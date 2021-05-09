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Кто был настоящей причиной дуэли Пушкина и Дантеса

Кто был настоящей причиной дуэли Пушкина и Дантеса

27 января (8 февраля – по новому стилю) 1837 года произошел роковой поединок Александра Пушкина с бароном Жоржем Шарлем Дантесом. Смерть великого поэта, скончавшегося через два дня после дуэли, потрясла все русское общество. Люди разных сословий искренне скорбели о гибели автора любимых стихотворений. И среди посетителей светских салонов, и среди рядовых обывателей возникали различные легенды и слухи относительно истинных причин дуэли.

Молодой карьерист

Барон Жорж Шарль Дантес (1812-1895 гг.) прожил долгую и интересную жизнь. Он родился в дворянской семье в Эльзасе, отец его был французом и владел имением Зульце. Мать происходила из немецкого графского рода Гацфельдт. Родители молодого человека придерживались роялистских взглядов, то есть они были монархистами, противниками и Наполеона Бонапарта, и республиканской формы правления.

Биография Дантеса подробно описана в книге известного писателя и литературоведа Викентия Вересаева «Пушкин в жизни. Спутники Пушкина» (2011 г.). Автор отметил, что юный Жорж готовился стать офицером, обучаясь в военной школе Сен-Сир в пригороде Парижа. Но его планы нарушила июльская революция 1830 года, свергнувшая власть Карла X Бурбона. В рядах роялистов Дантес сражался с восставшими, но сторонники монархии потерпели поражение.

И молодой дворянин вернулся в отцовское имение, не окончив учебу.

Особых перспектив сделать блестящую военную карьеру, о которой мечтал Жорж, во Франции у него не было, поэтому в 1833 году он выехал ко двору прусского принца Вильгельма, воспользовавшись родственными связями своей матери. Но в Германии ему предложили поступить на службу лишь в чине унтер-офицера. Такой вариант Дантесу не подошел. И он отправился дальше на восток, получив у принца Вильгельма рекомендательное письмо к императору Николаю I Павловичу.

Россия в XIX веке охотно принимала иностранцев - искателей приключений, даже захудалые дворяне из Западной Европы могли рассчитывать в нашей стране на блестящую карьеру. А молодому красавцу еще и повезло: по пути в Петербург он встретил влиятельного покровителя.

Приемный отец

Судьбоносная встреча произошла на одном из постоялых дворов на пути из Берлина в Петербург. Жорж заболел и был вынужден ждать выздоровления в придорожной гостинице. Там же остановился Якоб Теодор Борхардт Анна ван Геккерн де Беверваард (1792-1884 гг.) – посол Голландии в России, возвращавшийся на службу после отпуска. Молодой человек так понравился дипломату, что он решил задержаться и лично ухаживать за приболевшим. После выздоровления Жорж отправился в столицу России вместе Геккерном.

Кто был настоящей причиной дуэли Пушкина и Дантеса

 

Авторитетный исследователь питерских городских преданий, писатель Наум Синдаловский в своей книге «Пушкинский круг. Легенды и мифы» (2012 г.) безо всяких оговорок называл голландского посла гомосексуалистом. «Войдя сразу в высший петербургский свет, Геккерн стал скандально известен своими давними беспорядочными гомосексуальными привязанностями, склонность к ним он приобрел еще в юности, когда служил юнгой на кораблях дальнего плавания. Похоже, порочной страсти к особям своего пола он и не думал скрывать, а "коллекционирование" мальчиков едва ли не открыто продолжал и в Петербурге», – писал Н. А. Синдаловский. По словам исследователя, практически все представители столичного светского общества знали об интимной связи между Геккерном и Дантесом. Намеки и прямые указания на это пикантное обстоятельство содержатся в письмах и мемуарах некоторых современников А. С. Пушкина. Например, князь Александр Трубецкой (1813-1889 гг.) в своих воспоминаниях предположил, что Ж. Дантес играл в сношениях с Я. Геккерном пассивную роль. Русский аристократ отметил: «В то время в высшем обществе было развито бугрство…» Поясним, что это слово – производное от французского bougre - означает «парень». Бугрством в высшем свете деликатно называли склонность некоторых мужчин крутить романы с юношами.

