А вы знали об этом?(Статья 21) 

1.

Веками старообрядцы подвергались в России гонениям больше, чем представители любой другой, даже иноверческой конфессии. До Петра I их сжигали живьём. При Петре – обложили двойной подушной податью. После Петра – снова запрещали богослужения, под страхом разных наказаний принуждали отрекаться от веры отцов и принимать официальное православие. Свобода вероисповедания была дана старообрядцам только в результате событий революции 1905 года.Именно поэтому наравне с Западом крупнейшими инвесторами октябрьского переворота были старообрядцы, которые из-за своих религиозных взглядов в то время считались низшим классом российского общества . Учитывая, что старообрядцам-миллионерам , таким как Савва Морозов, Мамонтов , Шмит, Рябушинский и т.д. , принадлежали 60% всех частных капиталов Российской Империи, то не удивительно, что такое положение дел их не устраивало и они решили исправить это, спонсировав большевиков на государственный переворот. Любопытно, что активным членом так называемого «частного собрания старообрядцев» был выдающийся русский химик Д.И. Менделеев, который происходил из семьи старообрядцев поморского согласия. Понятно, что старообрядцам приходилось защищать, прежде всего, свою свободу оставаться самими собой.

А ведь по своему социальному положению все эти богатые старообрядцы могли стать опорой самодержавия в борьбе с революционным движением.

2.

Фернандо Магеллан первый путешественник, обогнувший Землю и, тем самым доказавший, что планета круглая. Это была очень долгая и тяжелая экспедиция. Достаточно сказать, что из 5 кораблей на родину вернулся лишь один, и на нем оставалось всего 18 человек команды из 280. Экспедиция эта потеряла и самого Магеллана, который, как потом напишут историки, погиб "прикрывая отступающих товарищей" на одном из островов Индонезии. Но не это главное. Главное то, что оставшийся целым корабль привез в своих трюмах груз специй и пряностей, окупив тем самым все затраты на снаряжение экспедиции и принеся еще и 2000% прибыли сверху. А это и было единственной целью того путешествия.Фернандо Магеллан отправился в море с одной задачей – найти короткий проход в Индию и привезти оттуда пряностей. А то, что в процессе плавания он обогнул земной шар, так то дело хорошее, но совсем не главное.

3.

Простой французский садовник Жозеф Монье работал в дворце Тюильри, где ухаживал за крупными растениями – пальмами и апельсиновыми деревьями. Кадки и горшки для них были для садовника настоящей головной болью. Дело в том, что деревянные кадки быстро приходили в негодность, а керамические оказывались очень хрупкими. К тому же у пальмы были очень мощные корни, разрушавшие любой цветочный горшок. И Монье начал экспериментировать. Сначала он делал двойные деревянные кадки, вставляя одну в другую. Но эта конструкция все равно была недостаточно прочной. Тогда садовник залил в щели между такими бочками цементный раствор и напихал железных прутьев из проволоки. Получившаяся кадка оказалась заметно прочнее предыдущих. А когда Монье догадался укреплять цементные горшки не просто проволокой, а сеткой из нее, то вскоре весь мир узнал о железобетоне.Кстати, Монье не растерялся и запатентовал свое изобретение. А вместе с ним патент получили и железобетонные трубы, панели и даже шпалы. И это все трудами неприметного садовника из дворца, который хотел всего лишь прочный горшок.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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