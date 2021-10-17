Нападая на СССР, рассчитывал ли Гитлер на массовое противостояние советских людей против сталинского режима ?

Безусловно, в начале войны Гитлер однозначно рассчитывал на противостояние и восстание советских людей против кровавого сталинского режима,тем более что антинародное и кровавое правление палача народов Сталина было причиной многих выступлений и восстаний в СССР ! Ведь именно поэтому в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны русских, украинцев, белорусов и представителей малых народов, как это было в ВОВ.

Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д .

Нетрудно догадаться, что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против него!

Именно на это рассчитывал Гитлер, вторгшись в СССР, надеясь на массовое противостояние советского народа против тирании Сталина! И он не ошибся, поскольку по сведениям видного российского историка К. М. Александрова в период с 1941 по 1945 год в составе Вермахта воевало около 1,2 миллиона граждан Советского Союза. Из них не менее 400 тысяч человек были русскими по национальности. Остальные это украинцы (250 тысяч), жители стран Прибалтики (200 тысяч), выходцы из Средней Азии (180 тысяч), представители народов Северного Кавказа (28 тысяч), крымские татары (10тыс.) и т.д..

Обратите ,пожалуйста, внимание на последние цифры, которые, несмотря на относительно малые величины, почему-то стали причиной депортации народов Северного Кавказа и крымских татар!Как ни прискорбно, но на сторону немцев перешли даже два Героя Советского Союза – старший лейтенант Бронислав Антилевский и капитан Семен Бычков!

Как не парадоксально, но в начале войны сдача в плен красноармейцев приняла такой размах, что Сталин был вынужден одобрить, предложенную сотрудниками СМЕРШа, операцию под кодовым названием «Измена Родине».Суть операции заключалась в том, чтобы, приблизившись с поднятыми руками к немецким окопам якобы для сдачи в плен, специально подготовленные «мнимые перебежчики» забрасывали гитлеровцев гранатами. После нескольких подобных обстрелов гранатами немцы перестали принимать подозрительные группы перебежчиков, расстреливая их на месте ! Таким образом, операция «Измена Родине» воздействовала психологически как на колеблющихся красноармейцев, так и на фашистов.

Дело дошло до того, что Генерал армии Георгий Жуков, будучи командующим Ленинградским фронтом, 28 сентября 1941 года отдал варварский приказ No 4976. По нему, подлежали расстрелу семьи всех сдавшихся в плен, а по возвращении из плена солдат ждала такая же участь(подобное не делали даже многие тираны Средневековья!). Не помог даже Приказ Сталина за No 227 от 28 июля 1942 года, известный в народе как «Ни шагу назад!».

В этом отношении подлости и цинизму Сталина не было предела, особенно когда его сын, Яков Джугашвили, не покончил жизнь самоубийством, а сдался в плен гитлеровцам, игнорируя приказ своего отца №270 «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту»!Тогда Сталин изволил цинично заявить своим соратникам, что может теперь следует арестовать и его?

Несомненно, исходя из его зловещего приказа, это было бы вполне справедливо!Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда подлый тиран Средневековья Сталин на основании своего же приказа, воспользовавшись тем, что недолюбливал свою невестку-еврейку,арестовал ее, вместо того, чтобы самому сесть в тюрьму! Именно тогда Юдифь Мельцер, жена Якова Джугашвили, провела в тюрьме больше полутора лет, после чего заболела и скончалась!

А может напомнить забывчивым сталинистам постыдные события,когда многие москвичи при приближении немцев к Москве, избавлялись от всего, что могло бы выдать их симпатии к советской власти. По рассказу очевидцев на Преображенке все окрестные помойки тогда были завалены портретами Ленина (правда, сталинские изображения трогать пока все-таки боялись).

Член Союза писателей Николай Вержбицкий тогда с горечью записал в дневнике: «16 октября 1941 года войдет позорнейшей датой – датой трусости, растерянности и предательства в истории Москвы.. Пожалуй, самым удивительным и унизительным явлением тогда были длинные очереди в парикмахерские, поскольку многие дамы решили привести себя в порядок перед приходом новой власти»!Господа сталинисты, обратите внимание, что так усердно ждали немецких захватчиков не чеченцы и ингуши и другие представители депортированных народов , а многие русские, украинцы, белорусы и т. д.!

