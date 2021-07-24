Кровавая свастика на лбу младенца и марш босиком по стеклу: Что происходило с немцами в разных странах после Второй мировой

В детстве история представлялась нам сильно упрощённо. Взять, например, Вторую Мировую войну. Сначала вдруг на всех напали ставшие нацистами немцы, потом все их победили и стали жить в мире и радости, потому что все-то были хорошие. Но войны никогда не оканчиваются вместе с объявлением мира.

Май 1945: Чехия

Как известно, Гитлер начал с того, чтобы под предлогом защиты живущих в Чехии немцев ввести в неё войска. После победы союзных войск над Гитлером чехи решили депортировать всех живущих у них немцев. Просто гнать к границе некоторым показалось скучно, и немцы Чехии расплатились за все преступления гитлеровского режима, независимо от того, насколько они были к нему причастны.

Например, в Праге милиция прогнала колонну из немецкого населения, от крохотных детей до глубоких стариков, по улицам, посыпанным разбитым стеклом. Естественно, идти немцев заставили босиком. Многие падали по пути от жуткой боли или кровопотери. Их добивали дубинками и камнями.





Немцам, которых гнали к границе, часто не разрешали в пути останавливаться. Не все выдерживали такой забег.

Жестокие убийства в те дни прокатились по всей Чехии. Правда, нельзя сказать, что немцев во время погромов умерло столько же, сколько чешских евреев.

Дети Лебенсборн: Норвегия

Многие норвежские жители отчаянно сопротивлялись немецким оккупантам. Военный флот после того, как Норвегия оказалась захвачена, ушёл к английским берегам, чтобы сражаться вместе с британцами против нацистов. Норвежцы устраивали диверсии, помогали бежать советским военнопленным, выходили на митинги протеста, зная, как жестоко их будут разгонять.



В то же время для немцев норвежцы были неразумными арийцами, не понимающими, что будущее за нордическими народами и Гитлер обеспечивает это будущее — как немцам, так и скандинавам. Из среды норвежек выбирали женщин, чтобы использовать их для размножения арийской расы. До сих пор неясно, сколько было добровольных участниц и скольких принудили, факт есть факт: этих женщин осеменили, и после войны они остались с полунемецкими детьми на руках.





Матери и бабушке самой известной из детей Лебенсборн, Анни-Фрид Линстад из группы ABBA, пришлось скрываться вместе с маленькой Анни-Фрид в Швеции, чтобы избежать травли.

Этим-то детям норвежцы и мстили, хотя на конец войны ни одному из них не было больше четырёх лет. Их избивали, вырезали на лбу свастику, некоторых детей даже насиловали — и не все это пережили. То же самое творили с их матерями, к тому же они проходили через казнь, популярную в Средневековье для блудниц: их прогоняли с остриженными волосами и без одежды по улице, на глазах толпы. Всего в стране было около двенадцати тысяч детей от норвежек и немцев; удвойте это число, чтобы включить матерей, и вы узнаете, сколько жертв было у этой жуткой травли.



Для части жертв сначала было спасением определение их как психически больных или умственно отсталых в закрытые психиатрические клиники — по крайней мере, там был шанс не оказаться изнасилованной или просто растоптанной разъярённой толпой. Всего психопатия была поставлена не менее, чем 80% детей из проекта Лебенсборн. Норвегия также вела переговоры с Австралией о пересылке в неё 9000 полунемецких детей, но они ни к чему не привели. По слухам, этих детей также часто кастрировали, как «неполноценных».





Нацисты рассматривали женщин, прежде всего, как инкубатор.

В пятидесятые и шестидесятые годы неэтичные эксперименты военных с ЛСД, мескалином и другими наркотиками ставили именно на «детях Лебенсборн». Их было не жалко никому во всей Норвегии. Только в 2000 году правительство принесло свои извинения и за это, и за психиатрические клиники, и за принудительную стерилизацию, и за то, что не защитило их от мести толпы. Однако оно отказалось выплачивать какие-либо компенсации.



Бить немцев, бить евреев: Польша

Не добрее были послевоенные годы и в Польше. Немцев там по национальному признаку выгоняли из домов, сгоняли в трудовые лагеря, депортировали. Имущество, естественно, конфисковалось. Это не мешало некоторым полякам продолжать дело нацистов, и в те же послевоенные годы было совершенно несколько ужасных еврейских погромов, самый крупный из которых пришлось останавливать силами армии.



Насильственно депортировали немцев также из Югославии и Румынии. Всего депортации из стран Восточной Европы подверглось до 14 миллионов немцев, а количество умерших во время погромов не удаётся найти.





На похоронах евреев после погрома в Кельце. Все убитые вернулись домой из немецкого концлагеря.

Марш гулящих: Франция

И во время войны, и после мало кто не насмехался над Францией, как над сложившей оружие перед Гитлером, едва тот немного поднажал. Эту страну сравнивали с кокоткой, сопротивляющейся для приличия, но не слишком долго. Конечно, и во Франции было своё антинацистское подполье, но не слишком многочисленное, и состояло оно преимущественно из национальных меньшинств: евреев, русских и цыган.



Тем не менее, после войны Франция решила, что кто-то же должен быть виновен в её имидже, и принялась издеваться над девушками, встречавшимися с немецкими солдатами и офицерами. Их обривали наголо и голыми, неглиже или даже просто в одежде прогоняли по улицам, осыпая оскорблениями и кидая в них мусором. На их телах рисовали свастики, их обливали ледяной водой или даже экскрементами. Доставалось и детям от немцев: их матерей порой заставляли нести их на руках во время шествия позора.





Всегда есть кто-то, кому кажется, что издеваться толпой - это весело.

Это было не очень-то справедливо: приветствовало, что видно по фотографиям, нацистов почти полстраны, а отдуваться пришлось только некоторым женщинам. Одним из тех, кто был возмущён подобным лицемерием и вступался за «коллаборационисток», был знаменитый певец, еврей Серж Гензбур.



После всех унижений бывших любовниц или даже жён немцев часто судили, чтобы поразить в гражданских правах на всю жизнь. Ни одного из тех, кто попал в кадр с цветами или нацистским приветствием во время вступления немцев в Париж или другой французский город, так не преследовали.





Ни одного нациста в таком виде по улицам французы не гоняли.

Пункт в анкете: СССР

В СССР долгое время можно было распрощаться с нормальной работой или даже свободой, если в анкете на вопрос «Находились ли вы на оккупированной территории?» ты должен был ответить «Да». Однако в какой-то момент это дело свернули. Также пострадали некоторые женщины, рожавшие от немцев. Хотя до таких расправ, как в Норвегии, не доходило, их могли выгнать из города или пытаться избить. В фильме «Одна война» Веры Глаголевой рассказывается о женщинах, которых судили за связь с врагом. Их детей отправляли в детские дома.



В то же время действительно долго — по упорству сравнимо с Израилем — в СССР проводили расследования военных преступлений, прежде всего — массовых убийств советских граждан. Опрашивались очевидцы, разыскивались документы, раскапывались захоронения, чтобы идентифицровать убитых и понять способ их убийства. Суд настигал многих советских граждан, участвовавших в нацистских зверствах, порой через много лет, когда они давно вели спокойную, законопослушную жизнь. Не слишком ли это жестоко, можно будет решить, быть может, только через век-другой, когда всякая память остынет.



Текст: Лилит Мазикина

Источник : https://kulturologia.ru/blogs/080818/40004/

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