Почему в Красной армии отменили буденовки еще до начала Великой отечественной войны

Буденовка существовала достаточно долго. За все это время в ее дизайн вносились изменения, которые по большому счету были незначительными.

До сих пор ходят разные гипотезы о том, кому принадлежит авторство буденовки. По одной из версий прообраз буденовки носили на голове еще бойцы Императорской армии. И якобы обмундирование готовилось к параду 1915 года. Однако известно и то, что в 1918 году объявили конкурс на лучший дизайн головного убора. И в нем приняли участие много известных художников того времени.

Почему с буденовкой было покончено. Стоит отметить, что изначально буденовку шили в двух вариантах – летнем и зимнем.

Оба делали поправку на климатические особенности. Но когда началась Советско-Финская война с ее пронизывающими холодами и стужей, то сразу выяснилось, что легендарная шапка просто бесполезна.

Поэтому в июле 1940 года издали приказ о введении знакомой многим до сих пор шапки-ушанки. Справедливости ради стоит отметить, что некоторые бойцы пользовались буденовками вплоть до конца войны. Ну а затем шлемы стали «фишкой» кино и не только.