На территории штата Вайоминг, что находится в США, расположился удивительный памятник природы — Девилс-Тауэр, или же иначе говоря, Башня Дьявола. Высота этой башни более 1500 метров. Башня Дьявола первая получила почетное звание «национального монумента» в истории государства США.

Принято считать, что Девилс-Тауэр имеет вулканическое происхождение, будто она сформировалась из магмы, которая поднялась из недр ядра Земли. Однако последние исследования рассказали иную правду о загадочной башне.

Официальная наука отрицает ту теорию, которая рассказывает о ранней кремниевой форме жизни, о которой многие молчат. Башня Дьявола является прямым продолжателем этот древней формы растительности.

По своей сути Девилс-Тауэр – это большой пенек из неизведанной людьми структуры. Предполагается, что кремневое дерево могло достигать шестидесяти километров в высоту!

И если обратить внимание на внешность этой башни, можно увидеть схожее строение со льном. Девилс-Тауэр также состоит из трубчатых шестиугольников, что можно увидеть невооруженным взглядом. Как говорят ученые, по всей планете разбросаны доказательства существования кремниевой структуры, но наша «официальная наука» приняла за нас решение и называет все эти доказательства выдумкой.

Именно поэтому сложно добиться расследования и детального анализа Башни Дьявола и других кремниевых форм, пока кто-то не засомневается в той версии, которую мы приняли за правду.

Человеку теперь сложно поверить, что раньше на самом деле существовали эти величественные деревья, которые формировали огромные кремниевые леса. Эти деревья раньше возвышались над землей и достигали небес, походив на легендарных атлантов, которые подпирали своими спинами небосвод. Сейчас остатки этих деревьев в виде пеньков кажутся нам красивой выдумкой, сказкой. Но что, если это на самом деле деревья с иной структурой…

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2531555466262088356/

А вы знали об этом?

Центральной Африки активно практикуется многоженство.

Правда мужчине, прежде чем решиться на такое, приходится очень ответственно взвесить свои возможности. Если несколько жен одновременно пожалуются на то, что супруг перестал удовлетворять их в постели, его… казнят. Причем очень жестоким способом.

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