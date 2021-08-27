Знает ли старец, чего хочет для вас Бог?

Жить под мудрым руководством старца — благодатно и надежно. И не только монаху, но и мирскому человеку. Почему Господь посылает или не посылает духовника? Правда ли, что на Руси вообще перевелись духоносные старцы? Как не превратить благословение в проклятие? Размышляет наместник Никольского мужского монастыря Омской епархии игумен Зосима (Балин).

«Старчество» — это не возраст

До сих пор для меня остаются памятными встречи с лаврскими старцами: архимандритом Кириллом, архимандритом Наумом… Мы, тогда студенты духовных школ, ходили к ним, скорее, попросить помолиться, чем искать ответы на какие-то судьбоносные вопросы. Но, тем не менее, всякая встреча с этими людьми была овеяна чувством тихой, чистой, неизбывной радости. И всегда Господь по молитвам старцев укреплял Своей благодатью.

Думаю, не обязательно старец должен быть стар летами. Например, когда я находился в Томском Богородице-Алексиевском монастыре, игумен Силуан (Вьюров) был не только нашим духовником, но и, действительно, старцем. Его благословение мы готовы были исполнять несмотря ни на что, хотя батюшка был не столь уж стар.

Когда я служил на Сахалине, таковым старцем для меня был правящий архиерей владыка Даниил, который сам более двадцати лет провел в стенах Троице-Сергиевой Лавры, неся крест иноческого подвига.

Нет послушников – нет старцев

Он был действительно мудрым старцем.И это, пожалуй, ключевое понятие – мудрость. Со временем становится понятно, что если есть у тебя желание нести послушания, если ты понимаешь, что слушаться для монаха — это полезно для души, то Господь обязательно укажет старца, духовника или в конце концов старшего брата или сестру, чье слово станет для тебя благим советом или, если угодно, благословением.

Я часто сталкиваюсь с весьма странным отношением к старцам. В наши дни их превратили в подобие гадалок, и уровень духовного совопросничества не поднимается выше, чем поинтересоваться: продавать ли квартиру или не продавать, выходить замуж или не выходить. Но какие-то бытовые, реже, семейные вопросы — это, все-таки, не тот уровень духовных взаимоотношений, который должен быть.

Важно помнить, что благодать Божия действует в те моменты, когда наше сердце отверсто, ибо сказано: «Могущий вместить да вместит». А ежели вместилище закрыто, бесполезно искать ответ на свои духовные поверхностные запросы у старца, даже будь он благочестив и преклонен летами.

Вопрос наличия или отсутствия старцев в современной России, и для отдельного человека в частности – это не вопрос отсутствия благодатных даров старчества. Это в большей степени отсутствие благодатных даров послушничества. То есть мы, на самом деле, внутренне не готовы следовать чьей-то воле.

Кто-то из преподобных сказал, что настоящие старцы ныне перевелись, потому что нет настоящих послушников. При отсутствии подобной духовной синергии, соработничества, конечно, Господь порой закрывает наши очи, не давая нам узреть настоящих старцев — подвижников, людей, состарившихся в молитвенном делании и в делании послушания, могущих указать душеспасительный путь…

Слушаться во всем?

Вопрос в другом — готовы ли мы услышать это слово?

В наше время для мирского человека достаточно сложно представить «житие по совету». То есть, ты можешь выслушать мнение старца, или опытного священника, или опытного духовника, но должен пустить в ход и ту рассудительность, разум, который дал тебе Господь. Необходимо соразмерить совет со своим духовным опытом, жизненным устроением, в конце концов, с тем, к чему стремится твоя душа и твое сердце. Если видишь, что все это совокупно направляет тебя ко благому, стоит прислушаться к совету. Если же понимаешь, что это для тебя невозможно по тем или иным причинам, тогда стоит попросить у старца молитв и продолжить жизнь по своим собственным убеждениям.

То есть человеку, который уповает единственно на некоего старца и его способность разрешить все внутренние противоречия, надо прежде всего заглянуть внутрь себя, в свое сердце. Готово ли оно услышать старческий совет, готово ли последовать путем послушания? Если нет, если все-таки еще слова «Да будет воля Твоя» звучат не вполне убедительно, и мы более склонны исполнять свою волю, тогда благословение старца может стать внутренним камнем преткновения. Оно будет довлеть над человеком, не исполнившим его, будет мешать двигаться вперед. В таких случаях, как правило, люди начинают искать другого старца, который бы снял епитимию или изменил бы данное ранее благословение, и начинается духовный квест в поисках идеального старца, который, желательно, говорил бы все то, что человек хочет слышать.

Очень просто проверить себя, готовы ли мы исполнить то или иное благословение. Надо просто внутренне представить себе или смоделировать ситуацию: если старец или духовник дает тот совет, который действительно идет вразрез со всеми нашими планами, чаяниями, ожиданиями, готовы ли мы будем, не оглядываясь, подобно жене Лотовой, дабы не обратиться в соляной столб, следовать этим путем — путем исполнения благословения? Если же не готовы, тогда такое благословение может превратиться в наше внутреннее маленькое проклятие.

Безусловно, не каждый состарившийся и убеленный сединами, проживший жизнь в монастыре монах является старцем, но, тем не менее, благодать старчества, думаю, не вполне отъята Господом от Руси.

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