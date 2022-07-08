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Язык тела: какой официант намекает, что хочет получить хорошие чаевые

Наше тело способно передавать всю информацию о нашем внутреннем состоянии, даже если мы не задумываемся специально об этом. Движения рук, пальцев, повороты головы, движения бровями - эти и другие жесты являются невербальными средствами общения, которые выдадут наше истинное настроение, ожидание, чувства.

Язык тела: какой официант намекает, что хочет получить хорошие чаевые?

Хотим предложить вам проверить, насколько вы умеете "читать" поведение другого человека по жестам.

Условие:

Есть три варианта поведения официанта, который подошел к вашему столику в кафе и спрашивает, не желаете ли еще что-то заказать. Какой жест может подсказать, что он ждет от вас щедрых чаевых?

Вам хватит 10 минут на обдумывание?

Язык тела: какой официант намекает, что хочет получить хорошие чаевые?body language tips, body language waiter, what waiter want tips

Итак, правильный ответ: тот официант, который потирает ладони.

Давайте разберем каждый жест.

Жест с потиранием ладоней указывает на то, что человек находится в ожидании чего-то хорошего. Например, игрок перед тем, как кидать кубик, потирает руки, предвкушая следующий ход. Поэтому официант, делающий такой жест, явно выдает себя - он мечтает о хороших чаевых от посетителей.

Язык тела: какой официант намекает, что хочет получить хорошие чаевые?body language tips, body language waiter, what waiter want tips

Руки в карманах с выставленными большими пальцами указывают на превосходство и уверенность человека. В целом, большие пальцы рук обозначают силу характера. Жесты с ними часто используют люди, имеющие власть над кем-то, например, начальники.

Язык тела: какой официант намекает, что хочет получить хорошие чаевые?body language tips, body language waiter, what waiter want tips

Почесывание боковой части шеи указательным пальцем подсказывает, что человек в чем-то неуверен, сомневается, не согласен.

Язык тела: какой официант намекает, что хочет получить хорошие чаевые?body language tips, body language waiter, what waiter want tips

А вы когда-нибудь задумывались над своими жестами, в какой момент вы их используете, передают ли они ваши мысли и эмоции?

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2513338048393251510

А вы знали об  этом?                                                                                                                                               

История Twitter началась отнюдь не как платформа для написания коротких постов. На самом деле первоначально под этим брендом работала подкастинговая компания, которая, к слову едва не закрылась после запуска iTunes. Тогда-то и пришлось сменить специализацию, и Twitter продолжает удерживать статус одного из самых известных ресурсов.

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