Мы никогда точно не узнаем, насколько верны были предположения современников. Но факты таковы, что Я. Геккерн, который никогда не был женат, помогал Ж. Дантесу буквально во всем. Голландский дипломат ничего не жалел для молодого красавца, он окружил Жоржа заботой и вниманием, был исключительно щедр. Благодаря Геккерну для Дантеса в России открылись завидные перспективы. Он стал желанным гостем на великосветских приемах, был принят в Кавалергардский гвардейский полк сразу в офицерском чине корнета, хотя формально не имел на это права. К тому же покровитель, который был на 20 лет старше своего протеже, официально усыновил Жоржа, сделав его наследником всего своего состояния. При этом многие современники отмечали, что большой душевной щедростью и человеколюбием Я. Геккерн не отличался, он был даже суховат в общении с людьми. Но это никак не относилось к Дантесу.

Страсти вокруг Пушкина

Как известно, формальным поводом для дуэли между А. С. Пушкиным и Ж. Дантесом стали откровенные ухаживания офицера за женой поэта. Но многие исследователи полагают, что истинная причина рокового поединка кроется совсем в другом. Александр Лукьянов – автор книги «Был ли Пушкин Дон Жуаном?» (2014 г.) – подчеркивал, что в светском обществе того времени было принято, чтобы бравые кавалергарды открыто ухаживали за прекрасными дамами на балах и приемах. И это ровным счетом ничего не значило. Разумеется, Наталья Пушкина (в девичестве – Гончарова), настоящая русская красавица, нравилась многим, но добавим, что Дантес оказывал знаки внимания не только ей. Он вообще был любимцем женщин.

Жорж осыпал супругу поэта комплиментами, танцевал с ней на балах, посылал записочки романтичного содержания, однако в ту пору такое поведение было в порядке вещей. Эти ухаживания оставались вполне невинными. Ко всему прочему в молодого офицера серьезно влюбилась сестра Натальи – Екатерина Гончарова, на которой он впоследствии и женился.

«Дантес часто посещал Пушкина. Он ухаживал за Наташей, как и за всеми красавицами (а она была красавица), но вовсе не особенно “приударял”, как мы тогда выражались, за нею. Частые записочки, приносимые Лизой (горничной Пушкиной), ничего не значили: в наше время это было в обычае. Пушкин хорошо знал, что Дантес не приударяет за его женой, он вовсе не ревновал…» – такие воспоминания князя А. В. Трубецкого привел в своей книге А. В. Лукьянов.

Не исключено, что Жорж так явно волочился за светскими дамами, чтобы сплетнями о его многочисленных любовных интрижках погасить слухи о том, что он состоит в гомосексуальной связи со своим приемным отцом. Так почему же дело дошло до дуэли? Некоторые исследователи полагают, что толчком для рокового поединка послужили вовсе не демонстративные ухаживания Дантеса за супругой поэта, а личная обида, которую Пушкин нанес Я. Геккерну. «Если верить петербургскому фольклору тех преддуэльных дней, таким образом старый Геккерн решил отомстить Пушкину за то, что тот якобы самым решительным образом отклонил оскорбительные домогания Геккерна и отказался стать его любовником», – предположил Н. Синдаловский в своей книге.

С учетом свидетельств современников о распущенности голландского дипломата данная версия вполне имеет право на существование. Достаточно вспомнить хотя бы то, что в 30-е годы XIX века А. С. Пушкин был уже известным и популярным литератором, к тому же он обладал экзотической внешностью и горячим темпераментом, что могло подогреть интерес Геккерна к нему. Впрочем, если таковые поползновения и имели место, то они заранее были обречены на провал: великий поэт не имел никаких гомосексуальных наклонностей.

