Семейный бюджет: раздельный или общий?

«Объяснять, почему мне нужен этот телефон, или нет?», «Копить деньги на машину вместе или по отдельности?» — ответы на эти вопросы зависят от того, какой вид бюджета для своей семьи вы выберете.

Чем они отличаются и как могут повлиять на ваши отношения в паре, рассказывает финансовый консультант.

Виды семейного бюджета

Можно выделить 3 вида семейного бюджета: общий, раздельный и смешанный. У каждого из них есть нюансы, которые оказывают влияние на психологический климат в семье.

Общий

Все деньги находятся в одном «кошельке».

Покупки вне зависимости от цели оплачиваются из единого бюджета.

Накопления на крупные приобретения формируются также из одного источника.

Этот вариант самый популярный и, на первый взгляд, самый удобный. Но именно он удерживает супругов в зависимости друг от друга: один из них нередко не может решиться на покупку, так как деньги находятся в общей «копилке» и просто так взять их нельзя.

Как следствие, начинаются ссоры, корни которых очевидны: партнеры могут не разделять целей и ценностей другого человека, а значит, и не одобряют траты общих денег. Так, например, женщина не понимает, зачем ее мужу нужна еще одна удочка, а мужчина — зачем жена так часто ходит на маникюр, если ногти можно лаком и дома накрасить.

Со временем этот конфликт выходит за пределы финансовых вопросов и начинает отравлять атмосферу в семье — что неудивительно, если супругу приходится постоянно объяснять, почему его хобби или любая другая покупка имеет значение.

Раздельный

Этот вариант чаще всего используют пары, которые вступают в отношения уже в зрелом возрасте. У каждого из партнеров есть свой бюджет, из которого он выделяет деньги на общие нужды. К примеру, сегодня продукты оплачивает жена, а завтра — муж. Возможен и другой вариант: один отвечает за питание, а второй — за коммунальные платежи. Но здесь нет формирования накоплений на общие цели, поскольку каждый живет сам по себе.

Такой вид финансовых отношений можно считать крайностью — несмотря на то, что у супругов, очевидно, есть цели и задачи, которые требуют совместного решения, они стараются все делать поодиночке. Выбор раздельного бюджета может указывать на то, что отношения в паре не сложились: в них всегда есть место конфликту и чрезмерной тревоге о своих личных границах.

Смешанный

Смешанный бюджет дает возможность не наступать на интересы друг друга и не растрачивать энергию, объясняя целесообразность каких-либо покупок.

Он предусматривает:

наличие собственных денег у каждого из супругов;

совместные сбережения, которые покрывают текущие траты и могут быть направлены на реализацию общих целей.

Но чтобы вести такой бюджет, нужно заранее договориться о том, для чего он нужен. Каких общих целей — как крупных, так и мелких — партнеры хотят достигнуть? Сколько для этого нужно денег? Как много сможет вкладывать в бюджет каждый в паре? Как часто это будет происходить?

Важно понимать, что к совместным задачам относится все, что касается благополучия семьи: жилье, образование детям, смена машины, отпуск, питание, коммунальные платежи. В раздельные расходы входят увлечения, уход за собой, дополнительные покупки и личные траты.

Какой бюджет лучше?

Каждая семья принимает решение, основываясь на своих ощущениях и взглядах на совместную жизнь. И все же самый эффективный вариант — это смешанный бюджет. Вы экономите нервы и энергию, не согласовывая с партнером траты, касающихся лишь ваших интересов, и вместе с тем достигаете совместных целей.

Возможно, вы не задумывались о том, как распределяете или будете распределять финансы в своих отношениях. Прийти к соглашению можно в любой момент, но это обсуждение не стоит откладывать в долгий ящик — советуем все-таки сесть с партнером за стол переговоров и решить, какой вид бюджета устроит вас обоих. Все-таки от этого выбора будет зависеть не только финансовое состояние вашей пары.

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