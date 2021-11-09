Четыре упражнения, чтобы заговорить с партнером о сексе

Чувство вины, тревога и стыд — барьеры, мешающие нам свободно разговаривать до, во время и после секса. Однако, по мнению сексологов, искусством эротической беседы может овладеть каждый.

Некоторые партнеры во время близости не разговаривают, не обсуждают свои желания и не описывают свои чувства просто потому, что это мешает им сосредоточиться на ощущениях. Если они начинают говорить, их телесные ощущения становятся менее яркими. В этом случае стоит предупредить об этом партнера. У вас в распоряжении остаются невербальные способы выражения: стоны, вздохи, междометия.

Но как быть, если нас просто смущают разговоры до, во время и после секса? Если мы не решаемся вымолвить слова, которые так и просятся на язык? Если не знаем, что сказать и как сказать? Если не уверены в реакции партнера? Можно ли всему этому научиться? Такой разговор совершенно естественен, успокаивает сексолог Ирина Панюкова. По ее мнению, искусством эротического разговора может овладеть каждый. Вот несколько рекомендаций сексолога.

1. Проведите репетицию

Посмотрите и послушайте, как говорят на эротические темы герои фильмов, как произносят такие слова. Почитайте эротическую прозу: скажем, такие классические произведения, как «Опасные связи» Шодерло де Лакло, «Любовник леди Чаттерлей» Дэвида Герберта Лоуренса, «Тропик рака» Генри Миллера.

Прочувствуйте слова, которые, как вам кажется, отражают ваши ощущения, вызывают эмоциональный отклик. Возможно, вы найдете какие-то шутливые фразы, с легким игривым оттенком, которые будет проще произнести. Можно почитать в интернете смешные подписи к эротическим картинкам. Помните, что юмор всегда облегчает задачу, когда нам сложно что-то сделать из-за чувства вины, тревоги или стыда.

Наедине с собой попробуйте произнести вслух эти слова или фразы. Проговорите их с разными интонациями. Произнесите несколько раз перед зеркалом. Попробуйте их написать. Прислушайтесь, что при этом происходит у вас внутри, что вызывает больший отклик и что вам проще произнести. Опробовав и освоив эти слова, не говорите их сразу партнеру, а для начала отправьте в мессенджере или напишите на открытке.

2. Сочините свои истории

Напишите эротический рассказ или эротическую сказку. Что это дает? С одной стороны, вы облекаете в слова свои фантазии и мысли, но при этом пишете вроде бы не о себе, а о вымышленных героях. Так вы снимаете барьеры вины и стыда. Можете написать рассказ только для себя. Или покажите партнеру, если чувствуете, что ему это понравится.

Другой вариант: если употребление каких-то медицинских терминов в разговоре с партнером кажется вам эмоционально выхолощенным, попробуйте вместе с ним придумать свои название вашим гениталиям или дать им имена. Можно придумать сказку об этих героях. Имена можно использовать не только при личном общении. Сообщение типа «Хитрая Лиса шлет привет пионеру Пете» наверняка будет встречено со смехом. Это опять-таки помогает снять барьеры, раскрепощает обоих.

3. Подойдите издалека

Бывает, что мы не решаемся свободно говорить о сексе, поскольку не уверены, что партнеру это понравится. В этом случае попробуйте почитать вместе эротическую прозу. Или отправьте партнеру ссылку на какой-то эротический рассказ, статью об эротике и попросите, чтобы он прочитал. А потом спросите, что он об этом думает.

Посмотрите вместе фильм, где герои ведут разговоры на темы эротики, и посмотрите, как партнер на это реагирует. Если положительно — возьмите себе на заметку и попробуйте использовать такую же лексику. Если отрицательно — тогда не стоит этого делать. Когда вам неловко напрямую завести разговор о своих фантазиях, сделайте это в форме игры с партнером в фанты.

4. Продвигайтесь шаг за шагом

Если вам очень важно говорить о своих фантазиях, а партнеру это претит, нужно действовать терпеливо и методично, постепенно подводя его к таким разговорам и тем более к реализации фантазий в безопасной для него форме. Например, если вы вместе посмотрели эротический фильм и у партнера он вызвал отторжение, обсудите это в шутливой форме, а потом время от времени возвращайтесь к этому разговору. Потом к какому-то торжественному событию, например к вашему дню рождения, попросите партнера сделать вам подарок — осуществить вашу фантазию.

Другой вариант: в какой-то особой романтической обстановке выполните желание партнера, а потом попросите в ответ сделать то, что хочется вам. Если он откажется, не переживайте, не отчаивайтесь, а очень доброжелательно и спокойно двигайтесь в выбранном направлении. Ни в коем случае не давите, а ищите к нему подход, лучше всего в шутливой форме, чтобы это не выглядело как насилие. Предлагайте поэкспериментировать, обещая, что никто об этом не узнает: «Давай три минутки поиграем. Как будто это не мы».

Самое важное — не драматизировать проблему. Нужно искать пути выхода из нее — экологичные, жизнерадостные, с чувством юмора. Если же вы окажетесь «по другую сторону», когда партнер начал говорить вам о своих фантазиях, а вы растеряны, помните, что в этот момент он очень уязвим. Будьте деликатны. Но если его фантазия угрожает вашему благополучию (например, она связана с грубостью, насилием, болью), жестко отвечайте «нет».

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