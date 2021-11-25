Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Стронгин
    Гнусный лжец, этот "с приветом" из Грузии.«Тело Ильича надо...
  • Вячеслав Пронин
    Да,"были люди в наше время...!" Русский патриот,пример для подражания!У него было 225 м...
  • aleksandr kosenko
    Хочется спросить  у подонков льющих грязь на наше Советское прошлое - появились бы вы на свет без страны Советов .Лит...Открытое письмо с...

5 загадок на внимательность

Многие из нас, выполняя изо дня в день одни и те же действия, перестают уделять внимание и замечать различные мелочи, окружающие нас в повседневной жизни. Особенно это касается тех людей, у которых рутинная и однообразная работа.

Снижение концентрации может негативно сказаться на самых разных аспектах нашей жизни. Например, вы можете не заметить дорожный знак, находясь за рулём автомобиля, оставить дома ключи или забыть карточку в банкомате.

5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!
5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!Man forgot the keys inside his locked car

Наш мозг, подобно мышцам, нуждается в регулярных упражнениях. Часто мы забываем, насколько важно поддерживать его в хорошей форме. А ведь для этого вовсе не обязательно тратить много времени или прикладывать титанические усилия!

Достаточно обратиться к простым загадкам и головоломкам, которые помогут «прокачать» вашу внимательность и концентрацию. Давайте проверим, насколько вы способны сосредотачиваться!

5 загадок на внимательность

#1

5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!picture puzzle, logic puzzles

Справились с этой задачкой? Если нет, смотрите ответ ниже!

5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!picture puzzle, logic puzzles

#2

5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!picture puzzle, logic puzzles

Решение этой загадки может занять чуть больше времени, хотя ответ лежит на поверхности. Уже нашли его?

5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!picture puzzle, logic puzzles

#3

5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!picture puzzle, logic puzzles

Для этой задачки вам пригодятся навыки анализа. Если вам не удалось найти ответ, смотрите решение ниже.

5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!picture puzzle, logic puzzles

#4

5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!picture puzzle, logic puzzles

Ещё один хороший тест на внимательность.

Чтобы проверить свои догадки, взгляните на ответ ниже.

5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!picture puzzle, logic puzzles

#5

5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!picture puzzle, logic puzzles

Решение этой головоломки также требует внимания к деталям, несмотря на то, что картинка напоминает оптическую иллюзию. Уже поняли, в чём подвох? Если нет, ищите ответ ниже!

5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!picture puzzle, logic puzzles

А вы быстро справились с решением этих загадок?

Источник :https://golovolomka.temaretik.com/2353885495776774288/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

В каких случаях у русских не принято улыбаться https://otari.mirtesen.ru/blog/43030002490/V

Какую клемму нужно первой снимать с аккумулятора https://otari.mirtesen.ru/blog/43267856991/

Почему Сталин отменил празднование Дня Победы (https://otari.mirtesen.ru/blog/43905256384/)

24135
Обсудить

Картина дня

наверх