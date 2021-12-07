«Такие отклонения есть у слабоумных»: почему изучение мозга Ленина закончилось скандалом

Уже на следующий день после смерти Ленина, его внутренние органы, включая мозг, были аккуратно изъяты из тела, которое должно было подвергнуться бальзамированию. Предполагалось, что в дальнейшем мозг Владимира Ильича будет исследован с целью определения тех его особенностей, которые отвечали за гениальность этого человека.



По крайней мере, именно так считали современники В.И.Ленина. При этом самое удивительное состоит в том, что если советские ученые, сумели провести бальзамирование тела Ленина, чего никто и никогда до них не делал, то для исследования мозга вождя почему-то был приглашен немецкий ученый Оскар Фогт по рекомендации Клары Цеткин. Впрочем, это был действительно выдающийся специалист, руководивший в Германии Институтом исследования мозга Общества содействия наукам имени кайзера Вильгельма. Главной целью его работ была попытка с помощью изучения мозга великих людей выявить характеристики мозга «идеального человека». В свою очередь большевики таким человеком считали В.И. Ленина, решив, что именно его мозг необходимо исследовать Оскару Фогту. Владимир Ильич скончался в конце января 1924 года, а уже в феврале ученый прибыл в Москву для участия в заседании ведущих ученых страны в Институте В. И. Ленина. На совещании, в том числе присутствовали медики проводившие вскрытие тела Владимира Ильича, его бальзамирование и изъятие внутренних органов.

Главным вопросом совещания, озвученным главврачом 2-й Градской больнице Борис Вейсборд: «Может ли цитоархитектоническое исследование дать указание на материальное обоснование гениальности В.И. Ленина. Все присутствующие, включая Фогта, ответили утвердительно. Выдающийся ученый предложил выполнить несколько тысяч тончайших срезов мозга вождя для проведения исследования, в том числе путем сравнения с аналогичными срезами обычных людей. В СССР из Германии было доставлено оборудование из лаборатории Фогта. В мае 1925 года был заключен соответствующий договор и работа началась. Мозг вождя с помощью специального инструмента микротома разделили на 30963 среза. Затем каждый срез окрасили контрастным веществом и поместили между стеклами, так, чтобы их можно было смотреть как слайды.



Самое интересное, что довольно быстро Оскар Фогт обнаружил, что третий и пятый слой мозга Ленина более развиты, чем аналогичные слои мозга обычного человека. Наркомздрав, а также советские газеты, тут же громко заявили, что в ходе исследования мозга вождя была научно доказана его гениальность. В 1927 году Оскар Фогт отчитался о проделанной работе перед Советским правительством, а в 1929 году выступил с докладом в Германии. Его исследования мозга Ленина вызвали оживленную научную дискуссию во всем мире. И тут, неожиданно, грянул скандал. Профессор Шпильрейн, также внимательно изучивший «слайды» срезов мозга Ленина, переданные ему Фогтом безапелляционно заявил, что точно такие же отклонения имеются у слабоумных. Его вывод был ближе к истине, так как известно, что перед смертью Ленин тяжело болел, был частично парализован, с трудом писал и говорил. В Кремле негодовали. Фогту была аннулирована виза в СССР, а оборудование его лаборатории в Институте В.И. Ленина конфисковано. Дальнейшие изучения мозга Ленина проводились уже отечественными учеными.

Окончательная точка в вопросе гениальности В.И. Ленина была поставлена 27 мая 1936 года. В Политбюро ЦК КПСС поступил доклад «Изучение мозга Ленина». В нем авторы утверждали, что мощность мозга вождя приравнивается к работе десяти полушарий «средних людей». В качестве подтверждения данных слов приводились результаты измерений борозд лобной доли и борозд остальных долей в мозге Ленина и остальных выдающихся граждан СССР: Богданова, Мичурина, Маяковского, Циолковского, академика Павлова и многих других. С этого момента образ В.И. Ленина как гениального человека окончательно закрепился в советской историографии.

Дмитрий Соколов

Источник : https://russian7.ru/post/takie-otkloneniya-est-u-slaboumnykh...

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