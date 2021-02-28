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Немецкому снайперу Бруно Суткусу, уничтожившему 209 советских солдат, после войны дали советский паспорт

Бруно Суткус был довольно результативным немецким снайпером на Восточном фронте. Он уничтожил из своей винтовки 209 советских солдат и офицеров. После поражения Германии во Второй мировой войне судьба коллег Бруно - военнослужащих вермахта сложилась по-разному. Но у немецкого снайпера Бруно она действительно оказалась особенной. Дело в том, что он стал Борисом Антоновичем Суткусом. Это по советскому паспорту, который он получил после войны.

Немецкому снайперу Бруно Суткусу, уничтожившему 209 советских солдат, после войны дали советский паспорт

Бруно родился в городе Танненвальде, что входил в состав Кенигсберга. Сейчас это город Чкаловск в составе Калининграда. На тот же момент это была вполне себе немецкая территория. Это чтобы было понятно, что происхождение советского паспорта у данного гражданина вовсе не связано с его местом рождения.

Бруно не был немцем по национальности. Немкой была его мать. Отец был литовцем. Национальность же определяли по отцу. Тем не менее в 1938 году Бруно вступил в Гитлерюгенд и уже в 18 лет оказался в штурмовых отрядах.

Первое гражданство Бруно все же было не советским, а немецким. Парень он был идейный, и за приверженность этим вот идеям он и получил в 1941 году гражданство Германии. В 1943 он попал в снайперское училище, и пройдя обучение, был зачислен в 68-ю пехотную дивизию.

На фронте оказался в 1944 году. Как уже было сказано выше, - снайпером он был крайне результативным. 209 подтвержденных целей он поразил всего за полгода. Однако к концу Второй Мировой его направили в снайперскую школу готовить новых специалистов. Видимо, решили, что выгоднее использовать его для передачи опыта новобранцам, а не рисковать таким ценным кадром на передовой. 

Немецкому снайперу Бруно Суткусу, уничтожившему 209 советских солдат, после войны дали советский паспортБруно на фронте. Знал бы он тогда, что скоро станет Борисом Антоновичем

Только вот побыть инструктором получилось не долго. Германия проиграла, и Бруно не желая оказаться в руках Красной армии, сорвал с себя все знаки различия и сдался американцам. Оно и понятно, помимо Железного креста 1-го класса, Бруно был награжден нарукавным знаком "Снайпер" высшей степени. Советские солдаты не особо церемонились с обладателями такой награды.

Американцы же отнеслись к нему весьма лояльно, и приняв его за рядового солдата вермахта, отпустили к родственникам в Лейпциг.

Ему удается раздобыть фальшивые документы, и он вернулся на родину в Литву. Там он благополучно жил по этим документам до 1949 года. Литва на тот момент - страна социалистического лагеря. Там очень внимательно следили за всеми подозрительными личностями. Только вот в "опалу" попал не сам Бруно, а его жена. Ее выслали в Сибирь. Бруно поехал за ней. Но и там сразу никто не догадался, кем был Бруно в прошлой жизни.

Все решил случай. Сотрудники КГБ уже в 1956 году нашли старые немецкие фото, где Бруно получал награду за свои "подвиги" от немецкого командования. В общем, Бруно не стал отпираться. А в КГБ подумали и решили... выдать ему советский паспорт.

Никакого наказания Бруно в итоге не получил. Он просто стал Борисом Антоновичем Суткусом. Устроился работать на угольную шахту. И раз уж больше не нужно было скрываться, то стал просить советское правительство отпустить его в Германию. На что раз за разом получал отказ.

Вот так он и работал на благо Советской Родины. Так сказать - искупал грехи. Правда, в 1991 году политическая ситуация изменилась, и он, наконец, смог покинуть пределы на тот момент, уже России. Только был он уже старым и не столь энергичным человеком.

Хотя энергии все же хватило, чтобы написать книгу "Железный крест для снайпера". Там и его фронтовая биография, и приемы, которые он использовал против советских снайперов. Особенно интересна вторая часть книги -  про ссылку в Сибирь, разоблачение и попытки вернуться в Германию. Читается на одном дыхании.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/nemeckomu-snajperu-bruno-sutku...

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