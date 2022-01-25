Какого правителя России граждане считают самым лучшим

Отношение к разным историческим личностям неоднократно менялось за всю историю. Некоторые были любимцами народа продолжительное время, а затем канули в лету, другие же становятся любимцами в сложные для страны времена. За основу возьмём несколько опросов Левада-центра.

До сих пор множество россиян считает Брежнева одним из самых выдающихся людей в истории. 10% респондентов упомянули его в вопросе про выдающихся личностей. 47% опрашиваемых также испытывает к нему тёплые чувства, а вот негатив питает лишь 9% опрашиваемых. Личность Брежнева у многих ассоциируется с золотыми временами Союза, когда в стране ощущалась стабильность, а жизнь людей существенно стала улучшаться. Несмотря на то, что история его правления вошла как период "застоя" из-за экономической стагнации Советского Союза и его переход на нефтяные доходы. Для большинства живущих граждан этого не ощущалось, этот период многие нередко связывают со словом стабильность. А все последствия брежневского правления свалились на следующее поколение генсеков Андропова и Черненко, и Горбачёва.

Миниатюры правителей России. Фото из источника: bon-cadeau.ru

Андропов и Черненко побывали на посту генсека недолго, а вот Горбачёв в связи с сложившимся кризисом попытался изменить устоявшуюся систему Брежнева.

В общем, брежневские времена ассоциируются у большинства населения с чем-то тёплым и приятным, не вызывает какого-то явного негатива.

Чуть лучше относятся к действующему президенту России Путину. Так, 15% опрашиваемых занесли его в список самых выдающихся личностей всех времён и народов. Такие же показатели у Юрия Гагарина. В то же время, в отличие от прежнего, к Владимиру Путину существенное количество граждан ощущает негатив, 25% респондентов высказались с негативом. В сторону действующего президента одобрительные отзывы прозвучали от 56% опрашиваемых, многие жители России до сих пор считают Путина гарантом стабильности и экономического благополучия для России. Согласно опросу большинство россиян проголосовали за Путина потому, что он опытный политик, энергичный, решительный, волевой человек, дальновидный Лидер и защитник государственных интересов.

Интересно, что отношение к Путину за последние годы существенно изменилось. В 2008 году 84% высказывалось в положительном ключе и только 7% смотрели на него с негативом. Неудивительно, ведь первые два срока Путина и вправду были довольно удачными. Россия вышла из тяжёлых девяностых, экономика страны стала расти огромными темпами, перегоняя по росту ВВП всех стран.

И далее в этом списке идёт Пётр Первый. 19% россиян назвали его одним из самых выдающихся личностей в истории. За своё правление Пётр преуспел во многих сферах, что кардинально изменило ход истории России.

В первую очередь император известен тем, что открыл окно в Европу. В свою очередь сама Россия встала на курс европеизации и приняла многие модели именно оттуда. Вообще, приход Петра характеризуется началом новой эпохи для России и в целом, такая идея вполне справедлива, учитывая, что Петр вошёл в историю России великим реформатором и полностью перекрыл государственное устройство и законы. Именно при нём Россия уже обрела облик полноценного централизованного государства с более понятными сословиями, армией, полицией и территориально административным делением.

Выше Петра Первого расположился Владимир Ленин. 30% опрашиваемых включили Ленина в число самых выдающихся личностей в истории. Интересно, что еще в 2010 году Пётр Первый был популярнее Ленина в этом вопросе. К Ленину положительно относятся 44% всех опрашиваемых, а негатив испытывают только 9%.

Личность Ленина также связана с переломным моментом в российской истории. Именно под его лидерством была совершена Октябрьская революция, которая пришла на смену Временному правительству и перечеркнула всё прошлое Российской империи. Приход большевиков к власти произвёл радикальные перемены в России во всех аспектах общественной жизни. Партия коммунистов провозгласила курс на построение социализма и коммунизма, при котором были обещаны блага для всех граждан. Ленин был главным символом Российского государства на протяжении 70 лет. Его Авторитет на протяжении существования Союза никогда не подвергался сомнению.

Ну и первое место занимает Иосиф Сталин. Именно его россияне чаще всего называют самой выдающейся личностью в истории. 39% россиян ответили именно так. За последние годы популярность Сталина довольно сильно возросла. Согласно опросам 60% россиян высказываются положительно в сторону Сталина и только 11% испытывают негатив.

В 2001 году одобрительно к лидеру относилось 38% опрашиваемых ,что тоже немало. Но в тоже время негативно высказывались 43% граждан. Ряд социологов связывают это с ростом неравенства и несправедливости в современной России, потому личность справедливого вождя кажется людям достойной альтернативой сложившемуся режиму.

Правление Сталина ассоциируется у людей в первую очередь с позитивными вещами: с победами, экономическим ростом, а не с негативными репрессиями или голодом. Также, за последние годы важнейшим идеологическим конструктом для современной власти стала Победа в Великой Отечественной войне, а праздник 9 мая стал центральным идеологическим фактором, объединяющим всех россиян. Очевидно, что такая политика властей напрямую отражается на отношении к Сталину.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Вместе с тем разве не позор для великой нации , когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного параноика и педофила, вора и бандита,стукача царской охранки , государственного преступника, устроившего геноцид своему народу,необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу?!

Порой кажется, что даже его добренькая и любвиобильная мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище!Любопытно, что сам Сталин до конца ее дней из-за этого часто называл свою мать «старой сукой и шлюха»( https://proza.ru/2013/12/10/1404) !И вот после всего этого,неужели в столь великой стране не нашлось нормального русского человека способного адекватно править своим народом?!

Кроме того, мне очень интересно, когда неадекватные и слабоумные россияне,выбравшие палача народов и изувера Сталина выдающимся деятелем всех времён и народов , сделают адекватные выводы и наконец-то станут жить нормально в богатейшей стране мира! Ведь именно про таких слабоумных россиян старая советская довольно позорная поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ »! Ведь многие из них настолько, отупели , что позорят свою Великую страну!

Стыдно, товарищи коммуняки ,поскольку сегодня, когда весь мир мечтает о светлом будущем, только все вы, потомки грязных кровожадных большевистских нехристей, которые в этой жизни из-за своей природной тупости ничего не добились ,ностальгируете о утопическом советском социализме и опять хотите как и ваши подлые большевистские предки-дармоеды поживиться на чужом добре, отобрав у богатых !

Жаль, что человеку не дано жить 500 лет, а то я бы посмотрел, как некоторые неадекватные русские , жуя сопли, краснели при упоминании о своих далеких предках - рабах, которые называли предателей спасителями нации, сапожников гениями, а убийц - отцами нации, совестью эпохи!

Однозначно Сталин доказал, что Россию возглавлять можно только репрессиями и кровью. Хрущев доказал, что Россию можно возглавлять без кровопролития и репрессий . Ельцин доказал, что Россию возглавлять может любой. Медведев доказал, что Россию можно и не возглавлять. Путин же доказал, что Россией возглавлять может хорошо только он!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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