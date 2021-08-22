Самая секретная дверь московского Кремля: где она находится

Величественная резиденция российских царей и президентов – Московский Кремль, овеян множеством легенд и хранит немало тайн. На его территории археологи и реставраторы постоянно обнаруживают подземные ходы и обширные пустоты, хитрые оборонительные конструкции и секретные двери, которые преподносят специалистам новые открытия.

Система тайных подземных ходов

Оказывается, под комплексом Московского Кремля прячется целый подземный город с разветвлённой сетью ходов, ведущих в разные части города.

Их обнаруживали при реконструкциях и прокладке линий метрополитена, но экскурсионные маршруты по этим скрытым палатам Кремля не предусмотрены.

Историк Сергей Девятов заявляет, что туристов не пускают в подземелье не из-за того, что это некая засекреченная зона, а потому что после обнаружения эти потайные ходы саморазрушаются.

В своей монографии «Московский Кремль. Памятники и святыни» он констатирует, что в прошлом почти из каждой башни неприступной столичной крепости выходил подземный тоннель, использовавшийся в оборонительных целях. С их помощью военные отслеживали поведение неприятеля, а точнее «слушали», не ведёт ли он подкоп. Именно поэтому в старину подобные лазы именовались «слухами». В случае обнаружения опасности, подземный ход взрывали и тем самым нарушали планы врага.

С течением времени надобность в «слухах» отпала, и они без должного обслуживания стали ветшать, засыпаться грунтом, песком и превратились в опасные участки.

Меж тем, со страниц изданного в 1912 году «Правительственного вестника» можно узнать, что к тому моменту уже были выявлены подземные ходы, связывавшие Кремль с Новодевичьим и Донским монастырями, Нескучным садом и Голицынской больницей, мануфактурной фабрикой Альберта Гюнтера и усадьбой Коптевых-Мейендорф, Тверской улицей и районом Дмитровки.

Подземные тоннели имели Спасская, Боровицкая, Сухарева, Беклемишевская, Арсенальная, Тайницкая башни Кремля.

Самым романтичным подземным коридором считается тот, что связывал Кремль и усадьбу Василия Васильевича Голицына, располагавшуюся прямо напротив Троекуровского дворца.

По заверению некоторых историков, этот ход, обнаруженный метростроевцами в 1933 году, является наскоро сконструированным в XVII веке лазом, позволявшим царевне Софье и её фавориту В. Голицыну тайно встречаться для любовных утех.

Самым защищённым ходом прослыл 17-километровый подземный автомобильный тоннель, проложенный в 30-х годах ХХ века по приказу Иосифа Сталина. Этот скрытый путепровод позволял высшему руководству страны в случае атаки на Кремль быстро переместиться в безопасный бункер, обустроенный в районе Измайловского парка.

Галереи в кремлёвских стенах

Первый археолог Кремля Николай Щербатов в 1894 году опубликовал работу, в которой поведал общественности о найденных им секретных ходах в толще Кремлёвской стены. В частности он разоблачил скрытую галерею, связывавшую Набатную и Константино-Еленинскую башни.

В последнем оборонительном сооружении специалист приметил деревянную дверь, которая оказалась входом в сводчатый коридор. Внутри него он наткнулся на кирпичную стену, разбив которую, исследователь нашел квадратный тайник, заполненный ядрами различных размеров.

Предположив, что перед ним арсенал, Н. Щербатов с помощниками начал разбор плиточного пола, под которым скрывалась каменная лестница. Она, петляя в полости кремлёвской стены, связывала две вышеназванные башни, помогая столичным военным оборонять Кремль.

Эксперт по Кремлю Сергей Бартенев предположил, что в старину все башни этого архитектурного ансамбля были связаны внутристенными ходами, в которых во время осады крепости прятались русские воины и через специальные бойницы давали отпор неприятелю.

В начале XVII столетия о том же самом заявлял шведский дипломат Петрея де Ерлезунда, однако в ходе научных работ выяснилось, что между Набатной и Спасской башней отсутствует тайное сообщение. Хоть ученому и удалось обнаружить скрытую под толщей штукатурки арку, она, как оказалось, никуда не вела.

Археолог Алексей Голубев в ходе работ в церкви двенадцати Апостолов неожиданно обнаружил замурованные в стенах патриарших палат потайные лестницы и ходы. Разбирая кирпичную закладку дверного проёма, он наткнулся на заложенный лаз, который через южную стену подклета Мироваренной палаты вёл к Успенскому собору.

Ещё один сюрприз его поджидал в жилых покоях патриарха, где под толстым слоем штукатурки был замурован и спрятан от посторонних глаз проём с лестницей, заканчивавшейся на кровле собора.

Аналогичный ход в стенах связывал Успенский собор с церковью Ризоположения, которая в свою очередь была объединена тайным коридором с Теремными палатами женской половины.

Пыточные застенки Кремля

В издании Михаила Пыляева «Старая Москва» отмечено, что в скрытом межстенном пространстве, соединяющем Константино-Еленинскую и Набатную башни в XVII веке, был обустроен пыточный застенок. В этом страшном месте была замучена до смерти не одна сотня заключённых.

Кстати, в бытность, когда в Константино-Еленинской башне дежурили курсанты, один из постовых заметил на кирпичной кладке странное темно-красное пятно. Дотронувшись и принюхавшись, боец понял, что это кровь, медленно стекающая по стене. Утром пятно исчезло.

Слухи о кровавом пятне периодически активизируются, и даже в наши дни некоторые люди утверждают, что замечали его на фасаде вышеназванной башни, однако никаких доказательств тому нет.

Известно, что ещё одна пыточная камера московского Кремля была организована в подземелье Беклемишевской башни.

Секрет Тайницкой башни

Николай Скворцов в работе «Археология и топография Москвы» заостряет внимание на конструктивных особенностях Тайницкой башни, внутри которой, прямо под стрельницей, находился колодец. Это обстоятельство позволило историку предположить, что данный донжон Кремля имел подземный ход, благодаря которому открывался путь к Москве-реке, а значит даже при самой долгой осаде защитники крепости имели доступ к питьевой воде.

До сих пор ходят слухи, что от Тайницкой башни был проложен так называемый «литой» ход, который пролегал под Москвой-рекой, однако никаких подводных тоннелей близ Кремля до сих пор не обнаружено.

По преданию в Тайницкой башне было оборудовано несколько тайников, в которых хранились наполненные золотом сундуки, являвшиеся частью государственной казны.

Лобное место

Особой таинственностью овеяно Лобное место, под которым, согласно поверьям, находится тесная вертикальная расщелина, уходящая в кипящие недра земли. По легенде, здесь издревле проводились секретные жертвоприношения, которые питали человеческой кровью некую подземную силу, державшую воедино всю Россию. По утверждению колдунов, под Лобным местом имеется подземная галерея, куда во времена СССР привозили приговорённых к расстрелу преступников, чья кровь по специальным желобкам утекала в бездонную шахту.

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