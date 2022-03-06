Икона Божьей Матери "Целительница" Церковь во имя иконы Божией Матери "Целительница"

Православная Церковь почитает Божию Матерь выше всех святых, прославляет Ее больше, чем Ангелов, Архангелов и всех бесплотных сил Небесных. Верующие христиане всегда выражали свою любовь к Богородице, что проявилось в многочисленных славословных песнопениях, посвященных Ей.

Богородичные иконы в православии

Существует несколько сотен разнообразных иконописных богородичных изображений, почитаемых православными и признанных Святой церковью чудотворными. Пресвятой Богородице молятся даже о спасении души, хотя об этом принято просить только Единого Бога.

Многократно Богородица являла силу Своего заступничества через чудотворные иконы, тем самым показывая свою великую любовь ко всем православным христианам. Одним из таких иконописных изображений является икона Божьей Матери «Целительница», фото которой представлено ниже. Поговорим о ней более подробно.

Икона Божьей Матери «Целительница»

История богородичной иконы «Целительница» начинается с IV века. Многие христиане молились перед чудесным образом, прося о спасении и заступничестве. Пресвятая Богородица всегда слышала искренние молитвы, помогая каждому нуждающемуся христианину. Исторические события, предшествующие появлению этой иконы, описаны в сочинении святителя Димитрия Ростовского «Руно Орошенное».

Согласно церковному преданию, подробности данного события таковы. Один благочестивый церковнослужитель по имени Викентий Бульвиненский, живший в IV веке в Карталинии (Грузии), при выходе из храма имел обыкновение совершать теплую и искреннюю молитву к Пресвятой Богородице. Но однажды его посетила серьезная болезнь, вызванная поражением языка. При этом церковнослужитель испытывал невыносимые боли и периодическое помрачение рассудка. В краткие минуты, когда боль утихала, он приходил в себя и молитвенно обращался за помощью к Пресвятой Деве Марии.

Однажды, после очередных страданий, церковнослужитель увидел возле своей постели Ангела, молившегося Богородице о выздоровлении Викентия. Пресвятая Дева тотчас услышала просьбу и Сама пришла исцелить больного. После этого чудесного видения Викентий полностью поправился, а боль и страдания прекратились. Священнослужитель рассказал о совершившемся чуде, и это событие стало поводом к написанию иконы.

Божья Матерь «Целительница» на святой иконе изображена стоящей во весь рост у постели лежащего больного, но это изображение относится к более позднему времени. Оригинал Карталинской «Целительницы» был утерян, а также неизвестным осталось описание его изображения. Икона Божьей Матери «Целительница» прославлена чудотворной, ее празднование совершается 1 октября.

Чудотворный список XVIII века

В конце XVIII века в России также был прославлен великими чудотворениями список с этой иконы. Издавна многие верующие приходили с сердечными молитвами к чудесному образу. Христиане из многих российских городов приезжали поклониться святой иконе, получая многочисленные исцеления от душевных и телесных болезней. Икона Божьей Матери «Целительница» хранилась в Московском Алексеевском женском монастыре. После революции она была перенесена в Воскресенский Храм в Сокольниках.

Икона Божьей Матери «Целительница» и в наши дни помогает всем православным христианам, усердно совершающим молитву. Благодаря вере и упованию, многие получают исцеления при различных проблемах со здоровьем, а также при нехватке материнского молока, при сложных родах и др.

Народное почитание Богородицы

Издавна на Руси особые любовь и почитание воздавались Пресвятой Богородице, что отразилось в многочисленных посвящённых Ей песнопениях. Одним из таких хвалебных сочинений является акафист иконе Божией Матери «Целительница», в котором описана история прославления иконы, а также различные проистекающие от нее чудотворения.

Известно множество иконных изображений, явленных христианскому миру при различных обстоятельствах. Чудотворная икона Божьей Матери «Целительница» считается одной из самых почитаемых в православии, так как через нее Богородица непрестанно являет различные чудеса исцеления и помощи верующим христианам.

Земная жизнь Царицы Небесной

Сведений о земной жизни Пресвятой Девы Марии крайне мало. В Евангельских повествованиях описаны лишь некоторые моменты, связанные с Ее деятельностью:

Рождение Иисуса Христа. Юность Спасителя. Первое чудо Спасителя, совершенное в Кане Галилейской. Единственный раз - во время проповеди Иисуса Христа (Мф. 12:49-50). Стояние при Кресте.

