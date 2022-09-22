Какому святому в какой день нужно молиться

– Отче, просветите, пожалуйста, имеют ли дни недели особые посвящения?

– Богослужебная жизнь Православной Церкви циклична. Существует три богослужебных круга: годовой, седмичный и суточный. Годовой содержит в себе подвижные и неподвижные праздники, повторяющиеся из года в год; седмичный состоит из дней недели, которые посвящены самым важным событиям земной жизни Спасителя и наиболее чтимым святым; суточный круг составляют девять богослужений. Они повторяются каждый день.

Таким образом, каждый из семи дней недели в Православной Церкви имеет свое повящение. Некоторые из них, как то воскресение, среда и пятница, особо чтились еще во времена Древней Церкви, и их смысловая нагрузка не менялась на протяжении веков. Итак, понедельник посвящен Небесным Силам, вторник – Иоанну Предтече, среда – день предательства Иудой Спасителя, потому особо чтится Крест Христов, четверг посвящен святым апостолам и Святителю Николаю, пятница – день Крестной Жертвы Спасителя, в субботу особо почитаются все святые, первая среди которых Богородица, а также поминаются все усопшие. Воскресенье – малая Пасха – день Светлого Христова Воскресения, благодаря которому дарована вечная жизнь всему человечеству.

– Что значит: понедельник посвящен Ангелам?

– В понедельник Церковь особо почитает святых Ангелов. Это почитание выражается в молитвенном призывании Небесных Сил бесплотных. За богослужением понедельника звучат молитвословия, в которых верующие просят помощи у своих Ангелов Хранителей, а также и у прочих Ангелов, чтобы они сопутствовали человеческой жизни и помогали спасти душу христианскую. В Православной Церкви есть учение, согласно которому у каждого христианина есть Ангел Хранитель, который дается человеку во время Таинства Крещения. Да и вся жизнь человеческая тесно связана с невидимым ангельским миром. Некоторые благочестивые христиане, усугубляя свой подвиг, берут в этот день на себя бремя поста. Такая же практика существует и в некоторых монастырях. Монахи подражают Ангелам, посвящая жизнь служению Богу и восхвалению Его Небесной Славы, потому и отмечают особо день почитания Небесных Сил бесплотных.

– А как понять: вторник посвящен Иоанну Крестителю? Как посвятить этот день ему?

– Во вторник Церковь прославляет всех ветхозаветных праведников и пророков, которые своей верностью Богу сделали возможным пришествие Спасителя мира. Святой Иоанн Креститель является олицетворением верности Богу, праведности и подвижничества. По словам Спасителя, Предтеча «Больший среди рожденных женами». Посвятить день святому – значит, прежде всего, если вы не знакомы с его житием, то поинтересоваться главными вехами жизни и подвига святого. Основой подвига Иоанна Крестителя является аскеза и служение Богу. Исследуя жизнь Предтечи, каждый христианин увидит яркий пример для подражания. Потому, посвящая день святому, проанализируйте свою жизнь и определите те добродетели, которые объединяют нас. Если таких нет, перед вами большое поле для духовного делания.

– Среда посвящена Кресту. Чем отличается этот день от других?

– В среду заканчивается воспоминание Церковью Ветхого Завета и начинается прославление новозаветных событий. Среда и пятница являются днями воспоминания о страданиях и крестной смерти Спасителя. В среду Иуда предал Спасителя. С этого дня фактически начались страдания Спасителя. В святи с этим особенно почитается Крест как орудие нашего спасения. В этот день на протяжении всего года нужно держать пост.

– Четверг посвящен апостолам и Святителю Николаю Чудотворцу. Как вести себя в этот день?

– В четверг Церковь вспоминает святых апостолов, трудами которых христианство утвердилось на земле. В этот же день мы почитаем преемника апостолов, одного из самых почитаемых святых Православной Церкви – Святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца. Сегодня фактически в каждом православном доме находится иконка этого великого Угодника Божьего. И потому почтение Святителя должно выражаться не просто в памятовании, а в живой и реальной молитве.

– В пятницу мы как-то особенно должны вспоминать Распятие Христа? Служат ли особые молитвы в храмах в этот день?

– Пятница – день вспоминания страстей и Крестной смерти Спасителя. День постный. Церковь молитвенно состраждет и прославляет искупительный подвиг Христа

– Суббота посвящена всем святым. Как ее отметить?

– В субботу мы чтим всех святых. Первая среди них Богородица. В традиции русской Церкви каждому христианину нарекается имя в честь какого-то святого. Таким образом, в субботу, почитая всех святых, мы прибегаем к молитвенному предстательству своего святого, а также и к другим святым, близким нашему сердцу, но для которых нет особо установленного дня на протяжении недели.

В этот день христиане особо молятся об упокоении усопших, вспоминая своих родных, близких и всех, от века почивших. Поминание может выражаться как в келейной молитве, так и через участие в панихиде, совершаемой традиционно в храмах в этот день.

– Воскресенье посвящено Господу. Как правильно провести этот день?

– Воскресный день – малая Пасха. Он посвящен Господу и почитается христианами с апостольского времени. В этот день каждый верующий должен посетить храм для участия в Божественной литургии. Поскольку воскресение Христово является надеждой для всех людей, то и почитание этого дня особо. Лучше всего после богослужения провести день в доброделании: посетить больных, помочь нуждающимся, проведать престарелых. Также в воскресенье следовало бы посвятить несколько часов чтению Священного Писания и совершению молитвы. Правильно было бы проанализировать события прошедшей недели (что доброго и плохого случилось за этот период) и постараться выстроить определенный план действий в духовной жизни на следующие семь дней. Таким образом, стержень духовной жизни, который формируется благодаря участию человека в богослужении и нравственному совершенствованию, поможет человеку даже в трудных жизненных обстоятельствах не сходить из пути, ведущего к Истине.

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А вы знали об этом?

Баснописец Иван Крылов страдал обжорством. Сейчас бы сказали. Что это компульсивное переедание. Про его увлечение едой судачили везде. Ходили рассказы о том, как однажды Крылова пригласили отужинать у сенатора А. Абакумова, но он отказывался. Говоря, что будет трапезничать дома. Однако Крылова все же уговорили, и зря, Крылов слопал все, что было на столе. Доев последний кусок, он спешно ушел, ведь дома остывала уха.Баснописец был очень толстым, что сказалось на здоровье. Есть версия, что Крылов скончался из-за заворота кишок, но на самом деле причиной смерти считают воспаление легких.

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