среди всех невулканических гор на Земле, а её точная высота была определена в 1992 году, когда экспедиция альпинистов достигла вершины и использовала GPS-технологии, чтобы её установить.



Однако гора не застыла на высоте 5.959 метров. На самом деле, она всё ещё растёт из-за постоянных тектонических сдвигов, подталкивающих её вверх. Более того, температура на горе Логан чрезвычайно низкая и может падать до -45 градусов Цельсия зимой и до -27 градуса Цельсия летом.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2316178104833018612/

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