Почему так мало сведений о Богородице, дошедших до наших дней? Это связано с христианским характером Пресвятой Матери Христовой, проявлявшимся в таких чертах, как молчание и скромность. Имея великое благочестие и веру в Единого Бога, Она была глубоко смиренна и терпелива.

Роль Богородицы в спасении мира

Роль Богородицы в народном сознании связана со спасением человечества. Многие тысячелетия народ Божий ждал обещанного Спасителя, уповая на избавление от греха и вечной смерти. Через Своих пророков Господь многократно обещал, что Спаситель будет рожден от Девы. Поэтому в еврейском народе так уважали рождающих женщин и презирали бесплодных, почитая их за грешниц.

Благодаря смирению и святости Пресвятой Богородицы стало возможным наше спасение, произошедшее через земное воплощение Сына Божия. Будучи Матерью Божьего Сына, Пресвятая Мария стала истинной Матерью всем христианам. При чудесном воплощении Спасителя Богородица проявила истинное смирение, терпение, приняв на себя добровольное мучение в ожидании Божественных Страданий Своего Сына. Благодаря Богородице, сегодня все мы имеем возможность наследовать Царствие Небесное.

Кроме того, после святого Успения Пресвятая Богородица многократно являлась многим людям, подавая помощь через явление икон. История каждой отдельной иконы - это описание событий и чудес, явленных при прославлении различных богородичных изображений. И в каждом отдельном случае Богородица проявляла Себя, как великая заступница православных христиан, помогая, исцеляя, утешая, поддерживая и спасая верных чад Церкви Христовой.

Именно поэтому так сильна на Руси любовь к своей Небесной Матери - Богородице Деве Марии. Именно поэтому так почитаемы и прославляемы Ее иконы.

Помощь Богородицы

Молитва «Целительнице» - иконе Божьей Матери - дает христианам веру в действительную помощь Богородицы, благодаря чему многие верующие обретают утешение в скорбях, а также получают действительные исцеления от различных болезней.

Пресвятая Богородица, являясь Матерью Самого Бога, находится к Нему ближе всех святых. Господь Иисус Христос, умирая на Кресте, поручил Пресвятой Богородице в усыновление все человечество. Дева Мария стала истинной Матерью всем людям, непрестанно являя Свою великую любовь и помощь всем просящим. Материнская молитва всегда творит чудеса, а молитва Богородицы перед Престолом Божиим имеет особую силу и дерзновение.

Молитва Божьей Матери «Целительница»

Существует благочестивый обычай совершать перед иконой Богородицы специальную молитву. Многие священнослужители советуют также обращаться с просьбой ко Пресвятой Богородице своими словами, главное условие - чтобы молитва исходила от сердца, была искренней и исполненной смирения.

Молитва Божьей Матери «Целительница» изложена в православных молитвословах и акафистниках. Смысл ее очень глубок - здесь перечислены многочисленные чудеса, явленные Богородицей через Свою святую икону. Также изложена просьба к Божией Матери о том, чтобы Она не переставала молиться своему Сыну о грешных людях, имеющих веру, упование и надежду.

Молитва «Целительнице» - иконе Божьей Матери - помогает всем, верующим в Ее святую помощь. Богородица по молитвам христиан дает им истинное утешение в печалях и скорбях, поддерживая на нелегком жизненном пути.

Заключение

Почитание Богородицы было известно еще в первые века христианства. В римских катакомбах, явившихся первыми храмами для христиан, при раскопках были обнаружены настенные фрески Пресвятой Девы Марии. Это подтверждает древнейшую традицию иконописного изображения Царицы Небесной в знак глубокого Ее почитания среди христиан.

Иконы Богородицы раскрывают перед верующими христианскую догматику. Согласно святоотеческой литературе, «Святая Дева превосходит все и вся величием своего достоинства». Церковные молитвословия называют Пресвятую Деву «Царицей Преблагой», «Надеждой», «Заступницей сирот», «странников Предстательницей», «Радостью скорбящих», «Покровительницей обижаемых».

Божья Матерь-Целительница является великой помощницей всем верующим христианам и в наши дни, являя различные чудеса исцелений всем нуждающимся.

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