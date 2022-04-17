7 типов мужчин, с которыми нельзя ложиться в постель

Секс — личное дело каждого, но мы бы не рекомендовали проводить ночь с этими парнями.

Ради личного спокойствия, психического и физического здоровья, настоятельно советуем тебе избегать интима с мужчинами таких типов, пишет Единственная.

Спешащий

Секс, секс, секс. Вы только познакомились, он еще не успел спросить твое имя, как уже несколько раз неоднозначно намекнул на интим. Кажется, этот парень идет на какой-то личный рекорд и ему от тебя нужен только секс.

Нет, если твои планы — такие же, в этом нет ничего плохого. Но нам кажется, что даже для разового секса лучше было бы немного узнать друг друга, тем более, что главная эрогенная зона женщины все-таки мозг.

Преследователь

Он годами заваливает тебя комплиментами, цветами и подарками, и вот ты решаешь снизойти и переспать с ним, чтобы он просто отстал. Проблема в том, что он не только не отстанет, но и посчитает напор действенным способом, чтобы добиться от тебя интимной близости. И станет преследовать тебя с двойной силой.

Эгоист

Он зациклен на себе, своей внешности и своих удовольствиях. Если это понятно даже без секса, можешь быть уверена: в постели он не удивит тебя ничем новым. Ради твоего удовольствия и пальцем не пошевелит, зато внимательно проследит, чтобы ты выложилась на полную.

Садист

Если ты не мечтаешь о болевых и прочих БДСМ-практиках, а он продолжает убеждать тебя, как здорово быть связанной или отшлепанной, беги от такого мужчины. БДСМ подразумевает добровольность, а этот — просто садист, от которого в постели ничего хорошего ожидать не приходится.

Женатый

Мы не осуждаем любовниц, ведь ситуации бывают разные. Но если перед тобой стоит выбор, вступать ли в интимную связь с женатым мужчиной, для всех будет лучше, если ты этого не сделаешь. В первую очередь — для тебя, ведь быть номером два унизительно для каждой женщины.

Не хочет предохраняться

Вы недавно знакомы, а он утверждает, что только три часа назад проверялся на все болезни и виртуозно владеет техникой прерванного полового акта? Можешь быть уверена, это он рассказывает каждой женщине: а теперь представь, какой богатой микрофлорой может наградить тебя секс без презерватива с этим мужчиной.

Не любит тебя

Если тебе важен секс не как механический процесс, а как единение двух близких по духу людей, соглашайся на интим только если ты уверена во взаимных чувствах. Мы — за любой секс, но считаем, что секс по любви — самый приятный.

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