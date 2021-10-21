Семейный бюджет: раздельный или общий?

«Объяснять, почему мне нужен этот телефон, или нет?», «Копить деньги на машину вместе или по отдельности?» — ответы на эти вопросы зависят от того, какой вид бюджета для своей семьи вы выберете.
Чем они отличаются и как могут повлиять на ваши отношения в паре, рассказывает финансовый консультант.
Виды семейного бюджета
Можно выделить 3 вида семейного бюджета: общий, раздельный и смешанный. У каждого из них есть нюансы, которые оказывают влияние на психологический климат в семье.
Общий
- Все деньги находятся в одном «кошельке».
- Покупки вне зависимости от цели оплачиваются из единого бюджета.
- Накопления на крупные приобретения формируются также из одного источника.
Этот вариант самый популярный и, на первый взгляд, самый удобный. Но именно он удерживает супругов в зависимости друг от друга: один из них нередко не может решиться на покупку, так как деньги находятся в общей «копилке» и просто так взять их нельзя.
Как следствие, начинаются ссоры, корни которых очевидны: партнеры могут не разделять целей и ценностей другого человека, а значит, и не одобряют траты общих денег. Так, например, женщина не понимает, зачем ее мужу нужна еще одна удочка, а мужчина — зачем жена так часто ходит на маникюр, если ногти можно лаком и дома накрасить.
Со временем этот конфликт выходит за пределы финансовых вопросов и начинает отравлять атмосферу в семье — что неудивительно, если супругу приходится постоянно объяснять, почему его хобби или любая другая покупка имеет значение.
Раздельный
Этот вариант чаще всего используют пары, которые вступают в отношения уже в зрелом возрасте. У каждого из партнеров есть свой бюджет, из которого он выделяет деньги на общие нужды. К примеру, сегодня продукты оплачивает жена, а завтра — муж. Возможен и другой вариант: один отвечает за питание, а второй — за коммунальные платежи. Но здесь нет формирования накоплений на общие цели, поскольку каждый живет сам по себе.
Такой вид финансовых отношений можно считать крайностью — несмотря на то, что у супругов, очевидно, есть цели и задачи, которые требуют совместного решения, они стараются все делать поодиночке. Выбор раздельного бюджета может указывать на то, что отношения в паре не сложились: в них всегда есть место конфликту и чрезмерной тревоге о своих личных границах.
Смешанный
Смешанный бюджет дает возможность не наступать на интересы друг друга и не растрачивать энергию, объясняя целесообразность каких-либо покупок.
Он предусматривает:
- наличие собственных денег у каждого из супругов;
- совместные сбережения, которые покрывают текущие траты и могут быть направлены на реализацию общих целей.
Но чтобы вести такой бюджет, нужно заранее договориться о том, для чего он нужен. Каких общих целей — как крупных, так и мелких — партнеры хотят достигнуть? Сколько для этого нужно денег? Как много сможет вкладывать в бюджет каждый в паре? Как часто это будет происходить?
Важно понимать, что к совместным задачам относится все, что касается благополучия семьи: жилье, образование детям, смена машины, отпуск, питание, коммунальные платежи. В раздельные расходы входят увлечения, уход за собой, дополнительные покупки и личные траты.
Какой бюджет лучше?
Каждая семья принимает решение, основываясь на своих ощущениях и взглядах на совместную жизнь. И все же самый эффективный вариант — это смешанный бюджет. Вы экономите нервы и энергию, не согласовывая с партнером траты, касающихся лишь ваших интересов, и вместе с тем достигаете совместных целей.
Возможно, вы не задумывались о том, как распределяете или будете распределять финансы в своих отношениях. Прийти к соглашению можно в любой момент, но это обсуждение не стоит откладывать в долгий ящик — советуем все-таки сесть с партнером за стол переговоров и решить, какой вид бюджета устроит вас обоих. Все-таки от этого выбора будет зависеть не только финансовое состояние вашей пары.
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