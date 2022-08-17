Почему в Красной армии отменили буденовки еще до начала Великой отечественной войны

Треугольный головной убор с красной звездой посередине был неотъемлемым атрибутом бойцов Красной армии долгое время. Внешне он напоминал шлем былинных русских богатырей. У такой шляпы помимо «буденовки» были еще названия в честь других командиров.
Когда появилась буденовка. Она датируется 1919 годом, когда вышел соответствующий приказ. По существовавшим тогда стандартам шлем надлежало шить из 6 треугольных кусков ткани, дополняемых ватной подкладкой. Был еще козырек и отрезок, прикрывающий затылок. В холод им можно было прикрыть уши. У буденовки были разные цвета в зависимости от родов войск. В 1922 году к ним присоединились и чекисты.
Буденовка существовала достаточно долго. За все это время в ее дизайн вносились изменения, которые по большому счету были незначительными.
До сих пор ходят разные гипотезы о том, кому принадлежит авторство буденовки. По одной из версий прообраз буденовки носили на голове еще бойцы Императорской армии. И якобы обмундирование готовилось к параду 1915 года. Однако известно и то, что в 1918 году объявили конкурс на лучший дизайн головного убора. И в нем приняли участие много известных художников того времени.
Почему с буденовкой было покончено. Стоит отметить, что изначально буденовку шили в двух вариантах – летнем и зимнем.Оба делали поправку на климатические особенности. Но когда началась Советско-Финская война с ее пронизывающими холодами и стужей, то сразу выяснилось, что легендарная шапка просто бесполезна.
Поэтому в июле 1940 года издали приказ о введении знакомой многим до сих пор шапки-ушанки. Справедливости ради стоит отметить, что некоторые бойцы пользовались буденовками вплоть до конца войны. Ну а затем шлемы стали «фишкой» кино и не только.
А вы знали об этом?
Знаменитая фраза короля Пруссии Фридриха Великого, сказанная в ходе Цорндорфской битвы, имеет продолжение и полностью звучит так: «Русского солдата мало убить, его надо еще и повалить». Чем же русские воины так удивили полководца? Объяснение значения фразы Фридриха Великого встречаем у историка Сергея Соловьева. В книге «Взгляд на историю установления государственного порядка в России», опубликованной в 1851 году, он пишет, что великорусское население не любит войны, но когда нужно защищаться, оно непобедимо. На Севере, подмечает Соловьев, сформировался именно тот тип русского воина, которого «можно убить, но не сдвинуть с места». Сергей Соловьев в 24 томе своей «Истории» подчеркивает, что русские солдаты в битве при Цорндорфе поразили Фридриха Великого . Одни тем, что стояли как каменные – ни перебить, ни обратить их в бегство было невозможно. Другие – тем, что «набросились» на бочки с вином и опустошили их, а затем «бродили» в беспамятстве и не слушались приказов. И действительно: когда командиры пытались остановить внезапную атаку, солдаты, невзирая на приказы, дружно ринулись в бой с громким «Ура!»
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