«Орден Рогоносцев»

Вскоре против А. Пушкина в свете развернули настоящую кампанию. В книге В. В. Вересаева «Пушкин в жизни. Спутники Пушкина» упоминается, что 4 ноября 1836 года поэт получил анонимный пасквиль, оформленный как диплом. Кроме самого Александра Сергеевича оскорбительный текст, порочащий честь знаменитого литератора, был отправлен нескольким его друзьям и знакомым. В пасквиле говорилось: «Кавалеры первой ступени, Командоры и Рыцари светлейшего Ордена Рогоносцев, собравшись в великий капитул под председательством достопочтенного гроссмейстера Ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно назначили г-на Александра Пушкина заместителем гроссмейстера Ордена Рогоносцев и историографом Ордена».

Для шутников из числа золотой молодежи того времени подобные выходки были делом обычным. Они часто рассылали знакомым свидетельства и удостоверения пьяницы, обжоры, глупца, обманутой жены и т.п. Сам Александр Сергеевич по какой-то причине не сомневался, что за этим анонимным пасквилем стоят Я. Геккерн и его приемный сын. Тогда дело едва не дошло до дуэли, но скандал удалось замять: Ж. Дантес посватался к свояченице поэта Екатерине Гончаровой, и сводить счеты с новым родственником А. С. Пушкин не стал.

Но Я. Геккерн не прекратил попыток опорочить имя поэта, он активно способствовал распространению слухов о неверности Натальи Николаевны.

Кто был настоящей причиной дуэли Пушкина и Дантеса

 

Ссора на лестнице

Отдельные исследователи обратили внимание на одну фразу в записках известного поэта Василия Жуковского об обстоятельствах дуэли: «В понедельник приезд Геккерна и ссора на лестнице». Предполагается, что речь идет о 25 января 1937 года, когда голландский дипломат, вероятно, зачем-то пожаловал к Пушкину, а тот отказался пускать его в дом, почему конфликт и произошел на лестнице. Различные версии о причине и последствиях данного события привел кандидат исторических наук Михаил Сафонов в своей статье «Ссора на лестнице" или еще одна легенда о гибели Пушкина», которая была опубликована в «Петербургском историческом журнале» (№ 3 за 2015 г.).

Именно этот визит Я. Геккерна, окончившийся скандалом, мог стать последней каплей, после которой дуэль оказалась неизбежной. Предпринял ли голландский дипломат еще одну, на этот раз грубую, попытку склонить Пушкина к интимным отношениям? Или посол лишь попытался сгладить возникшее напряжение?

Никто не знает ответов на эти вопросы. Но поэт вышел из себя и написал Я. Геккерну гневное письмо, которое датировано 26 января 1837 года. «Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына; а когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней…» – так поэт охарактеризовал действия голландского посла, направленные на разрушение его семьи.

Само по себе сравнение зрелого мужчины с бесстыжей старухой крайне унизительно. Возможно, Пушкин неспроста так назвал Геккерна. А еще он пригрозил, что может опорочить дипломата в глазах двора. У поэта явно имелся на посла некий компромат. И хотя письмо было обращено к голландцу и затрагивало имя Дантеса лишь косвенно, офицер кавалергардского полка сразу же направил Александру Сергеевичу вызов на дуэль. Видимо, счел своим долгом вступиться за приемного отца.

Пушкин в письме не предъявлял прямых претензий Дантесу – любовнику своей жены в глазах света. Он воспринимал красавца офицера лишь как орудие в руках интригана-посла.

Итог поединка всем хорошо известен. Смерть великого поэта подняла волну народного негодования, и Я. Геккерн вместе Ж. Дантесом покинули Россию. Последнего просто выслали из страны, разжаловав по решению суда, ведь дуэли в XIX веке были строго запрещены.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158541

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