Когда же ситуация стала катастрофической и вышеперечисленные методы изувера Сталина не принесли ожидаемого результата, он прибегнул к еще более коварной и кровавой тактике! Мало кто знает, что одной из причин жестокого отношения немцев к населению и пленным красноармейцам по утверждению историка Бориса Соколова был негласный приказ Сталина зверски расправляться с немецкими военнопленными! По мнению Сталина это должно было приостановить массовую сдачу в плен красноармейцев из-за боязни ответных жестоких мер со стороны немцев!

Например, в октябре 1941 года в подвале Таганрогского УВД немцы нашли многочисленные трупы своих солдат со следами зверских пыток. В качестве ответной меры были расстреляны около 4000 пленных советских солдат.Именно после этого, еще больше озверевшие немцы, не стали щадить никого , массово уничтожая не только красноармейцев, но и женщин , детей и стариков!

Кроме того, это варварское постановление Сталина стало препятствием для многих немецких перебежчиков, не согласных с идеологией Гитлера и решивших воевать против ненавистного им фашистского режима.Чего только стоит перебежчик вермахта Фриц Шменкель, который яростно воевал против фашистов и даже был посмертно удостоен почетного звания Героя Советского Союза!

Именно благодаря этому и жестокости Гитлера в ответ на зверства красноармейцев, Сталину удалось сплотить и настроить свой народ против немецких завоевателей !На мой взгляд, это и является одной из причин поражения немцев!Что же касается главной причины поражения немцев, то я полностью согласен с мнением царского генерала А.Н. Деникина,который в начале войны предусмотрительно заявил: «Однозначно, начав борьбу не против большевизма, а против самой России, фюрер уже с самого начала был обречен на поражение»!

Кстати, в этой войне победил не Сталин, а в первую очередь героический и угнетённый им советский народ, который этот кровавый изверг не перестал репрессировать и уничтожать даже после завершения этой кровопролитной войны! Хотя о какой победе можно говорить, сравнивая собственные потери с потерями врага.

Как не парадоксально, но по разным оценкам, на одного убитого немца приходится два или три советских солдата. Во многом это объясняет, почему в Красной Армии к похоронам погибших относились не столь «щепетильно», как в вермахте. Если фашисты рыли для своих бойцов одиночные могилы, то миллионы красноармейцев лежат в братских захоронениях, ямами для которых часто служили воронки от бомб. В соответствии с приказом No 138 «О порядке индивидуального погребения погибших военнослужащих» привилегированном положении оказался только старший офицерский состав.

Ведь именно поэтому этот кровавый диктатор и авантюрист в 1950 году приказал полностью уничтожить учетные карточки военнообязанных состава РККА, чтобы скрыть истинные чудовищные масштабы потерь. Ведь именно поэтому этот злодей запретил военнослужащим писать дневники и отменил солдатские жетоны, чтобы нельзя было идентифицировать катастрофический масштаб потерь. Ведь именно поэтому было даже категорически запрещено фотографировать и распространять фотографии лиц с тяжелыми увечьями. Ведь именно поэтому, начиная с 1947 года он отменил празднование Дня Победы, а в 1947 – 1950 гг. в СССР была отменена даже смертная казнь, чтобы она не повлияла на численность населения. Ведь именно поэтому Сталин, чтобы что-либо не напоминало народу о тягостных воспоминаниях о войне, не организовал ни одну ветеранскую организацию и лишил льгот многих ветеранов войны (Всесоюзная организация ветеранов Великой Отечественной войны была создана только в 1986 году)!

Ведь именно поэтому «гуманный вождь народов» Сталин совершил чудовищную по жесткости и цинизму акцию, когда после окончания войны по его приказу инвалидов войны насильно ссылали на Валаам, на Соловки, чтобы они – безрукие, безногие герои (тогда их цинично прозвали «самоварами товарища Сталина») не портили своим видом эйфорию победы! На фоне всего вышеописанного не кажутся неправдоподобными свидетельства многих очевидцев о том, что в 1948 году нищенствующих инвалидов, которые не подчинялись варварскому постановлению Сталина о высылке, тысячами отлавливали, доставляли в специальные лагеря, где их расстреливали и топили баржи, трюмы которых были загружены несчастными «самоварами товарища Сталина» !

В настоящее время доказано, что не будь лозунга «победа любой ценой», которым активно манипулировал Сталин из-за своих непростительных просчетов и преступлений , война ,безусловно, закончилась бы гораздо меньшими жертвами !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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