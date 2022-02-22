Большинство воин входит в историю не только своими битвами и потерями. Однако стоит вспомнить о том, что многие из солдат и мирного населения попадали в плен. Сегодня расскажем вам именно о военнопленных Второй мировой войны. Некоторые из них были пленены по чистой случайности, целыми армиями либо же в одиночку. Историй о том, как сдавались в плен во Второй мировой войне существует достаточно много, как грустных, так и смешных.

Как сдавались в плен итальянцы и американцы



Итальянцы

Именно итальянцев можно смело причислить к самым неудачным союзникам Германии. Количество попадания в плен итальянцев постепенно росло и было зафиксировано документально. Сыграло злую шутку и смена правительства в стране.

В результате которого много итальянцев было сдано в плен американцам. По словам последних, пленные были в хорошем настроении и можно даже сказать, что они радовались этому. Пленные разжигали костры, собирались целыми толпами и пели под аккордеон свои любимые песни.

Такое странное, казалось бы, для военнопленных поведение легко объяснялось — им была в радость бесплатная поездка в США.

О итальянских пленных вспоминали также и советские ветераны. Один из них видел, как украинская женщина погоняла шестью истощенными “чернявыми мужиками”, запряженными вместо коней в повозку.

Как позже стало понятно — это и были итальянские дезертиры.

Американцы

Во Вторую мировую войну было словосочетание, обозначающее пленников — таких людей они называли “переутомленными в бою”. Чаще всего американцы попадали в неволю к японцам и к немцам.





Арденнский прорыв как раз является примером массового пленения людей. Ничего не подозревающие американцы легли спать, а через несколько часов 30 тысяч попали к немцам.

Как сдавались в плен советские воины

Советские военные попадали в плен как в одиночку, так и формированиями. Причины были совершенно разными — исчерпанные возможности к сопротивлению, лишенность поддержки командования. Но зачастую им приходилось сдаваться из-за страха смерти. Таким примером стал добровольный переход целого полка Ивана Кононова к немцам. Играли большую роль и субъективно-психологические факторы — растерянность и паника по причине неадекватного командования и явного преимущества Германии.

Советские пленные находились в страшных условиях,так как Фюрер считал их “неполноценными и тупыми”. Мало того, что пленников держали в плохих условиях, их нагружали тяжелой физической работой и плохо кормили. Поэтому цель Гитлера в скором времени была достигнута — советские пленные массово умирали в лагерях.

До сегодняшних дней не существует официальной статистики советских военнопленных. Однако существует версия, что эти данные колеблются в пределах от 4,5 до 5,5 миллионов человек. Только в первые месяцы войны попали в плен около 300 тысяч солдат.

Как сдавались в плен немцы

До битвы за Сталинград немецкие солдаты редко оказывались в плену. Однако после этого события, с 1943г. они массово стали сдаваться. Голодные, босые и просто измученные они почти не сопротивлялись советской армии.

Особенно в последние 2 месяца Второй мировой войны немцы старались сдаваться перед боем для спасения своей жизни. Оставленные без припасов в Северной Африке, немецкие солдаты преднамеренно выстраивались в колонны и направлялись к англичанам или американцам.

Выводы

Независимо от национальности, во Вторую мировую войну в плен сдавались солдаты, чтобы спасти свою жизнь. Однако сильно отличались условия их содержания. К сожалению, много узников было расстреляно и замучено в концлагерях. Каждая страна после Второй мировой войны по-разному отнеслась к возвращению из неволи своих граждан. Например, в СССР бывших пленников тщательно проверяли, после заводили дело и расстреливали как дезертиров.



Источник : https://history.com.ru/sssr/kak-sdavalis-v-plen-vo-vtoroj-mi...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально, но в начале войны сдача в плен красноармейцев приняла такой размах, что Сталин был вынужден одобрить, предложенную сотрудниками СМЕРШа, операцию под кодовым названием «Измена Родине».Суть операции заключалась в том, чтобы, приблизившись с поднятыми руками к немецким окопам якобы для сдачи в плен, специально подготовленные «мнимые перебежчики» забрасывали гитлеровцев гранатами. После нескольких подобных обстрелов гранатами немцы перестали принимать подозрительные группы перебежчиков, расстреливая их на месте !

Дело дошло до того, что Генерал армии Георгий Жуков, будучи командующим Ленинградским фронтом, 28 сентября 1941 года отдал неслыханный варварский приказ No 4976. По нему, подлежали расстрелу семьи всех сдавшихся в плен, а по возвращении из плена солдат ждала такая же участь(подобное не делали даже многие тираны Средневековья!). Не помог даже Приказ Сталина за No 227 от 28 июля 1942 года, известный в народе как «Ни шагу назад!».

В этом отношении подлости и цинизму Сталина не было предела, особенно когда его сын, Яков Джугашвили, не покончил жизнь самоубийством, а сдался в плен гитлеровцам, игнорируя приказ своего отца №270 «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту»!Тогда Сталин изволил цинично заявить своим соратникам, что может теперь следует арестовать и его? Несомненно, исходя из его зловещего приказа, это было бы вполне справедливо!Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда подлый тиран Средневековья Сталин на основании своего же приказа, воспользовавшись тем, что недолюбливал свою невестку-еврейку,арестовал ее вместо того, чтобы самому сесть в тюрьму! Именно тогда Юдифь Мельцер, жена Якова Джугашвили, провела в тюрьме больше полутора лет, после чего заболела и умерла !

Заслуживают внимания исследования видного российского историка К. М. Александрова, по сведениям которого в период с 1941 по 1945 год в составе Вермахта воевало около 1,2 миллиона граждан Советского Союза. Из них не менее 400 тысяч человек были русскими по национальности. Остальные это украинцы (250 тысяч), жители стран Прибалтики (200 тысяч), выходцы из Средней Азии (180 тысяч), представители народов Северного Кавказа (28 тысяч), крымские татары (10тыс.) и т.д.. Обратите ,пожалуйста, внимание на последние цифры, которые, несмотря на относительно малые величины, почему-то стали причиной депортации народов Северного Кавказа и крымских татар!Как ни прискорбно, но на сторону немцев перешли даже два Героя Советского Союза – старший лейтенант Бронислав Антилевский и капитан Семен Бычков!

Однозначно в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны русских, украинцев, белорусов и представителей малых народов.Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д.!

Нетрудно догадаться, что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против него.Именно этим можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима.

И разве ,например,чеченцы и ингуши, как и представители многих народов, не шли на крайние меры ради независимости своей страны от сталинской диктатуры и произвола? Несомненно, во многом виноват сам сталинский преступный режим! Именно поэтому многие чеченцы и ингуши, которые в составе «Дикой дивизии» героически сражались и защищали царя-батюшку и отечество, были вынуждены противостоять сталинской диктатуре и произволу!

Таким образом,во Вторую мировую войну многие красноармейцы сдавались в плен не для того, , чтобы спасти свою жизнь, а для того чтобы свергнуть кровавый сталинский режим , устроивший своему народу жестокий геноцид!



С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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